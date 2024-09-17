GO Diving Show ANZ 是水下摄影师的必去之地

就职 GO 潜水表演 ANZ，将于 28 月 29 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行—— 完全免费入场 – 被描述为水下摄影师的必备之物，无论您是刚刚开始旅程，还是经验丰富的“摄影师”。

众多世界知名的水下摄影师和教育家将出席 拍照 舞台，以及享有盛誉的 2024 年澳大利亚水下摄影奖 比赛将于周六下午举行。以下是周末上演的几场赛事：

Nigel Marsh 是 Scuba Diver ANZ 推出的“独特澳大利亚海洋生物”项目的幕后推手

奈杰尔·马什

奈杰尔·马什 (Nigel Marsh) 的《独特的澳大利亚海洋生物》专题文章深受读者喜爱，他的作品刊登在澳大利亚和新西兰的《潜水员》杂志上。 拍照 舞台 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

奈杰尔是布里斯班的自由水下摄影师和摄影记者。他的作品已在澳大利亚和海外的众多杂志、报纸和书籍上发表。

他曾在澳大利亚各地潜水，特别是大堡礁和珊瑚海，他的足迹遍布亚洲、太平洋、印度洋、大西洋和加勒比海。他的水下照片还赢得了多项国际摄影比赛。

奈杰尔对潜水和海洋环境的热爱从小就在家乡澳大利亚悉尼附近的海滩浮潜时萌芽。1983 年学习水肺潜水后，他对海洋生物的兴趣与日俱增，他很快就开始与他人分享自己的经历，制作幻灯片并为杂志撰写文章——他的第一篇文章于 1983 年发表。

从那时起，奈杰尔为世界各地的潜水、旅游和机上杂志撰写了数千篇文章，重点关注他最喜欢的主题——鱼类、潜水、鲨鱼、沉船、海洋生物和旅行。

Nigel 还与 Neville Coleman 合著了两本潜水指南，分别是《大堡礁和珊瑚海的潜水地点》（New Holland 1996 年出版）和《潜水澳大利亚》（Periplus Editions 1997 年出版）。他还自费出版了一本书——《HMAS Brisbane Queensland Coral Warship》（Nigel Marsh 图片 2011）。

在过去的十年里，奈杰尔一直忙于为新荷兰出版社创作一系列与海洋有关的主题的儿童读物（《鲨鱼和鳐鱼从 A 到 Z》、《探索沉船》、《螃蟹和甲壳类动物》、《奇怪和古怪的鱼》）以及一系列潜水指南和海洋生物书籍（《珊瑚仙境》、《淤泥潜水》、《水下澳大利亚》、《与鲨鱼一起潜水》、《与海洋生物的亲密接触》）。

Brett Lobwein 将提供一些见解 水下摄影 技术

布雷特·洛布温

屡获殊荣的水下摄影师 Brett Lobwein 将在 拍照 就职典礼舞台 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

布雷特 (Brett) 是悉尼一位充满热情、有环保意识的摄影师，他在悉尼南郊的哈金港河 (Port Hacking River) 水道边长大，2000 世纪初在当地一家潜水商店工作时，他对水肺潜水的热爱真正形成了。

到 2010 年，他开始对 水下摄影 并购买了他的第一个 DSLR 外壳。

从第一次去汤加与座头鲸一起游泳开始，他就完全迷上了。

他的热情 摄影 只有他对异国旅行的热爱才能与之媲美。

无论是在古巴的王后花园拍摄丝鲨、在南极洲拍摄企鹅、在北极拍摄北极熊、在挪威拍摄虎鲸还是在纳鲁马拍摄海豹，布雷特总是能够展现海洋生物的自然状态，而不会为了错误的原因而妖魔化或耸人听闻地描述某种动物以吸引人们的注意。

