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精彩鲨鱼快照与鲨鱼周和大白鲨相遇

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鲨鱼信托横幅“鲨鱼周”

英国慈善机构鲨鱼信托基金总是乐意接受 照片 以及潜水员和浮潜者贡献的视频来增强其鲨鱼和鳐鱼数据库，但在过去的三个夏天，它通过宣布“大鲨鱼快照周”正式确定了这一流程——2025 年也不例外。

第四次公民科学活动定于 19 月最后一周（27-20 日）举行，恰逢探索频道的“鲨鱼周”，该活动将于 XNUMX 月 XNUMX 日（ 发现+ 在英国），而且同一天也是这部备受争议的电影上映 50 周年 《大白鲨》.

鼓励潜水员、俱乐部、潜水中心、包船和船宿运营商通过在一周内组织潜水和活动来表示支持，这既是为了收集信托基金鲨鱼日志的数据，也是为了庆祝周围可供观赏的任何物种。 

YouTube视频
大鲨鱼快照

自 2008 年以来，全球鲨鱼日志一直在稳步增长，据说它可以帮助科学家了解物种分布情况，同时更容易记录种群随时间发生的任何变化。

无论是在家附近潜水还是在长途旅行中潜水，鲨鱼信托基金会都要求参与者“让每一次潜水都有意义”。

有益的观察延伸到鳐鱼种类，对于非潜水员和年龄较小的参与者来说，卵鞘照片和海滩上的观察都能丰富知识库。您可以将这些信息录入 鲨鱼信任鲨鱼日志 网站或下载 鲨鱼信托应用程序 适用于 iOS 或 Android 设备。

该信托还创建了一个 数字指南 收集参与所需的所有信息，可从网站下载。

也在 Divernet 上： 鲨鱼信托基金会推出免费摄影比赛, Shark Trust 推出 5 个项目应用程序, 潜水员要求签署大鲨鱼誓言, 潜水员拍摄 2,000 条鲨鱼和鳐鱼

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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如何安装侧挂式气瓶？

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