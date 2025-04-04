鲨鱼信托基金会推出免费摄影比赛

位于普利茅斯的慈善机构鲨鱼信托基金发起了一项 摄影 比赛要求潜水员和其他人提交他们最喜欢的照片，主题不限，不仅包括鲨鱼，还包括鳐鱼、鳐鱼、银鲛鱼甚至卵鞘。

不要与 大鲨鱼快照每年夏天，该基金会都会运行该数据库，以获取新的图像，并将其存储在鲨鱼基金会数据库中 图片 比赛针对的是可以在任何时候拍摄的图像。

鳐

找到真正的鲨鱼——照片 冠军，该基金会邀请水下摄影师在接下来的六周内提交最多四张照片。

从参赛作品来看，这是一项单一类别的比赛，但是，不仅为总冠军设立了奖项，还设立了不列颠群岛及海外奖、最佳卵壳奖、年轻鲨鱼摄影师奖（18 岁以下）以及与鲨鱼信托组织的地中海奖、与鲨鱼共存奖和海洋学奖等项目相关的参赛作品奖项。

评委 Charles Hood、Nick Robertson-Brown 和 Simon Rogerson 将选出入围者，他们的作品将被印刷并在普利茅斯的 Ocean Studios 展出 皇家威廉庭院 每年七月，也就是“鲨鱼月”，游客们都有机会投票选出自己最喜欢的照片。

大锤头鲨邂逅

大奖是拿骚的“鲨鱼潜水和住宿”双人套餐，包括 Breezes 住宿和 Stuart Cove 的 Dive Bahamas 潜水。这是由巴哈马旅游和多元化部提供的 行进 （不包括航班）。

其他奖品包括两辆 Mares Quad 2 电脑、Scapa Joe 海滩垃圾鲨雕塑、Shark Trust Teemill 商品、在 Haven Diving Services 的陪同下在彭布罗克郡进行的双人鳐鱼和猫鲨紫外线夜间潜水以及在普利茅斯进行的双人 In Deep 夜间潜水之旅。

摄影师必须在今年 15 月 XNUMX 日之前提交参赛申请，参赛地点为 鲨鱼信托网站 入场免费，但欢迎捐款。获奖者名单将于 7 月底揭晓。

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