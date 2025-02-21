母爱决定 2025 年度水下摄影师

在审阅了来自世界各地的水下摄影师提交的 6,750 张照片后，三位评委达成一致，即阿尔瓦罗·埃雷罗 (Alvaro Herrero) 成为 2025 年度水下摄影师 (UPY) 大赛的获胜者。

负责评选的评委会由经验丰富的水下摄影师组成，包括 Peter Rowlands、Tobias Friedrich 和 Alex Mustard，获奖者名单于昨晚（19 月 XNUMX 日）在伦敦市中心举行的颁奖典礼上公布，颁奖典礼由 皇冠庄园，负责管理英格兰、威尔士和北爱尔兰周围的海床。

西班牙摄影师 Herrero 凭借其摄影作品荣膺英国年度摄影大赛广角类冠军 光辉纽带，描绘了法属波利尼西亚一头座头鲸妈妈和她刚出生的小鲸鱼之间的特殊关系。

大卫·阿尔珀特 (David Alpert) 凭借其作品被评为 2025 年英国年度水下摄影师 好奇的海豹，从兰迪岛附近起飞。

以下获胜者和亚军中还可以看到其他亮点，包括中野俊介的 面对，展示了两只亚洲羊头濑鱼之间令人难忘的正面对决，以及阿卜杜勒阿齐兹·阿尔·萨利赫的肖像 保湿，从水线下方拍摄的沙漠中骆驼喝水的景色。

Bryant Turffs 凭借以下产品荣获 Compact 类别： 沼泽之美，一张 GoPro 拍摄的史前魣鱼照片，而韩国摄影师 Ruruka 则被评为 PADI的 2025 年度新锐水下摄影师 水下极光，一名潜水员在墨西哥的五彩缤纷的海水中 天然井。

来自德国的 Robert Marc Lehmann 成为 拯救我们的海洋基金会 2025 年度海洋保护摄影师 1在200,000,000，一张令人不安的照片显示印度尼西亚渔民将一只大虎鲨拖上岸。

UPY 比赛于 1965 年首次举办，当时 Phil Smith 被评为年度水下摄影师。如今，比赛共有 13 个类别，其中三个类别是在英国水域拍摄的照片。每个类别的前两张照片附有评委评论，完整结果和比赛规则可在此处找到 UPY 网站.

2025 年度广角奖得主和水下摄影师

辐射键 © Alvaro Herrero 又名 Mekan（西班牙）/ UPY 2025

“每年，在南半球的冬天，我都会前往法属波利尼西亚拍摄这些雄伟的动物，”梅肯谈到他在莫雷阿岛拍摄的获奖照片时说道，如上图所示。“我最喜欢的时间是清晨，因为光线柔和且有角度，让我能够找到完美的角度，清晰地勾勒出这些蓝色动物的形状。

“对我来说，这张照片展示了母亲对孩子深深的爱，传达了海洋的脆弱与美丽，也揭示了与我们共享家园的神奇物种之一。”

“真是一张好照片！”评委 Tobias Friedrich 评论道。“我们通常在 UPY 比赛评审期间会看到很多座头鲸图片，但这张照片让我们立刻停下了脚步。它真正展现了摄影师的卓越才能，他能抓住这一瞬间，并在事后浏览时认出正确的图片 一台.

“左上角的光线、座头鲸和幼鲸的完美运动，加上出色的取景和构图，使这张照片当之无愧地成为总冠军。”

“母鲸与鲸宝宝之间的互动令人暖心，两只威风凛凛的动物在水下家园中看起来非常舒适，姿势恰到好处，”亚历克斯·马斯塔德说道。“这张照片吸引我们去观察，同时给鲸鱼留出空间，无论是在画面中还是在摄影师的镜头中。刺眼的光线非常引人注目，而小鲸鱼在母亲身上投下的阴影则非常微妙。

“Mekan 凭借最悲伤的座头鲸照片赢得了 2022 年度海洋保护摄影师称号；这张令人振奋的全家福与之形成完美的对比。”

彼得·罗兰兹补充道：“获胜的整体形象代表了我们作为一场比赛，以及我们的社区作为一种爱好/运动/职业，在整整一年的时间里向全世界展示，有时很难在两者之间做出选择，但今年，对我来说，这项对母牛和小牛之间关系的细致而有力的研究，说明了我们的世界所有伟大和美好的一面。

“我们确实面临挑战，但全球鲸鱼数量的增加证明了我们可以取得成就。”

