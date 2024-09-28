Sunbursts 荣获首届澳大利亚水下摄影奖

2024 年澳大利亚水下摄影大赛 (UWAA) 首届比赛已评选完毕，获奖作品于今日 (28 月 XNUMX 日) 在 澳新潜水展 在悉尼。

新水下摄影大赛由 潜水摄影指南 （DPG）， 水下大洋洲 和 华盛顿大学图片 他在六月初呼吁 网际网路 以及世界各地的水下射击运动员提交他们的最佳作品 引人入胜且引人入胜的图像和视频 来自澳大利亚地区。

评审团由专家 Tobias Friedrich、Jayne Jenkins、Brett Lobwein、Ross Long、Matty Smith 和 William Tan 组成。

参赛者参加八个类别的比赛，奖品包括度假村和船宿潜水假期以及价值超过 50,000 澳元（约合 37,400 英镑）的摄影和摄像设备。

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总冠军——“最佳展品”——是加布里埃尔·古兹曼 (Gabriel Guzman)，他的太阳光照片集荣登作品集类别榜首。

“日光摄影是一种利用太阳作为焦点元素来增强水下图像视觉冲击力的技术，”古兹曼说道。“通过将拍摄对象置于太阳前方，产生的光线会产生自然的光晕效果，为场景增添深度和戏剧性。这种方法强调了光线与海洋环境之间的相互作用，使拍摄对象以引人注目的方式脱颖而出。

“这套作品集包括六张照片：黄貂鱼、狮子鱼、蝠鲼、海龟、隆头濑鱼和泰坦鳞鲀。这些物种的拍摄结合了有计划的拍摄和即兴的拍摄机会。

“虽然大多数图片都呈现出经典的阳光效果，但黄貂鱼的照片（以上) 是独一无二的。这张照片是在黄金时段拍摄的，捕捉到了阳光穿透水面的温暖金色色调，营造出一种不同但同样迷人的氛围。这种技术多年来一直吸引着我，我投入了大量时间来练习。

金： 太阳和海洋生物 （加布里埃尔·古兹曼，智利/澳大利亚）。狮子鱼，西澳大利亚珊瑚湾（1/200，f/16，ISO 200，佳能 EOS 5DSR，Aquatica 外壳，2x Ikelite DS160 闪光灯）。这张照片还获得了澳大利亚类别的银奖

金奖：《太阳与海洋生物》（加布里埃尔·古兹曼，智利/澳大利亚）。蝠鲼，印度尼西亚佩尼达岛（1/200、f/9、ISO 320、佳能 EOS 5DSR、Aquatica 外壳、2x Inon Z-330 闪光灯)

金： 太阳和海洋生物 （加布里埃尔·古兹曼，智利/澳大利亚）。绿海龟，撒克逊礁，大堡礁（1/200、f/14、ISO 250、尼康 D500、Aquatica 外壳、2x Ikelite DS160 闪光灯)

金： 太阳和海洋生物 （加布里埃尔·古兹曼，智利/澳大利亚）。 苏眉鱼，诺曼礁，大堡礁（1/250，f/14，ISO 250，佳能 EOS 5DSR，

Aquatica 外壳，2 个 Ikelite DS161 闪光灯)

金： 太阳和海洋生物 （加布里埃尔·古兹曼，智利/澳大利亚）。 泰坦鳞鲀，摩尔礁，大堡礁（1/200、f/13、ISO 250、佳能 EOS 5DSR、Aquatica 外壳、2x Inon Z-330 闪光灯)

“拍摄完美的旭日照片并不容易。它需要理想的条件，包括平静的水面，以便阳光清晰地穿透，充足的阳光，以及尽可能靠近水面的拍摄对象。生物必须处于正确的位置，并且需要将相机和闪光灯设置得完美，才能捕捉到这一瞬间。

“这个过程涉及许多失败的尝试，因为所有这些因素都很难同时实现。这个作品集代表了这些努力中最好的部分——一组最终将所有因素整合在一起的图像。”

其他类别的获奖者包括 Talia Greis（悉尼）、Jenny Stock（Over-Under）、Selanie Waddilove（智能手机）、Emma Turner（环境）、Lewis Burnet（澳大利亚）、Luc Rooman（国际水域）和 Ste Everington（Reels Showcase）。金牌和银牌作品如下：

