Solitude 邀请潜水员进行拍摄

一项名为“Real Focus”的全新水下微距摄影比赛已提前通知，该比赛由 Solitude Liveaboards & Resorts 主办，并由德国 Facebook 微距摄影社区协助举办 马克罗赫特默.

此次决赛将于 10 年 15 月 30 日至 2026 月 XNUMX 日的 XNUMX 周内同时在两个著名的泥浆潜水地点举行，参赛者将分别在菲律宾阿尼洛的 Solitude Acacia 度假村和/或印度尼西亚蓝碧海峡的 Solitude Lembeh 度假村参加。

比赛主题为“打破习惯”，要求参赛者放弃摆拍、追逐或触摸微距拍摄对象，这是一场完全符合道德的比赛。

此次摄影大赛被描述为“有意识的创造力、海洋科学和负责任的探索的平台”，每张提交的照片都将用于由著名海洋生物学家戴夫·哈拉斯蒂博士领导的一项为期三年的海洋物种行为研究。

比赛强调射击的道德性（Solitude World）

必须提交编辑后的图像及其原始 RAW 文件，以便可以使用包括潜水地点、深度和水温在内的关键观察数据点来支持 Harasti 的长期研究。

Solitude 承诺道：“通过收集两个平行生态系统的物种、目击情况、栖息地和条件数据，我们正在建立一个活生生的视觉记录——既能为科学服务，又能弘扬创造力。”

Real Focus 评审团由 Georg Niles、Imran Ahmad、Lilian Koh、Alex Tattersall 和 Ram Yoro 组成，并承诺提供价值超过 25,000 美元（18,800 英镑）的奖金。

比赛期间，入住任一度假村至少三晚的客人均有资格参加比赛，参赛者可以继续更新和交换文件，截止日期为 31 年 2026 月 XNUMX 日。通过预订 孤独世界 符合资格期间的度假村住宿。

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