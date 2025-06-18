在 Halcyon 摄影比赛中赢取 Symbios 手机 

@jaketarren

#askmark 嘿！我一直在学习侧挂，但一直找不到一个清晰的安装气瓶的例子。我知道培训课上会讲到，但我上课前得知道要准备些什么，我附近没有合适的侧挂店。



你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？



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