在 Halcyon 摄影比赛中赢取 Symbios 手机 

Halcyon Dive Systems 邀请世界各地的潜水摄影师从现在起到今年 31 月 XNUMX 日期间通过这家佛罗里达设备制造商的应用程序捕捉并分享他们最喜欢的水下图像。
- 照片 必须配备 Halcyon 设备，并需要直接邮寄到 Halcyon 应用程序，于今年早些时候推出，使用标签#MyHalcyon。
Halcyon 团队将审核截止日期前最受欢迎的五篇帖子，并从中选出一位获胜者，获得 Symbios手机 一台.
Halcyon 的新潜水一台 可以与应用程序配对，提供包括潜水模拟器、配置文件加载和跨设备同步在内的功能。
该公司首席运营官 Orie J Braun 表示：“我们希望庆祝潜水社区的热情和创造力，并成为其中的一部分。”
“Halcyon 应用程序不仅将我们与 Symbios 生态系统连接起来，而且还为潜水员提供了一个交流、获得灵感的空间，现在，他们可以通过分享捕捉到的、激发他们灵感并创造持久记忆的瞬间来赢得精美的装备。”
每两个月将推出一项与以往相同但主题和奖品不同的新竞赛。所有18岁及以上的Halcyon应用程序用户均可参与竞赛，具体条款和条件请见 点击这里.
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