（使用尼康 Z7 II + 尼克尔 Z 14-24mm 2.8 s、Isotta 外壳、自然光拍摄。f/8、1/640、ISO 1100）

广角亚军

空灵的月球景观© Alvaro Herrero 又名 Mekan （西班牙）/ UPY 2025

这张照片是摄影师最喜欢的墨西哥尤卡坦半岛图卢姆洞穴之一。“在洞穴中使用呼吸器让我们有更多时间探索洞穴深度，并增强了我的照片质量，因为它让我们有机会精确照亮场景，”Mekan 说道。

“通过不排放气泡，我们还有助于保护洞穴特征并减少干扰颗粒，这在拍摄人迹罕至的地方时尤其有利。呼吸器还能提供更高效的减压时间。为了照亮这个房间，我们使用了两个 BigBlue 视频灯发出的 60,000 流明暖光。”

“天然井 创造出水下世界最壮观的一些风景，但要进入这些风景，甚至在拍照之前就需要大量的训练、专业的潜水设备和真正的奉献精神，”马斯塔德评论道。

“我们收到了很多 灰岩坑 但这张照片确实脱颖而出，因为这间精致的房间的质量以及灯光和构图的摄影质量。”

（使用尼康 Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s、Isotta 外壳、BigBlue COB 30.000 PII 拍摄。f/5.6、1/30、ISO 2000)

宏观赢家

魔法背光© 保罗·邦达斯基 （意大利）/ UPY 2025

在菲律宾阿尼洛秘密湾潜水结束时，邦达斯基发现了另外两名水下摄影师，于是向他的导游示意检查他们正在拍摄什么。“在意识到这是我最喜欢的拍摄对象之一——毛茸茸的虾后，我耐心地等待轮到我，并利用这段时间为拍摄做计划和准备。

“我选择从侧面拍摄，用聚光筒进行背光拍摄。我的向导和伙伴在熟练地管理聚光筒的光线方面发挥了重要作用。经过几次试拍，找到了正确的设置，我终于拍到了我想要的照片。”

“完美的执行和形象！”弗里德里希说。“我喜欢用极简主义的方式来处理微小且不容易拍摄清晰的物体。

“毛虾的完美姿势几乎好得令人难以置信，但这些动物非常胆小，我们认为这是自然的完美，摄影师精心选择的灯光也最大限度地强调了这一点。”

（使用佳能 EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 微距 USM + 湿镜头 AOI UCL-90 PRO、Marelux MX-R7 外壳、后向散射 MF-1 + 后向散射聚光筒 OS-1 拍摄。f/16、1/200、ISO 100）

宏观亚军

耀眼的甜甜圈Doto© 布莱恩·H·布劳维尔特 （美国）/ UPY 2025

Blauvelt 曾去过印度尼西亚的巴厘岛，他想留下一张独特的 绿斑鲹，“图兰本最引人注目的拍摄对象之一。我用闪光灯和聚光筒给裸鳃类动物营造出戏剧性的发光效果，并用柔和的蓝光照亮宿主水螅体，平衡构图，从而完成构图。

“感谢我在 Alam Batu 的出色导游 Rudolfi Sikome，他举着手电筒拍摄了这张照片的背光效果，也感谢他度过了一个富有成效和有趣的一周 摄影”

“这张照片中，只有对光线和构图的精确控制才能与这只裸鳃类动物的精细图案相媲美，”马斯塔德说。“海蛞蝓正坐在一只在水流中游动的精致水螅上。要制作出如此完美的画面，一定需要极大的奉献精神。”

（使用索尼 A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS、Nauticam NA-A1 外壳、带 OS-2 聚光筒的 Backscatter MF-1、带蓝色凝胶的手电筒拍摄。f/22、1/200、ISO 160）

沉船获胜者

深海沉船© 亚历克斯·道森 （瑞典）/ UPY 2025

这款 海湾舰队第31号 埃及乌姆卡马尔沙布鲁尔的沉船位于深约 104 米的珊瑚礁上。沉船时卡在了礁壁和一小块珊瑚礁之间，因此船身下方有一条通道。“我们在水下待了 25 分钟，并花了大约两个半小时进行减压，才拍下这张照片，”道森说。

“毫无疑问，这是整个比赛中我最喜欢的照片之一，”马斯塔德评论道，“而且，据我现在所知，也是我们最深沉的照片之一。这张照片充满了冒险的感觉，构图精巧，从前景珊瑚到沉船上方成群的鱼，层层递进，让人产生兴趣。

