澳大利亚水下艺术奖再次回归

第二届澳大利亚水下摄影大赛将于六月初开放报名。大赛由三方合作举办，分别是： 水下大洋洲, 在线 水下 照片 和视频资源 潜水摄影指南 以及水下成像设备和潜水装备经销商 威斯康星大学图像.

此次活动将在 澳新银行潜水秀 今年 9 月，英国非常成功的 Go Diving Show 将在澳大利亚举行第二届活动。

评审团成员包括摄影师 Tobias Friedrich、Jayne Jenkins、Matty Smith、Tanya Houppermans、Scott Portelli 和 William Tan；以及视频评委 Philip Hamilton 和 Ross Long。

奖品价值超过 70,000 澳元（33,000 英镑），包括度假村和船宿潜水旅行以及水下 照片 和视频设备，以及水下 照片 无人机和带有摄影平台的DPV。

参赛作品将角逐九个类别的奖项：鲨鱼、悉尼、自然保护、澳大利亚、国际水域、Tough TG（使用 OM 系统或奥林巴斯 Tough 紧凑型相机）、作品集（六张照片）、智能手机/运动相机以及 Reels Showcase 视频。各类别获奖作品中的最佳照片或视频将获得“最佳作品”的殊荣。

参赛者可以来自世界任何地方，但除国际水域类别外，他们还必须提交在澳大利亚地区进行的最引人入胜、最引人注目的作品。

每张图片或视频的参赛费用为 10 美元（7.40 英镑），比赛截止日期为 20 月 XNUMX 日。结果将于 水下竞赛.com，获奖者将于 网际网路.

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