悉尼

金： 喷云吐雾 （塔利亚·格雷斯，澳大利亚）。克利夫顿花园。“这种不寻常的、未经记录的行为，即使是最熟练的科学家，尤其是专门研究躄鱼/安康鱼行为的科学家，也无法解释。我在当地的一个潜水点尝试大光圈摄影时，这条条纹安康鱼（显然是吃了一顿大餐）反刍了一种烟雾状物质。我从未见过这样的情况，所以我坐在那里观察了这种行为一个多小时。专家只能推测，这只安康鱼已经吞食了一个卵囊（有意或无意）。这可能会导致胃部肿胀，导致个体一次咳出一大块。大自然最美好的样子。”（1/250、f/5、ISO 320、索尼 A1、Isotta 外壳、Inon Z-330 闪光灯、后向散射聚光筒)

银： 深度感知 （Rowan Dear，英国）。卷心菜树湾水生保护区。“过去三年，每年都有数百只水母聚集在悉尼最受欢迎的海滩之一的海湾。今年，水母的数量比我见过的任何时候都多，有些区域深达数米，而且密集。我游进海里，向下射入水母最深处，希望创造出这种具有足够深度的超凡脱俗的图像，展示它们的数量。” （1/200、f/14、ISO 320、索尼 A7 Mark IV、Ikelite 外壳、2x Inon Z-330 闪光灯)

大小盘

金奖：平静的汤加育儿室（英国珍妮·斯托克）。“这里，一头座头鲸妈妈和她刚出生的幼崽正在瓦瓦乌平静温暖的海水下休息。怀孕的雌性座头鲸每年 7 月都会来到这里。产后，它们会一直待在这个育儿室里，直到幼崽长大到可以第一次前往南极洲。拍摄分割图像时，使用呼吸管比潜水更为明智，因为这样可以在水面上产生更少的气泡，而气泡会分散图像的注意力。”（1/125、f/14、ISO 320、佳能 EOS 5D Mark II、Nauticam 外壳、2x Inon Z-240 闪光灯)

银： 小乌龟 （加布里埃尔·古兹曼，智利/澳大利亚）。昆士兰州。“这张照片是在海龟的重要筑巢地赫伦岛拍摄的，它展示了小海龟孵化后第一次游泳的瞬间。这张照片优雅地在浅水区和广阔的地平线之间过渡，展示了海龟从出生地到广阔海洋的旅程。我小心翼翼地避免使用闪光灯或人造光，尊重这些新生儿的脆弱天性。拍了几张照片后，我让这只刚孵化的小海龟继续它的旅程，没有额外的压力。”（1/250，f/7.1，ISO 320，佳能 EOS 5DSR，

Aquatica 住房)

手机

金： 我能帮忙吗？ （Selanie Waddilove，澳大利亚）。“有时，照片就是在要求你拍照……这只幼崽嬉戏的姿势与被遗弃的绳子形成鲜明对比，既令人感到惊愕又十分美丽。巴兰古巴的新西兰海狗幼崽经常会玩拔河和追逐漂浮的海藻，它们会放开海藻潜水，在你周围旋转，然后在另一只幼崽抢走之前再次捡起。四月初的这个早晨，幼崽们没有玩海藻，而是玩一些绳子和其他塑料碎片，这些碎片是上周被海浪和风吹来的。我拍了几张照片来记录它们的乐趣，并轻轻地拉了一下绳子的末端，希望用游戏分散它们的注意力，这样我最终就可以把绳子捡起来。海狗玩耍的时候，我慢慢地把绳子卷在手里，藏在潜水衣里，等我们回到岸边时再妥善处理掉。”（1/120、f/1.5、ISO 50、Apple iPhone 13 Pro、Aquatech 外壳、AxisGO 蓝牙快门手柄)

银： 站立的躄鱼 （Selanie Waddilove，澳大利亚）。“在纳鲁马的瓦贡加湾进行夏季浮潜时，发现这条黑纹安康鱼在海草中缓慢移动。午后的阳光提供了完美的光线，突显了这种奇怪小生物令人惊叹的纹理和细节。从大而下垂的嘴巴到迷人的‘诱饵’和用来‘行走’海底的胸鳍，这些鱼看起来和拍照都很有趣。”（1/100、f/1.8、ISO 32、Apple iPhone 13 Pro、Aquatech 外壳、AxisGO 蓝牙快门手柄)