“一旦你知道这是去年的年度水下摄影师拍摄的，你就会明白其质量有多高！”

（使用 NikonZ9 + 8-15 鱼眼镜头、Nauticam Z9 外壳、环境光拍摄。f/4.5、1/80、ISO 800）

残骸亚军

深海鸟类© 沃伊切赫·多皮耶拉拉 （波兰）/ UPY 2025

“亚喀巴是大多数潜水员所熟知的地方，多年来一直是我最想去的地方，”多皮耶拉拉在谈到约旦洛克希德 L-1011-500 TriStar 沉船的照片时说道。“最终，卡洛斯·迪塞尔（照片中敏捷的自由潜水员）与多元化潜水员潜水中心合作，创造了一个绝佳的机会。

“我们很幸运能够在一周内自由潜水，游遍亚喀巴沉船周围。这张照片是我们第二次造访这个潜水点时拍摄的。

“这个想法是在我们旅程即将结束时突然冒出来的。我们只尝试了一次。幸运的是，卡洛斯做得非常出色。看着这个场景，甚至在我按下快门之前，我就已经感觉到这可能是这次旅行中最好的一张照片。”

“我喜欢自由潜水的新鲜画面 摄影 正在带来 水下摄影 “整体而言，”马斯塔德说道。“当摄影师和模特都屏住呼吸潜水时，创造如此完美的构图和瞬间需要特别高超的技巧。”

（使用索尼 A1 + 12-24 f4、SeaFrogs A1 外壳、环境光拍摄。f/6.3、1/125、ISO 250）

行为优胜者

面对面© 中野俊介 （日本）/ UPY 2025

这两只雄性亚洲羊头濑鱼是在日本新潟县佐渡拍摄的。“这种鱼种的独特外形是雄性的特征，它们在繁殖季节组成后宫并宣称领地，”中野说。

“左边的是后宫之王，已经守卫领地十多年，估计三十多岁了，右边的是一位年轻的挑战者。

“尽管我已经精心计划拍摄这些图像，但 2024 年的季节比往常更难预测，尽管在繁殖季节在那里呆了一个星期，但我只观察到一次这个场景，仅仅 10 秒钟。

“这是我能拍到的唯一一张照片。他们身着鲜艳的白色服装战斗的情景太壮观了，我至今仍记忆犹新。”

“时机把握得恰到好处，捕捉到了竞争者挑战国王的瞬间，”罗兰兹说道。“争夺权力是最强大的行为形式。光线充足，背景没有干扰，这张照片立刻就脱颖而出，并继续击败挑战者。”

（使用尼康 D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1、Nauticam 外壳、Inon Z330 拍摄。f/16、1/250、ISO 200）

行为类亚军

此刻© 爱德华多·阿塞维多 （西班牙）/ UPY 2025

十一月至十二月在巴哈马格达莱纳湾 加州阿塞维多表示，墨西哥和加勒比海是观赏蓝枪鱼的最佳月份。“然而，要拍到这种鱼在野外的清晰照片非常困难，因为它们会以极快的速度攻击沙丁鱼和鲭鱼。”

“这张照片记录了蓝枪鱼猛扑上来，惊恐的鱼群四散逃开的瞬间，”马斯塔德说道。“尽管拍摄机会短暂，但摄影师还是很用心地将如此美丽的倒影融入构图中，我们很喜欢这一点。”

（使用佳能 5D MK IV + 15mm、Seacam 外壳拍摄。f/9、1/500、ISO 400）

肖像获奖者

水合物© 阿卜杜勒阿齐兹·萨利赫 （科威特）/ UPY 2025

这张获奖照片是在科威特的瓦夫拉沙漠拍摄的。“我大约有一年半的时间想拍摄骆驼喝水的场景，”阿尔·萨利赫说，他以前从未见过这样的照片。

“天气非常恶劣，我花了好几个星期才拍到最好的照片。第一周，当我的相机浸在水下时，骆驼有点不愿意喝水，只有几只聚集在一起喝水，这不是我想要的。但几天后，骆驼已经接受了我和我的设备。

“拍摄骆驼的第一周之后，由于出现问题，我将闪光灯的电子同步线换成了光纤电缆，最后终于拍摄成功了。”

“如此欢乐的画面和骆驼肖像确实让我们惊喜不已，”罗兰兹说。“眼神交流、精心挑选的角度和表面扭曲让你看得眼花缭乱，而下方那张孩子般俏皮的嘴巴为这张优质照片增添了温暖的结局，这不仅仅是一个吸引眼球的主题。”

