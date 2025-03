潜水员拍摄的照片揭示了礁石立方体的运动

那些研究最近 2025 年度水下摄影师 仔细观察竞争者可能会注意到一个作品赞扬了“礁石立方体技术”,这是一种创造复杂、生物多样性的人工礁石的方法。

这张照片由英国潜水员詹姆斯哈里斯拍摄,展示了一只螃蟹在德文郡托基附近的一块礁石上活动。这张照片在比赛的 13 个类别之一“英国水域 - 共存”中获得了“高度赞扬”。

托基的一组礁石立方体(詹姆斯·哈里斯)

这些礁石立方体是由西部乡村的潜水员于 2015 年构思出来的,他们后来成立了一家名为 ARC Marine 的生态工程公司,专门生产这种无塑料、碳中性的结构,其设计目的是为了模仿自然海岸线的复杂性,并且可以互锁。

继 2018 年在托贝 (Torbay) 进行试点项目之后,首个潮间带礁石立方体将于 2022 年在纽林 (Newlyn) 安装。

The Brixham-based company says that Harris’s 摄影 reflects the role its installations play in offering shelter and security for marine creatures such as crustaceans, fish and molluscs.

一只在礁石立方体内休息的保育犬(詹姆斯·哈里斯)

“这张图片很好地展示了这些结构如何为海洋生物创造安全的空间,我们很自豪看到德文郡的海洋生物因其美丽而受到认可,”ARC Marine 联合创始人兼首席执行官 Tom Birbeck 评论道。“我们经常忽视英国海岸线,但这里的海洋生物令人惊叹,可与世界上任何其他地方媲美。”

本页上可以看到哈里斯拍摄的该公司产品的其他水下照片。

ARC marine 的大型(1.5 米)礁石立方体内部(James Harris)

ARC 海洋 与潜水经营者、德文郡和康沃尔郡的议会以及环保组织合作,寻找创建可持续潜水地点的方法,以支持海洋生物和潜水行业。

伯贝克说,他希望看到潜水员不仅探索繁荣的珊瑚礁遗址,还能直接参与保护工作,监测珊瑚礁的健康状况并学习如何利用技术来保护海洋。

他还希望 ARC Marine 启动自己的珊瑚礁修复计划,并让“公民科学”潜水员协助收集数据。

Marine Matt 是 ARC Marine 的另一款产品,用于保护海底电缆和管道(James Harris)

“ARC Marine 团队的几乎所有成员都是休闲潜水员,”Birbeck 说道。“这就是我们涉足珊瑚礁建设业务的原因。我们一直认为,公​​民潜水员是一种未被充分利用的资源,可以开启一场修复革命!”

