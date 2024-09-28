Sunbursts 荣获首届澳大利亚水下摄影奖

2024 年澳大利亚水下摄影大赛 (UWAA) 首届比赛已评选完毕，获奖作品于今日 (28 月 XNUMX 日) 在 澳新潜水展 在悉尼。
新水下摄影大赛由 潜水摄影指南 （DPG）， 水下大洋洲 和 华盛顿大学图片 他在六月初呼吁 网际网路 以及世界各地的水下射击运动员提交他们的最佳作品 引人入胜且引人入胜的图像和视频 来自澳大利亚地区。
评审团由专家 Tobias Friedrich、Jayne Jenkins、Brett Lobwein、Ross Long、Matty Smith 和 William Tan 组成。
参赛者参加八个类别的比赛，奖品包括度假村和船宿潜水假期以及价值超过 50,000 澳元（约合 37,400 英镑）的摄影和摄像设备。
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总冠军——“最佳展品”——是加布里埃尔·古兹曼 (Gabriel Guzman)，他的太阳光照片集荣登作品集类别榜首。
“日光摄影是一种利用太阳作为焦点元素来增强水下图像视觉冲击力的技术，”古兹曼说道。“通过将拍摄对象置于太阳前方，产生的光线会产生自然的光晕效果，为场景增添深度和戏剧性。这种方法强调了光线与海洋环境之间的相互作用，使拍摄对象以引人注目的方式脱颖而出。
“这套作品集包括六张照片：黄貂鱼、狮子鱼、蝠鲼、海龟、隆头濑鱼和泰坦鳞鲀。这些物种的拍摄结合了有计划的拍摄和即兴的拍摄机会。
“虽然大多数图片都呈现出经典的阳光效果，但黄貂鱼的照片（以上) 是独一无二的。这张照片是在黄金时段拍摄的，捕捉到了阳光穿透水面的温暖金色色调，营造出一种不同但同样迷人的氛围。这种技术多年来一直吸引着我，我投入了大量时间来练习。
“拍摄完美的旭日照片并不容易。它需要理想的条件，包括平静的水面，以便阳光清晰地穿透，充足的阳光，以及尽可能靠近水面的拍摄对象。生物必须处于正确的位置，并且需要将相机和闪光灯设置得完美，才能捕捉到这一瞬间。
“这个过程涉及许多失败的尝试，因为所有这些因素都很难同时实现。这个作品集代表了这些努力中最好的部分——一组最终将所有因素整合在一起的图像。”
其他类别的获奖者包括 Talia Greis（悉尼）、Jenny Stock（Over-Under）、Selanie Waddilove（智能手机）、Emma Turner（环境）、Lewis Burnet（澳大利亚）、Luc Rooman（国际水域）和 Ste Everington（Reels Showcase）。金牌和银牌作品如下：
悉尼
大小盘
手机
环境
澳大利亚人
国际水域
卷轴展示
视频部分由澳大利亚选手 Ste Everington 获得， 前澳大利亚皇家海军布里斯班号上的光芒 阳光海岸，有斑点鹰、铲鼻鳐和大理石鳐。“我非常喜欢这艘沉船作为潜水地点——这是我的快乐之地。
“对于这个视频，我想重点介绍一次特定的潜水——一次鳐鱼在船尾与我们共处的时间超过平均水平的潜水。但我也忍不住要介绍一下我在此地点的其他潜水中遇到的一些令人惊叹的鳐鱼。”
获奖者和亚军的金属版画在 Go Diving 展会上展出并可供购买，其中一半收益将捐赠给比赛的环保合作伙伴 为大海而战 3.
有关比赛及所有获奖者（包括铜奖和高度赞扬奖）的完整详情，请访问 2024 年澳大利亚水下奖 (UWAA) 网站。
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