（使用尼康 Z8 + 尼克尔 8-15mm 鱼眼镜头、Nauticam NA-Z8 外壳、两个 Inon Z330 拍摄。f/18、1/100、ISO 100）

肖像类亚军

亚马逊河豚剪影© 侯赛因·阿迦汗（瑞士) / 2025 年 UPY

“我在巴西的马瑙斯呆了两个星期，那里大约有 10 名经营者喂养河豚，这对游客来说很有吸引力。我们参观了一座浮桥，上面有四名当地居民 博托斯 以及每天吸引大约七位游客的海滩。

“博托斯 与其他海豚相比，它们看起来非常不寻常，喙长得惊人，上面有退化的毛发，眼睛很小，身体很粗壮。我的想法是尝试以意想不到的方式看到一种大多数人从未听说过的令人惊讶的动物。我还想让人们明白，它们生活在森林树冠下的可口可乐色的水中。

“连续两周每天都能看到这些海豚，让我们熟悉了它们的形状、动作和行为，甚至在一定程度上了解了它们的性格，给它们拍照变得容易多了。”

“引人注目的对称性与简约的图形元素和有限的色调相结合，创造出一种强有力的构图，清楚地传达了河豚不寻常的解剖结构和栖息地，”马斯塔德说。“所有这些都在美丽的灯光下。”

（使用佳能 EOS R5 + EF8-15mm f/4L 鱼眼 USM、Nauticam NA-R5 外壳、自然光拍摄。f/9、1/125、ISO 1250）

珊瑚礁获胜者

万花筒色彩© 凯瑟琳福尔摩斯 （英国）/ UPY 2025

霍姆斯的拍摄地点是印度尼西亚拉贾安帕特米苏尔的瓦伊尔巴坦岛的戈尔戈尼亚通道。“我很幸运地找到了完美的条件，海水清澈，成群的饵鱼在大型珊瑚礁峡谷中游动，周围点缀着翠绿的软珊瑚。我的目标是捕捉充满生机和色彩的珊瑚礁，以激励我们所有人保护这个宝贵的栖息地。”

“这张照片简直就是‘珊瑚’！”弗里德里希说。“也很少能看到这样一张效果很好的珊瑚礁垂直照片。照片上的光线分布非常漂亮，珊瑚礁色彩缤纷。”

（使用尼康 D500 + 鱼眼 8-15（3.5-4.5）@12mm、Nauticam 外壳、带扩散器的 Retra Pro 闪光灯拍摄。f/11、1/160、ISO 320）

珊瑚礁亚军

加勒比花园礁鲨© 珍妮·斯托克 （英国）/ UPY 2025

“我的镜头里充满了紫色海扇和多孔海竿，我蹲在海床上，尽可能地隐藏自己和相机，希望能近距离接触正在游动的加勒比礁鲨，”斯托克说。“我蹲下来，等待完美的时刻。

“最后，这个生物优雅地游进了我的画面，它的颤抖在背景中清晰可见，给我的图像增添了戏剧性的深度。

“古巴的 Jardines de la Reina 自 1996 年以来一直是受保护的国家海洋公园。如今，捕鱼和游客数量受到限制，其 90 英里长的珊瑚礁群岛以原始珊瑚和繁茂的海洋生物而闻名。加勒比礁鲨可以长到 3 米长，是珊瑚礁生态系统中最大的顶级捕食者之一。”

“这是顶级捕食者如何在受保护的海洋公园中繁衍生息的一个很好的例子，”罗兰兹说。“戏剧性的低角度强调了主要拍摄对象的力量，而额外的光线则定格了动作并呈现出健康的色彩。”

（使用佳能 5D IV + 16-35mm、Nauticam 外壳、Retra 灯拍摄。f/14、1/125、ISO 800）

黑白优胜者

追逐海豚© 恩里克·杰纳 （西班牙）/ UPY 2025

“这张照片是在一次寻找宽吻海豚的自由潜水探险中在红海北部拍摄的，”吉纳说。“这一刻描绘了一种亲密的交配仪式，几只雄性海豚——照片中可以看到四只，但其他的就在附近——正在嬉戏地追逐一只雌性海豚。

“这是一场充满活力的仪式性展示，雄性动物会进行友好的小规模战斗，偶尔会与雌性动物交配，它们的身体会短暂地接触几秒钟。值得注意的是，雌性动物并没有试图逃跑；它积极参与，与雄性动物一起玩耍，等待雄性动物的到来。

