年度鲨鱼摄影师：获奖者

英国慈善机构鲨鱼信托基金会选择在鲨鱼意识日（14 月 2025 日）宣布 XNUMX 年度鲨鱼摄影师大赛的获奖者。

参赛作品来自 34 个国家，涵盖了 76 种鲨鱼、鳐鱼、鳐鱼和嵌合体中的 1,200 种，入围作品展览将在 XNUMX 月剩余的“鲨鱼月”期间在鲨鱼信托基金会所在地普利茅斯展出。

2025 年度鲨鱼摄影师称号被授予朱利安·赫本斯特雷特 (Julian Hebenstreit)，他拍摄了一张豹纹鲨的照片，这张照片是在澳大利亚新南威尔士州拜伦湾附近的一个热门潜水点拍摄的。

“我记得外面狂野、令人不适的景象与水下平静、安宁的世界形成了鲜明对比，”他谈到这张照片时说道。“那天我正在自由潜水，鲨鱼在大约15米深的地方游过我，那时我决定尽我所能，捕捉这只动物的美丽。”

“我选择这张照片是因为它提醒了我为什么要做我所做的事情......这不仅仅是记录野生动物；而是以一种让人们关心的方式传达海洋脆弱的美丽。”

“这张照片乍一看很简单，但却具有值得反复观看的深度，”西蒙·罗杰森 (Simon Rogerson) 评论道，他与查尔斯·胡德 (Charles Hood) 和尼克·罗伯逊·布朗 (Nick Robertson-Brown) 是三位评委之一。

印度太平洋豹鲨的金色身影与深色岩石和白色沙滩形成鲜明对比。将它置于画面中较小的位置，营造出一种戏剧感而非距离感。对我来说，它暗示着我们现存鲨鱼的岌岌可危的生存状态，这种金色物种在黑暗时期象征着宝藏。

赫本斯特雷特赢得了巴哈马群岛旅游部和多元化旅行社提供的巴哈马鲨鱼潜水和住宿套餐以及一座奖杯。

不列颠群岛冠军

（© Hector Clarke / 鲨鱼信托）

赫克托·克拉克 (Hector Clarke) 凭借在苏格兰卡伦湖 (Loch Carron) 20 米深处拍摄的一只小型斑点猫鲨躺在大量蛇尾上的照片，荣登不列颠群岛类别的榜首。

“它似乎对我的存在很适应，允许我靠得特别近，”他说。“我喜欢这张照片捕捉到的这片区域生命的密度和多样性，从色彩斑斓的蛇尾到花纹精美的猫鲨。”

湖泊与大西洋交汇处附近的水道变窄，迫使大量富含营养的水流经一条狭窄的水道。“尽管潮水湍急，但这些狭窄的水道是我在英国最喜欢遇到小斑猫鲨的地方，”克拉克说。

海外获奖者

（© 马丁·布罗恩 / 鲨鱼信托基金）

克拉克和海外组冠军马丁·布罗恩分别赢得了母马跳水冠军电脑 感谢他们的努力。Broen 的单色分镜头描绘了墨西哥蝠鲼的迁徙。

每年，成千上万条以花样游泳和空中跳跃而闻名的鳐鱼聚集在营养丰富的加利福尼亚湾。鳐鱼的迁徙被视为一项至关重要的生态事件，近年来，保护工作不断加强，以减少兼捕、保护关键栖息地并规范旅游行为。

“在水面之下，密集的鳐鱼群构成了一场璀璨的几何芭蕾，它们的身躯捕捉着透过海面洒下的阳光，”布罗恩如此描述这幅画作。“上方，一艘载着观景者的小船静静地漂浮着，默默地见证着大自然最壮丽的奇观之一。”

海洋计划获奖者

（©拜伦·康罗伊/鲨鱼信托）

鲨鱼信托基金会在全球范围内致力于改善鲨鱼、鳐鱼和鳐鱼的保护状况，并向与其当前项目密切相关的参赛作品授予了额外的荣誉。

其海洋计划的目标是保护海洋鲨鱼和鳐鱼，它们被认为是最具标志性和功能性的重要物种之一，但却极度受到过度捕捞的威胁。

拜伦·康威 (Byron Conway) 凭借一张古巴雷纳花园国家公园水面上的丝鲨照片赢得了这一类别的冠军，他使用慢速快门为照片增添了自然的运动感。

“这也让我能够在日落时利用斯内尔窗，将头顶落日的绚丽色彩融入其中，展现这些鲨鱼与水面的互动，”他说。“这是一次难忘的经历，是我经历过的最棒的大型动物邂逅之一。”

