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联合国世界日照片集锦中，悲伤的眼神闪闪发光

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（雷切尔·摩尔/www.unworldoceansday.org）
（雷切尔·摩尔/www.unworldoceansday.org）

第 12 届年度 照片 联合国世界海洋日摄影大赛结果今日（8 月 XNUMX 日）公布，作为在尼斯举行的联合国世界海洋日庆祝活动的一部分，评审团将从数千份业余和专业摄影师的参赛作品中选出四位一等奖获得者。 

今年的比赛延续了往年的类别——大型和小型水下面孔、水下海景和水上海景，并新增了“奇迹：维持我们赖以生存的一切”，这也是2025年联合国世界自然日的主题。 

该类别的获胜者是 Andrey Nosik（俄罗斯）、Dani Escayola（西班牙）、Leander Nardin（奥地利）和 Rachel Moore（美国）。Moore's 照片，荣登“奇观”类别榜首，如上图所示，是去年在法属波利尼西亚莫雷阿岛拍摄的，照片中是一头名为“甜心女孩”的座头鲸的眼睛。 

“在我拍下这亲密瞬间的四天后，她被一艘快速行驶的船撞死了，”摩尔说。“她的死令人心碎，提醒我们每年有20,000万头鲸鱼因船只撞击而丧生。” 

“我们正在用她的故事来倡导更强有力的保护，并呼吁在鲸鱼季节在塔希提岛和莫雷阿岛实施更严格的限速法规。我希望‘甜心女孩’的遗志能够引发真正的变革，保护这些不可思议的动物，防止更多无谓的损失。”

比赛评委包括水下摄影师Ipah Uid Lynn（马来西亚）、William Tan（新加坡）、Marcello Di Francesco（意大利）以及法国野生动物摄影师Vanessa Mignon。自2014年创办以来，比赛一直由比利时水下和野生动物摄影师Ellen Cuylaerts策划。

目录
目录

奇迹：维持我们赖以生存的一切

摄影比赛（Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org）
（路易斯·阿尔帕·托里比奥 / www.unworldoceansday.org）

在“奇观”类别中，仅次于摩尔的亚军是西班牙摄影师路易斯·阿尔帕·托里比奥，他拍摄了印度尼西亚蓝碧海峡一条羽状蝙蝠鱼幼鱼的照片。这张照片采用了慢速快门、聚光灯和精心设计的摇摄镜头，营造出一种动感和戏剧效果。 

幼年羽状蝙蝠鱼拥有醒目的黑色身躯，边缘点缀着鲜艳的橙色，但随着它们发育成熟，几个月后就会褪色。“拍摄这张照片需要耐心和毅力，潜水两次，因为这些活跃的幼鱼会不断在缝隙中寻找掩护，这使得拍摄过程格外具有挑战性，”托里比奥说道。

该类别的第三名是一张在古巴雷纳花园鲨鱼保护区拍摄的照片。来自美国的史蒂文·洛佩兹拍摄了一条加勒比礁鲨在水面附近穿梭于一群丝鲨之间。 

当鲨鱼急剧旋转时，使用慢速快门和闪光灯，“运动模糊成头部波浪状的弧线，被夕阳的金色光芒照亮”。 

（史蒂文·洛佩兹/www.unworldoceansday.org）
（史蒂文·洛佩兹/www.unworldoceansday.org）

大脸和小脸

“大脸与小脸”类别冠军安德烈·诺西克在距符拉迪沃斯托克约80公里的日本海发现了一条日本战帽鱼。“我在一艘沉船船尾下约30米深处发现了这条华丽的鱼，”他说。“这种鱼似乎并不怕潜水员——相反，它似乎很享受被关注——它甚至试图坐在我相机的圆顶镜头上。”

（安德烈·诺西克 / www.unworldoceansday.org）
（安德烈·诺西克 / www.unworldoceansday.org）

来自意大利的贾科莫·马尔乔内（Giacomo Marchione）在本部分获得第二名。“我在菲律宾阿尼洛进行过多次黑水潜水，其中一次潜水时，我和我的向导在大约20米深的地方发现了一个东西在不规则地移动，大约10到15厘米大小。我们很快意识到那是一条罕见的毯状生物。” 章鱼.