“整个团队以缓慢、从容的速度优雅地游动，创造出令人着迷的水下场景。”

“这张图片展示了黑与白的定义 摄影；经过深思熟虑后，单色的转换让构图变得生动活泼，”弗里德里希评价道。“很棒的画面。”

（使用佳能 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM、Seacam 外壳、自然光拍摄。f/4、1/500、ISO 160）

《黑白》亚军

水禅 © 詹姆斯·罗科普（James Rokop） （美国）/ UPY 2025

这张照片是在洛杉矶奥运会美国奥运花样游泳队在洛杉矶展览中心举行的欢送仪式上拍摄的。“作为活动摄影师，我能够在水下和陆地上拍摄这支队伍，”罗科普说。

“在这张照片中，这名游泳运动员在队伍展示 2024 年巴黎奥运会游泳动作之前，站在泳池底部进行呼吸练习，进行热身。

“花样游泳运动员的肺活量惊人，他们能够毫不费力地做出这些不寻常的壮举，比如站在泳池底部。这是唯一一位像这样利用泳池底部进行热身的游泳运动员，这种不寻常的景象立刻引起了我的注意。这幅画面唤起了一种平静和安宁的感觉。”

“黑白色调的构图非常精准，营造出一幅充满水下世界宁静氛围的美丽画面，”马斯塔德说道。“我们在评审时并不知道这一点，但我们特别喜欢这幅作品是经过观察而非摆拍的。”

（使用佳能 R3 + 35mm、Ikelite 外壳、自然光拍摄。f/3.2、1/1000、ISO 125）

2025 年度新秀奖获得者和年度新秀水下摄影师

水下极光© 鲁鲁卡 （韩国）/ UPY 2025

“两年前我第一次去墨西哥坎昆拍摄，从那时起我就被它的魅力所吸引，”Ruruka 说。“这些天，我发现自己经常去坎昆。从我住的地方到那里要坐很长时间的飞机——大约 24 小时——但这个地方完全符合我的方向 摄影 并提供各种拍摄机会。

“为了拍摄这张特别的照片，我在夏季雨季来到这里，并聘请了一位当地的韩国导游作为我的模特。”

“这张非凡的照片技术水准高，后期制作也堪称完美！”弗里德里希说道。“潜水员的姿势恰到好处，符合黄金比例，而且没有站在任何东西前面。从外面照进洞穴的光线平衡得恰到好处，完美地再现了这张照片的精髓。”

（使用尼康 Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1、Nauticam 外壳、自然光拍摄。f/9、1/60、ISO ISO 800）

亚军

巨人的亲密接触© 基督教小屋（新加坡) / 2025 年 UPY

“拍摄汤加座头鲸一直是我的愿望，这次拍摄绝对没有让我失望，”赫特说，“每次下水，看到的都是不一样的，每头鲸都有独特的个性，它们对游泳者的态度也经常在一天中发生变化。”

“当然，最令人兴奋的是遇到鲸鱼时，它们的好奇心与你不谋而合，这对母鲸和幼鲸显然就是这种情况。它们在瓦瓦乌群岛周围游弋时，我们与它们一起度过了几个小时，在旅行、休息和玩耍之间交替进行。

“这张照片是在这对情侣穿越浅礁时拍摄的，至今仍是那美妙一天里我最喜欢的照片之一。”

“母鲸与幼鲸的邂逅真是一场梦幻之旅！”马斯塔德说道。“珊瑚礁让鲸鱼呈现出一种奇妙的规模感，真正展现了它们的大小，同时为构图增添了趣味性和视觉深度。一切都融合在一起了……”

（使用索尼 A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm、Nauticam 外壳、自然光拍摄。f/11、1/250 ISO 800）

紧凑型优胜者

沼泽之美© 布莱恩特·特夫斯 （美国）/ UPY 2025

特夫斯在大沼泽地国家公园他最喜欢的地方之一拍摄了这张照片，他被这里令人生畏的环境所吸引，“清澈的海水、透过柏树透射出的光线，以及本地和引进的鱼类”。

“我多次重游此地，试图捕捉各种主题和恰到好处的光线，”他说，“一年中不同时间，这里的水位变化很大，有时会完全干涸。”

“鱼类种类不断变化，而这个地方通常以外来鱼类为主。具有讽刺意味的是，这一次，我并没有花太多心思，而是在欣赏风景，这时这只佛罗里达雀鳝完美地出现在我的 GoPro 镜头中。”