除了热爱海洋及其生物之外，布雷特还积极倡导保护海洋和环境，提高人们对过度使用和一次性塑料需求的认识。

Brett 是索尼的骄傲 数字输入型 影像倡导者、Isotta 水下外壳大使、探险家俱乐部会员、海洋艺术家协会会员以及海洋地理杂志前助理/常驻摄影师。

Brett 还是 UW Images 的老板，该公司是一家 水下摄影 设备。

他的照片赢得了众多国际 摄影 奖项并已在世界各地出版。

Don Silcock 将讲述与大型动物的邂逅

唐·西尔科克

澳大利亚和新西兰潜水员高级旅游编辑 唐·西尔科克 将采取 拍照 就职典礼舞台 GO 潜水表演 ANZ 九月份，他谈到了他对大型动物的迷恋。

唐 (Don) 是一位澳大利亚水下摄影师和摄影记者，常驻印度尼西亚巴厘岛，2020 年他加入 Scuba Diver ANZ 团队，担任高级旅游编辑。

Don 来自英国，1980 世纪 XNUMX 年代初在波斯湾的巴林生活和工作时开始潜水，后来成为一名 BSAC 高级潜水员 讲师 和潜水官。

1991 年，他和家人移居澳大利亚，在那里他对 水下摄影 和 潜水旅行.

过去 25 年来，Don 曾在巴布亚新几内亚和印度尼西亚进行过多次潜水，他认为这两个国家拥有世界上最好的热带潜水条件。Scuba Diver ANZ 最近发布了第 13th 这是巴布亚新几内亚潜水系列文章中的一篇，下一篇 问题 将有 5th 在类似的系列文章中，唐正在撰写有关印度尼西亚潜水的文章。

大约 15 年前，当唐第一次去南澳大利亚拍摄大白鲨时，他染上了“大动物癖”，去年，他拍摄了第 15th 去那儿旅行……

在此期间，他拍摄并撰写了有关巴哈马群岛的虎鲨、大锤头鲨和远洋白鳍鲨；墨西哥的蝠鲼、蓝鲨、鲸鲨、美洲鳄鱼和条纹马林鱼；阿根廷的南露脊鲸、汤加的南部座头鲸以及亚速尔群岛的抹香鲸的文章。

疫情期间，唐开始进行技术潜水，并于最近完成了 TDI 扩展范围认证，可将潜水深度提升至 55 米，为进行专门的技术旅行做准备，拍摄所罗门群岛和比基尼环礁的沉船，这些照片将在即将出版的《澳新潜水员》杂志上刊登。

Mike Scotland 将讲述澳大利亚海洋生物

麦克·斯科特兰

《潜水日志澳大利亚》编辑兼水下摄影师 Mike Scotland 将重点关注“野生”海洋生物学 拍照 就职典礼舞台 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

Mike 于 1976 年开始潜水，并成功获得 PADI 讲师 1982 年获得潜水员等级证书。此外，他还教授了 1,000 多名潜水员。Mike 已经潜水 7,000 次，并因其水下摄影作品而获奖。

他的两个主要爱好是 水下摄影 和海洋生物学。他撰写了关于海洋生物的庆祝活动与冒险潜水相结合的文章。迈克出版了他的书《野生海洋生物学》，为想要了解更多海洋知识的潜水员提供服务。它以明信片标准照片为特色，并进行了深入研究。目前，他正在撰写一系列关于鱼类和鲨鱼生物学的文章，明年他将把这些内容纳入他的新书中。

野生海洋生物学

点燃潜水热情的最好方法是更多地了解我们遇到的奇妙海洋生物。在他 拍照 在舞台上，迈克将揭示他在 48 年的潜水生涯中观察到的许多令人难以置信的见解，这些见解将激励您去潜水。