（贾科莫·马尔乔内 / www.unworldoceansday.org）
（贾科莫·马尔乔内 / www.unworldoceansday.org）

当我们靠近时，它掀开了美丽的“毯子”，露出了色彩斑斓的斗篷。在它离开之前，我设法拍了几张照片。” 据说，该物种展现出自然界中最极端的两性体型差异，雌性体重可达雄性的40,000万倍！

来自德国的拉尔斯·冯·里特·扎奥尼（Lars von Ritter Zahony）获得第三名：“每次去南极半岛，总能邂逅到令人惊喜的豹纹海豹，”他说道。“这只海豹大胆地向我靠近，露出牙齿，仿佛在向我表明，南极洲的这片区域是它的领地。这张照片拍摄于黄昏时分，营造出一种颇具情调的氛围。”

（拉尔斯·冯·里特·扎霍尼 / www.unworldoceansday.org）
（拉尔斯·冯·里特·扎霍尼 / www.unworldoceansday.org）

水下海景

在“水下海景”类别中，获奖者达尼·埃斯卡约拉 (Dani Escayola) 记录了在印度尼西亚拉贾安帕特南部的船宿旅行中参观水母湖的情景：“被数百万只水母包围，这些水母由于没有捕食者而进化得失去了刺痛能力，这是我经历过的最惊险的体验之一。”

（丹尼·埃斯卡约拉 / www.unworldoceansday.org）
（丹尼·埃斯卡约拉 / www.unworldoceansday.org）

获得第二名的是来自毛里求斯的杰拉尔德·兰伯特（Gerald Rambert）。他拍摄到了一群鳐鱼在清洁站休息，它们被那里强劲的水流吸引过来。“有些鳐鱼已经习惯了潜水员，所以才有机会像这样近距离接触，”他说。

（杰拉尔德·兰伯特 / www.unworldoceansday.org）
（杰拉尔德·兰伯特 / www.unworldoceansday.org）

“可悲的是，自从去年这里的珊瑚礁遭受严重白化之后，这种聚会就变得罕见了，我担心自己可能无法再在同一个地方看到这样的景象了。”

排名第三的西班牙选手佩德罗·卡里略 (Pedro Carillo) 表示，加那利群岛特内里费岛北岸的拉拉帕杜拉 (La Rapadura) 直到 1996 年才被发现，但它是“世界上最令人惊叹的水下景观之一，一直位列全球最佳潜水地点之列。 

“这些高耸的玄武岩柱是 500,000 万到 XNUMX 万年前火山活动的结果，”将模特 Yolanda Garcia 安置在场景中的卡里略说道。

（佩德罗·卡里略 / www.unworldoceansday.org）
（佩德罗·卡里略 / www.unworldoceansday.org）

“这片令人惊叹的自然遗迹位于曾经普遍存在的非法捕鱼行为对海洋生物造成影响的地区，它既有地质价值，也有生态价值，科学家和水下摄影师正在倡导对它的保护。” 

水上海景类别的获胜者利安德·纳丁 (Leander Nardin) 从飞机上拍摄了西澳大利亚鲨鱼湾附近偏远海岸上的一片宁静湖泊，该湖泊被干旱的沙丘环绕，由一条缓缓的小溪滋养。

纳尔丹说：“这幅图像揭示了陆地和海洋交汇处的强烈对比和隐藏的美丽，提醒我们海洋是所有生命的源泉，自然界中的一切都紧密相连。” 

（利安德·纳尔丁 / www.unworldoceansday.org）
（利安德·纳尔丁 / www.unworldoceansday.org）

搬到尼斯

过去，联合国世界日活动在纽约联合国总部举办，但今年的活动移至法国，在 联合国海洋会议，将于 9 月 13 日至 XNUMX 日在尼斯举行。 

获奖摄影作品将于11月XNUMX日在La Baleine的Agora举办的研讨会上现场展示。此外，获奖作品还将在尼斯NEO VogelArtLab画廊和纽约Explorer's Club画廊展出一周。

此次比赛由联合国海洋事务和海洋法司协调， 潜水摄影指南 (DPG)、全球海洋学和联合国教科文组织政府间海洋学委员会。 

该活动免费向公众开放，每年邀请世界各地的摄影师传播海洋之美以及联合国世界海洋日主题的重要性。所有参赛者必须签署一份包含14项道德承诺的宪章，承诺在摄影领域…… 摄影

每个类别中排名靠前的参赛作品以及往年的获奖作品都可以在 比赛的虚拟画廊.

也在 Divernet 上： 唤醒新的深度：联合国世界末日摄影奖获奖者, 海洋：潮汐正在改变赢家, 2022 年世界海洋日获奖图片

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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