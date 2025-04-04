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鲨鱼信托基金会推出免费摄影比赛

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拍摄礁鲨
水下摄影师与礁鲨

位于普利茅斯的慈善机构鲨鱼信托基金发起了一项 摄影 比赛要求潜水员和其他人提交他们最喜欢的照片，主题不限，不仅包括鲨鱼，还包括鳐鱼、鳐鱼、银鲛鱼甚至卵鞘。 

不要与 大鲨鱼快照每年夏天，该基金会都会运行该数据库，以获取新的图像，并将其存储在鲨鱼基金会数据库中 图片 比赛针对的是可以在任何时候拍摄的图像。 

鳐

找到真正的鲨鱼——照片 冠军，该基金会邀请水下摄影师在接下来的六周内提交最多四张照片。 

从参赛作品来看，这是一项单一类别的比赛，但是，不仅为总冠军设立了奖项，还设立了不列颠群岛及海外奖、最佳卵壳奖、年轻鲨鱼摄影师奖（18 岁以下）以及与鲨鱼信托组织的地中海奖、与鲨鱼共存奖和海洋学奖等项目相关的参赛作品奖项。

评委 Charles Hood、Nick Robertson-Brown 和 Simon Rogerson 将选出入围者，他们的作品将被印刷并在普利茅斯的 Ocean Studios 展出 皇家威廉庭院 每年七月，也就是“鲨鱼月”，游客们都有机会投票选出自己最喜欢的照片。

大锤头鲨邂逅
大锤头鲨邂逅

大奖是拿骚的“鲨鱼潜水和住宿”双人套餐，包括 Breezes 住宿和 Stuart Cove 的 Dive Bahamas 潜水。这是由巴哈马旅游和多元化部提供的 行进 （不包括航班）。 

其他奖品包括两辆 Mares Quad 2 电脑、Scapa Joe 海滩垃圾鲨雕塑、Shark Trust Teemill 商品、在 Haven Diving Services 的陪同下在彭布罗克郡进行的双人鳐鱼和猫鲨紫外线夜间潜水以及在普利茅斯进行的双人 In Deep 夜间潜水之旅。

摄影师必须在今年 15 月 XNUMX 日之前提交参赛申请，参赛地点为 鲨鱼信托网站 入场免费，但欢迎捐款。获奖者名单将于 7 月底揭晓。

也在 Divernet 上： Diverse Travel 成为鲨鱼信托赞助人, 通缉：潜水员的海洋和姥鲨目击事件, 巴哈马的大鲨鱼三连胜, 潜水员拍摄 2,000 条鲨鱼和鳐鱼

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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