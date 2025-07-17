Jayne Jenkins – “在自家后院潜水”

水下摄影师 Jayne Jenkins 将在 拍照 舞台 GO 潜水表演 ANZ 她将于 9 月在悉尼与大家讨论“在她自己的后院”当地水域中绝佳的潜水机会。

杰恩·詹金斯 她在威尔士出生长大，在 1973 年移居澳大利亚之前，她学会了在崎岖的威尔士海岸线寒冷的海水中潜水。四十多年来，她一直积极参与潜水行业的诸多方面。

Jayne 是 澳大利亚和新西兰水肺潜水员她的水下摄影作品为她赢得了许多奖项。

作为探险家俱乐部的骄傲国际会员，杰恩是仅有的三位入选女性潜水员名人堂的澳大利亚人之一。

她曾担任过许多 照片 比赛，包括 拍照 联合国举办的世界海洋日竞赛。

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GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！