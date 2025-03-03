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潜水员拍摄的照片揭示了礁石立方体的运动

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备受赞誉的 UPY 珊瑚礁立方体中的螃蟹图像（詹姆斯·哈里斯）
备受赞誉的 UPY 珊瑚礁立方体中的螃蟹图像（詹姆斯·哈里斯）

那些研究最近 2025 年度水下摄影师 仔细观察竞争者可能会注意到一个作品赞扬了“礁石立方体技术”，这是一种创造复杂、生物多样性的人工礁石的方法。 

这张照片由英国潜水员詹姆斯哈里斯拍摄，展示了一只螃蟹在德文郡托基附近的一块礁石上活动。这张照片在比赛的 13 个类别之一“英国水域 - 共存”中获得了“高度赞扬”。

托基的一组礁石立方体（詹姆斯·哈里斯）
托基的一组礁石立方体（詹姆斯·哈里斯）

这些礁石立方体是由西部乡村的潜水员于 2015 年构思出来的，他们后来成立了一家名为 ARC Marine 的生态工程公司，专门生产这种无塑料、碳中性的结构，其设计目的是为了模仿自然海岸线的复杂性，并且可以互锁。

继 2018 年在托贝 (Torbay) 进行试点项目之后，首个潮间带礁石立方体将于 2022 年在纽林 (Newlyn) 安装。

The Brixham-based company says that Harris’s 摄影 reflects the role its installations play in offering shelter and security for marine creatures such as crustaceans, fish and molluscs.

一只在礁石立方体内休息的保育犬（詹姆斯·哈里斯）
一只在礁石立方体内休息的保育犬（詹姆斯·哈里斯）

“这张图片很好地展示了这些结构如何为海洋生物创造安全的空间，我们很自豪看到德文郡的海洋生物因其美丽而受到认可，”ARC Marine 联合创始人兼首席执行官 Tom Birbeck 评论道。“我们经常忽视英国海岸线，但这里的海洋生物令人惊叹，可与世界上任何其他地方媲美。”

本页上可以看到哈里斯拍摄的该公司产品的其他水下照片。

ARC marine 的 1.5 米大型礁石立方体内部（James Harris）
ARC marine 的大型（1.5 米）礁石立方体内部（James Harris）

ARC 海洋 与潜水经营者、德文郡和康沃尔郡的议会以及环保组织合作，寻找创建可持续潜水地点的方法，以支持海洋生物和潜水行业。

伯贝克说，他希望看到潜水员不仅探索繁荣的珊瑚礁遗址，还能直接参与保护工作，监测珊瑚礁的健康状况并学习如何利用技术来保护海洋。

他还希望 ARC Marine 启动自己的珊瑚礁修复计划，并让“公民科学”潜水员协助收集数据。

Marine Matt，ARC Marine 的另一款产品（James Harris）
Marine Matt 是 ARC Marine 的另一款产品，用于保护海底电缆和管道（James Harris）

“ARC Marine 团队的几乎所有成员都是休闲潜水员，”Birbeck 说道。“这就是我们涉足珊瑚礁建设业务的原因。我们一直认为，公​​民潜水员是一种未被充分利用的资源，可以开启一场修复革命！” 

也在 Divernet 上： 人工鱼礁资金公开, 潜水员在康沃尔的气候故事中扮演着重要角色, 母爱决定 2025 年度水下摄影师

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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@timpell49
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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
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00：00简介
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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