Mike 是一位专业教育家，也是澳大利亚作品最丰富的 U/W 摄影师之一。本次演讲将以他从 100 多次大堡礁和太平洋探险中收集的最精彩的照片为主题。

Talia Greis 将谈论抽象 水下摄影

塔莉亚·格雷斯

自学成才、享誉国际的水下摄影师 Talia Greis 将参加 拍照 舞台 GO 潜水表演 ANZ 谈论抽象的水下图像。

她出生并成长于悉尼东郊的沿海城市地区，在西澳大利亚州宁格鲁礁潜水时，她对海洋生物的热爱突然爆发。

她说：“了解到我们国家水下世界的丰富多样性和丰富性后，我突然想到必须尽快带着相机潜入水下。”

“不仅能够重现大自然赐予的一些美好瞬间，而且能够亲自完全理解我所见证的事物的真实色彩和复杂性”。

塔莉亚总是能捕捉到每个瞬间的瞬间，她意识到自己在潜水中扮演的角色已经发生了变化，如今，如果不透过镜头，她就无法潜水。

Talia 还赢得了 2019 年海洋艺术紧凑型摄影奖、2023 年海洋地理年度新兴摄影师奖和 Head On 奖 拍照 节日，景观类别 2023，北部水下海滩 拍照 2023 年摄影大赛和 2024 年微距类别年度水下摄影师 (UPY) 大赛。

抽象水下摄影

Talia 将谈论抽象 水下摄影 – 简要介绍了她作为悉尼潜水员热爱尝试这项技术的原因，并讨论了她用来深入研究这项技术的几种不同方法和技术。

她将提供一些使用不同技术拍摄的照片示例，并讨论执行这些照片的设置和设备要求。

Nicolas Remy 将提供以下建议 照片 技术

尼古拉斯·雷米

现居悉尼的法裔澳大利亚水下摄影师 Nicolas Remy 将前往 拍照 GO Diving Show ANZ 舞台 九月.

Nicolas 的照片曾获得 40 多个国际奖项，其中包括著名的海洋奖 图片 奖项、海洋艺术、DPG 大师、年度海洋地理图片和世界自然 图片 奖。

他的照片曾出现在 BBC、CNN、福布斯等主流媒体以及顶级潜水媒体上， 摄影 上的相关利益产业。

他是创始人 水下俱乐部，一个 在线 摄影 学校和社区，目前有来自 12 个国家的会员。俱乐部会员可以参加自定进度的课程、支持论坛和每月网络研讨会，Nicolas 和其他知名摄影师会在那里授课 摄影 大师班。

他对教学的热情 摄影尼古拉斯是一位经验丰富的公众演讲者。除了每月为水下俱乐部举办网络研讨会外，他还经常受邀在潜水节目中演讲， 水下摄影 社团和潜水俱乐部。

有成就的 照片记者，Nicolas 撰写了数十篇在国际潜水媒体上发表的文章。他是 DivePhotoGuide.com，也是 Plongez 的定期撰稿人！ 杂志 （法国）和潜水员 杂志 （英国和澳大利亚/新西兰），他撰写有关海洋生物、旅行、摄影技术和设备的文章。

Nicolas 与潜水设备合作， 摄影 品牌的产品测试和现场评论。他以撰写详细、有见地的文章而闻名，曾与 Nauticam、Mares、Nikon Australia 和 Retra UWT 等品牌合作。

Nicolas 是 Nauticam 大使。他目前使用装在 Nauticam NA-Z9 外壳中的尼康 Z9 进行拍摄，他最喜欢的光学器件是 Nauticam EMWL 系统和 Nauticam FCP-1，不过当尺寸和重量至关重要时，他也会使用 WWL-C。

循环呼吸器是 Nicolas 潜水装备中另一个必不可少的部分：他曾花费 1,300 多个小时在 rEvo CCR 或 Mares Horizo​​n SCR 潜水时拍照，每次潜水时间长达三到四个小时。Nicolas 对这些机器充满热情，他认为这些机器在潜水行业中会占据越来越大的空间。

GO Diving Show ANZ 是水下摄影师的必去之地 8

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、尝试潜水、示范池、美人鱼等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。