环境

金： 短篇广告 （艾玛·特纳，澳大利亚）。菲律宾阿尼洛。“黑水潜水是我的快乐源泉。这只雌性船蛸其实是一只长着卵鞘‘壳’的章鱼，它从黑暗中浮出水面，从我身边飞驰而过。这是我的机会。它是否像我希望的那样，骑着一只水母？当我的眼睛和相机对焦时，我想知道它实际上骑的是什么。金属的？塑料的？两者都有？避孕套包装纸？天哪，酸奶盖！我们俩都很难过。这只船蛸是不是从它的公海家园里冲回了人类的垃圾，还是它把污染误认为有机物，这已经变得太‘正常’了？”（1/250、f/22、ISO 320、尼康 D850、Seacam 外壳、Seacam 160D 闪光灯)

银： 狗玩具或塑料陷阱 （Andrii Slonchak，澳大利亚）。昆士兰州。“在北斯特德布鲁克岛潜水时，我突然发现一条须鲨从浮起的沉积物云中全速向我冲来。后来我发现，我们的导游发现鲨鱼被困在一个塑料狗飞盘中，并试图把玩具拿走，但受惊的须鲨飞快地跑开了。我不到一秒钟就抓住了这张照片，鲨鱼就消失了。我再也没有见过这只须鲨，一直在想它是设法拿走了玩具还是遭遇了悲惨的命运。须鲨在狩猎时依靠融入环境，而明亮的飞盘会损害这种能力。” （1/125、f/8、ISO 200、佳能 EOS M50 Mark II、Ikelite 外壳、带圆顶扩散器的 Ikelite DS160 II)

澳大利亚人

金： 椭圆形 （刘易斯·伯内特，澳大利亚）。西澳大利亚州达令山脉悬崖。“拍摄水下奇异而美丽的蛇颈龟一直是我西南潜水的愿望清单之一。这些迷人的爬行动物分布在该地区分散的淡水水体中，最常见的是在繁殖季节在陆地上寻找配偶时出现。我第一次在该地区淡水潜水时发现了这只蛇颈龟，能有这么有趣的拍摄对象真是太高兴了。”（1/320、f/13、ISO 500、索尼 A1、Ikelite 外壳、2x Inon Z-330 闪光灯)

国际水域

金奖：蝾螈（Luc Rooman，比利时）。“每年我都会潜入我最喜爱的淡水湖之一，即安特卫普附近的德梅勒湖，拍摄睡莲中的高山蝾螈。今年 7 月，我又去寻找了。在尝试拍摄几个样本后，我发现一只蝾螈栖息在一朵睡莲上，蝾螈的身体透过叶子形成了一个有趣的轮廓。拍完一系列照片后，我就离开了这个生物，小心翼翼地继续前行。”（1/125、f/22、ISO 100、尼康 Z7II、Isotta 外壳、背散射迷你闪光灯 MF-2、背散射光学聚光筒 OS-1)

银： 两栖树 （意大利的 Massimo Zannini）。博洛尼亚。“春天，在意大利北部的山区，蟾蜍像许多其他两栖动物一样在小水池中交配。我当时正在拍摄这种交配行为的照片，几秒钟后，一只青蛙跳到了它们的背上，可能把它们误认为是一块石头。我既惊讶又好笑，刚好有足够的时间拍摄三张照片，然后这只青蛙就被雄性蟾蜍甩到了雌性蟾蜍身上。”（1/50、f/14、ISO 320、尼康 D850、Nauticam 外壳、背散射迷你闪光灯 MF-1、背散射光学聚光筒 OS-1)

卷轴展示

视频部分由澳大利亚选手 Ste Everington 获得， 前澳大利亚皇家海军布里斯班号上的光芒 阳光海岸，有斑点鹰、铲鼻鳐和大理石鳐。“我非常喜欢这艘沉船作为潜水地点——这是我的快乐之地。

“对于这个视频，我想重点介绍一次特定的潜水——一次鳐鱼在船尾与我们共处的时间超过平均水平的潜水。但我也忍不住要介绍一下我在此地点的其他潜水中遇到的一些令人惊叹的鳐鱼。”

获奖者和亚军的金属版画在 Go Diving 展会上展出并可供购买，其中一半收益将捐赠给比赛的环保合作伙伴 为大海而战 3.

有关比赛及所有获奖者（包括铜奖和高度赞扬奖）的完整详情，请访问 2024 年澳大利亚水下奖 (UWAA) 网站。

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