与鲨鱼共存奖得主

（© Gillian Marsh / 鲨鱼信托）

“与鲨鱼共存”是一个新的跨学科鲨鱼信托项目，旨在发现新出现的问题并与受影响的社区共同创造公平的解决方案，重点关注海滩游客、休闲垂钓者以及鲨鱼和鳐鱼生态旅游活动（如水肺潜水或浮潜）的参与者。

获奖照片由吉莉安·马什拍摄，照片中一条蓝鲨正与一位水下摄影师在康沃尔海岸远处游弋。这张照片是在自然光下浮潜时拍摄的。

“蓝鲨既大胆又好奇，我们四个浮潜者与它们进行了很多精彩的互动，但我尤其喜欢这张照片里的互动，”她解释道。“很容易想象鲨鱼在问摄影师：‘你拍到我最美的一面了吗？’”

地中海计划获奖者

（© Linda Mazza / 鲨鱼信托）

鲨鱼基金会表示，地中海是近80种鲨鱼和鳐鱼的栖息地，其中至少53%面临灭绝的危险。地中海被三大洲22个国家包围，拥有超过77,000万艘小型船只，面临着各种各样的渔业压力。

该信托基金表示，通过区域合作伙伴网络，其地中海计划涵盖政策参与、特定物种恢复计划和社区参与。

类别冠军琳达·马扎 (Linda Mazza) 实际上并没有在地中海拍摄到极度濒危的猫鲨的照片，因为在那里找到它们已经变得非常困难，但她正确地赌了一下，指出这一点可能会给评委留下深刻印象。

她在加那利群岛兰萨罗特岛北部的一个小岛附近发现了这个标本，并希望她真实的描绘能够凸显它们的脆弱性和被误解的本质。

“我住在加那利群岛，潜水时经常能看到天使鲨，但我从未像这样近距离地与它们面对面。那真是一个特别的时刻，”她解释道。

“我喜欢这个 照片 它的缺点在于，它没有捕捉到最常见的经典天使轮廓——通常从上方拍摄，以展现它们独特的标记、伪装和进化的完美性。相反，这是一张纯属偶然拍摄的特写肖像。

我正在观察另一条鲨鱼，突然发现自己和这条鲨鱼面对面了。幸好我的相机已经准备好了。我迅速放大镜头，捕捉到了这一刻，然后悄悄地走开，以免惊扰到它。

最终的图像呈现出一种不同寻常、或许也不太讨人喜欢的视角。它清晰地展现了扁平的头部、眼睛、微张的嘴巴、触须和皮肤纹理，甚至连伤口和瑕疵都清晰可见。

“对我来说，这 照片 打破了观众与鲨鱼之间惯常的隔阂。它营造出一种意想不到的亲密感。那一刻，我感到无比荣幸——我能感受到鲨鱼的感知力和静谧的表达力。

伟大的蛋壳狩猎获胜者

（© Grant Evans / Shark Trust）

“大卵鞘搜寻”是鲨鱼信托基金的旗舰公民科学项目，呼吁人们在世界各地的海滩上行走时保持警惕，同时，至关重要的是，呼吁潜水员和浮潜者在水下寻找活的、正在发育的卵鞘。

格兰特·埃文斯在南非开普敦的英国皇家海军沉船上拍摄了这张照片，照片中睡衣鲨卵鞘缠绕着一只海扇。 彼得马里茨堡，一艘军舰于 1994 年在福尔斯湾沉没，作为人工鱼礁。

他说：“我拍下这张照片是因为我觉得这是一个奇怪的景象，而且了解鲨鱼在完全发育之前的生命阶段非常重要，这种鲨鱼经常在附近的海带森林中滑行。”

“这也凸显了海底对这些动物的重要性，因为它们需要这些海扇来安全地保护它们的卵鞘。底拖网捕捞威胁着这些珊瑚以及南非猫鲨的产卵地。”

年度青年鲨鱼摄影师奖得主

（© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust）

最后，2025 年度青年鲨鱼摄影师称号被授予 14 岁的 Panitbhand Paribatra Na Ayudhya，因为他在今年早些时候拍摄了一张鲸鲨在马尔代夫水面觅食的照片。

这是帕尼特班德第一次接触这个物种：“能够亲眼看到世界上最大的鱼以海洋中一些最小的生物为食，我非常激动。对我来说，享受这一刻并非全部；我们必须采取行动，帮助这些不可思议、温和的海洋巨兽生存下去。”

“我相信，只要我们共同努力，就能帮助鲸鲨在海洋家园中自由生活和畅游，让它们在未来的岁月里与我们共享这个星球。”

这些获奖照片以及亚军和高度赞扬的作品可以在 在线 在 鲨鱼信托网站，而免费 打印 展览仍在普利茅斯的海洋工作室举行 皇家威廉庭院 直到31月XNUMX日。

该慈善机构表示，这些图像将在未来几年用于支持鲨鱼和鳐鱼的保护工作。

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