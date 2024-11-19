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水下景观提升人们对巴利阿里群岛的认识 

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塞斯·卢梅特斯遗物的守护者（佩德罗·里埃拉·洛姆帕特饰）是专家成人组的获奖者之一
塞斯·卢梅特斯遗物的守护者（佩德罗·里埃拉·洛姆帕特饰）是专家成人组的获奖者之一

第五届巴利阿里海和地中海海洋 MARE 竞赛 摄影 15 月 XNUMX 日，巴利阿里海保护视听大赛的组织者在梅诺卡岛的梅卡达尔举行了颁奖典礼。 

1,400 名水下摄影师在专业成人组、业余成人组和青少年组的子类别中参赛，提交了约 10,000 张照片，争夺价值 26 欧元的现金和水下设备奖品。共有 XNUMX 名获奖者，包括海洋保护区和水质类别的荣誉提名。

评审团成员包括自然保护者 Debora Morrison， 照片- 记者兼纪录片制作人 Pep Bonet 和水下摄影师 Rafael Fernández Caballero，他们选出的作品将成为 2025 年在巴利阿里群岛巡回展览的一部分。

梅诺卡岛议会可持续发展项目总监托尼·佩里亚诺告诉参赛者和赞助商：“当我们的海洋面临的环境挑战日益明显时，你们每个人的承诺都具有独特的意义。”“这次比赛不仅是艺术才华的展示，也是对保护和尊重自然世界的强烈呼吁。”

目录

专家成人

鸬鹚和鲳鱼（维克多·德·瓦列斯·伊巴涅斯）
鸬鹚与鲳鱼 （维克多·德·瓦列斯·伊巴涅斯）
伊维萨岛风光 (Ainhoa Ezkurra)
伊比沙岛美景 （艾尼奥·埃兹库拉）
拯救波西多尼亚 (克劳迪奥·帕尔米萨诺 饰)
拯救波西多尼亚 （克劳迪奥·帕米萨诺）
海中的玛格丽达（内斯托·卡尔达·阿罗卡）
海洋之玛格丽达 （内斯托·卡达·阿罗卡）

业余成人

鸡毛掸子（伊万·鲁伊斯·洛贝拉 饰）
鸡毛掸子 （伊万·鲁伊斯·洛贝拉）
鱼尸检 (César Vicente-García)
鱼尸检 （塞萨尔·维森特·加西亚）
海马（何塞·萨尔梅隆·佩雷斯）
海马 （何塞·萨梅隆·佩雷斯）
把手工匠（费尔南多·埃斯塔雷拉斯·卡尔德龙）
把手工匠 （费尔南多·埃斯塔雷拉斯·卡尔德龙）
天线（Alex Morell）
天线 （亚历克斯·莫雷尔）

青年

荆棘森林 (Cati Sans Tous, 10)
荆棘森林 （Cati Sans Tous，10）
海鳗共生（Kenzo Segura Barajas，12）
海鳗共生 （Kenzo Segura Barajas，12）
藤壶（Luna Mas Escandell，13）
藤壶 （Luna Mas Escandell，13岁）
龙翼（琼·桑斯·托斯，13）
龙翼 （Joan Sans Tous，13岁）
新生活（巴勃罗·安赫尔·温纳姆·马丁内斯，15 岁）
新生 （巴勃罗·安赫尔·温纳姆·马丁内斯，15 岁）

海洋保护区

有时你看到我，有时你看不到我（塔托·达米亚尼）
现在你看到我，现在你看不到我 （塔托·达米亚尼）
交叉目光 (托尼·胡安)
交汇的目光 （托尼·胡安）
海浪之下（泽维尔·马斯·费拉）
海浪之下 （泽维尔·马斯·费拉）

水质

沙廊（维克多·德·瓦列斯·伊巴涅斯）
沙走廊 （维克多·德·瓦列斯·伊巴涅斯）
水母黄昏中的对话（西奥·贝拉方提）
水母黄昏中的对话 （西奥·贝拉方提）
巴利阿里海的色彩绿洲 (Pedro Riera Llompart)
巴利阿里海的色彩绿洲 （佩德罗·里埃拉·洛姆帕特）

获得最多公众投票的照片（350 张中的 3,376 张）并非评审团选出的照片，而是 夏末 作者：Miquel Gomila。 

夏末 (Miquel Gomila)
夏末 （米格尔·戈米拉）

MARE 的构想和资金支持来自 马里利斯基金会 以提高人们对保护巴利阿里海的认识，据说得到了大多数巴利阿里群岛保护机构和九个潜水中心的支持。

MARE 表示，自 2020 年比赛开始以来，已收到 5,000 多张图片，其中近一半是捐赠用于保护目的。 

马里莱斯基金会主任阿尼奥尔·埃斯特班说：“数百张照片向我们展示了海底一切的美丽，同时也提醒我们这个生态系统面临的压力越来越大，迫切需要联合起来保护它。” 

“我们去年就说过了，但很遗憾我们无法更新这些数据，因为保护措施并没有加强：我们周围只有 0.07% 的海域受到高度保护，而像 埃斯卡托 或吉他鱼最近已经消失了，其他物种如海马也已变得稀有。 

“MARE 以热情和承诺来庆祝海洋生物，同时也激励我们采取行动。现在是时候共同努力，为子孙后代重新注入生命和希望了！” 了解更多 关于年度 MARE 比赛。

也在 Divernet 上： 地中海奇迹：海草、海马和福门特拉岛, 小岛——大沉船, 西班牙公路之旅, 世界上最好的自由潜水

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