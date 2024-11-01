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UPY 和 DPG 摄影比赛现已开放

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去年 UPY 的总冠军 Alex Dawson (UPY)
去年年度水下摄影师 Alex Dawson (UPY) 的综合获奖作品

两项大型水下成像大赛于 2025 月初拉开帷幕，分别是英国的 2024 年年度水下摄影师大赛（UPY）和大西洋彼岸的 XNUMX 年 DPG 大师水下成像大赛，后两项大赛更看重大奖，并且包括摄像内容。

UPY 比赛注重声誉和反馈，从现在起至 4 月 XNUMX 日接受报名。“UPY 是水下摄影师最重要的比赛，总是会有大量令人惊叹的首次亮相的照片，”评委会主席 Alex Mustard 说道。 

“2025 年是菲尔·史密斯首次获得年度水下摄影师称号的 60 周年。如今，比赛已经真正国际化，获奖照片来自世界各地。我们最近三届的总冠军照片分别在北冰洋冰层下、亚马逊河单宁酸水域和马尔代夫赤道附近的夜晚拍摄。 

UPY标志

“比赛面向所有风格的 水下摄影；从被水淹没的矿井到游泳池里拍摄的照片以前都曾获过奖。”

新增加的珊瑚礁类别反映了可以说是“地球上生命最丰富多彩、最集中的栖息地，同时也处于气候危机的边缘”。 

其他 12 个类别包括广角、微距、沉船、行为、肖像、黑白、紧凑、新锐和新兴，以及三个英国水域部分，分别为广角、微距和共存，以及拯救我们的海洋基金会海洋保护。

比赛采用定制结果系统，向摄影师提供每幅作品在比赛中的进展情况反馈，以便所有参赛者都能从中受益。获奖作品中还附有评委的详细评论。

评审团一如既往地由摄影师 Mustard、Peter Rowlands 和 Tobias Friedrich 组成，获奖者名单将在伦敦梅菲尔的颁奖典礼上宣布。

各个类别的参赛费用分别为 20 英镑、35 英镑或 45 英镑（最多可提交 10 幅、20 幅或 XNUMX 幅图像）（海洋保护除外，该类别最多可提交 XNUMX 幅图像，免费）。 点击此处查看参赛详情，

DPG Masters 水下成像大赛

2023 年 DPG 广角大师赛冠军 (Suliman Alatiqi)
2023 年 DPG 大师赛总冠军为 Suliman Alatiqi（DPG 大师赛）

与此同时，2024 年 DPG Masters 水下成像大赛也已开放，欢迎各级别的水下摄影师和摄像师参赛，并将提供潜水基金节日 以及价值超过80,000万美元的摄影器材奖品。

本次大赛的参赛者可参加九个类别的角逐：传统、微距、广角、上下、保护、黑水、作品集、紧凑型和短片。

在该类别获奖者中，最优秀作品背后的形象塑造者将被授予 2024 年 DPG 大师奖（该奖项之前为“最佳作品奖”）。此人将赢得顶级旅行和顶级设备奖。

DPG 大师赛徽标

“总奖金池是我们有史以来最大的，奖品包括令人难以置信的潜水旅行和摄影设备，”比赛组织者乔·泰珀 (Joe Tepper) 和伊恩·邦索-塞尔德鲁普 (Ian Bongso-Seldrup) 表示。“我们创纪录的九个类别让业余爱好者和专业人士都有机会获胜，无论他们的专业或摄影系统如何。” 

“我们也非常高兴地授予总冠军一个新的头衔——DPG 大师——并且我们毫不怀疑，我们的评委将在众多才华横溢的参赛者中艰难地选择他或她。”

对于那些眼尖的潜水员来说，他们以为除了上面显示的照片之外，还有一张照片是 2023 年的直接获胜者，那是因为 Marco Gargiulo 被发现没有遵守比赛规则。他的照片后来 取消资格 并撤销了该裁决，Suliman Alatiqi ​​和 祝好 填补空缺。

由于这一事件，对于最新的比赛 DPG (DivePhotoGuide) 已任命一位评审团主席，与评委一起“比以往更加仔细地审查图像”。

与以往一样，参赛作品的 15% 收益将捐赠给海洋保护工作。参赛作品每张图片或视频的参赛费用为 10 美元（7.80 英镑），比赛截止日期为 31 月 XNUMX 日，详情请见 2024 年 DPG 大师赛 网站。

也在 Divernet 上： 冰下鲸鱼骨骼拍摄为UPY带来胜利, UPY 庆祝摄影比赛十周年, The Passenger 在 DPG 大师赛中夺得金牌, 《海洋星球：潮汐正在改变》获奖者

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