“这张令人惊叹的三维构图将这种罕见的佛罗里达雀鳝置于其沼泽栖息地，”马斯塔德说道。“坦率地说，这张照片竟然是用一台简单的 GoPro 相机拍摄的，这真是太神奇了，这表明有多少人已经拥有拍摄美丽水下照片所需的所有装备。”

（使用 GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x 超广角镜头、GoPro Supersuit 外壳、自然光拍摄。f/2.8、1/180、ISO 791）)

紧凑型亚军

巨型躄鱼© 恩里科·索莫吉 （德国）/ UPY 2025

“我们在菲律宾阿尼洛潜水时，在水下 15 米左右发现了这条美丽的巨型躄鱼，”索莫吉说道。“我试着用彩色背光拍摄一张照片，背景是小鱼和太阳。拍了几张照片后，我得到了这张照片，非常开心。”

“小巧的相机拍出大片照片，光线完美，高光恰到好处，但又不会太过花哨，”罗兰兹总结道。“阳光洒落，小鱼拍打，形成令人印象深刻的组合，完美呈现我们现任紧凑型相机冠军的形象。”

（使用 Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens、Fantasea 外壳、两个 Backscatter MF2 闪光灯拍摄。f/7.1、1/1000、ISO 125）

2025 年英国水域广角摄影大赛冠军和英国年度水下摄影师

好奇的海豹© 大卫·阿尔珀特 （英国）/ UPY 2025

阿尔珀特认为北德文郡“无疑是英国最美丽的海岸线之一。高耸的锯齿状悬崖被无情的大海冲击着。这里拥有世界上第二高的潮汐变化，向外的洋流与从北大西洋涌来的海浪和风形成鲜明对比。退后一步，惊叹不已。

“潜水时间有限，所以去年我在这个地区待了两个月，探索了不同的地点。这张照片显示了兰迪岛附近的一只灰海豹，兰迪岛自 1973 年以来一直是海洋保护区。

“海豹是一种令人愉悦的好奇生物，与我潜水时接触过的世界上其他物种相比，它们的互动性更强。简而言之，我成为了少数有幸跨过桥梁进入有意识的野生动物世界的人之一。”

“在 UPY 比赛中，我们通常会看到很多海豹图片，尤其是英国类别，”弗里德里希说。“我以前对这些图片不太感兴趣，但现在看过这么多了，我的标准就很高了。”

“不过这张照片确实很惊艳！海藻和浅水区后方的光线完美地勾勒出画面。海豹好奇地看着摄影师，构图更加完美。这是一张绝佳的肖像。”

（使用佳能 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM、Nauticam 外壳、两个 Inon Z330 闪光灯拍摄。f/8、1/200、ISO 200）

英国水域广角亚军

卷曲章鱼 (Eledone cirrhosa) 与软珊瑚© 西蒙·坦普尔 （英国）/ UPY 2025

“我在英国遇到章鱼通常是没有预谋的，”坦普尔说，这次在苏格兰洛克卡伦的遭遇也不例外。“当时是五月初，能见度很差。我选择了最广角的镜头，计划随着涨潮沿着珊瑚礁漂流，在软珊瑚中捕捉我能捕捉到的一切。

“潜水进行到一半时，水流突然猛烈涌动，使我们原本缓慢的漂流变成了急速的航行。然后我看到了它：一只章鱼高高地栖息在礁石壁上。我用力踢水，逆着水流，举起相机，它平静地观察着我。

“潮水汹涌澎湃，我只拍了四张照片，就被海水冲走了。我随波逐流，回头看了最后一眼。章鱼还在原地，似乎对我们的遭遇毫不在意，但它已经超出了我们的射程。”

“这是一张非常出色的照片，展现了英国标志性主题，这种主题在我们的海岸上越来越常见，”罗兰兹评论道。“柔和的灯光凸显了柔和的色彩，风景从画面中逐渐消失，通过良好的眼神接触和经典的姿势营造出完美的深度。”

（使用尼康 D500 + 10.5mm、Aquatica 外壳、Inon Z-240 Type 4 闪光灯拍摄。f/8、1/125、ISO 400）

英国水域宏观冠军

搭便车的人© 丹·博尔特 （英国）/ UPY 2025

“我偶尔会碰到这种水母 大叶新突藓 in 开放水域 但我没能拍到一张像样的照片，”博尔特在谈到在苏格兰的这次邂逅时说道。“不过，这一次，我和我的伙伴专门瞄准了它们和其他类似的生物，试图探索英国‘黑水’摄影机会。

“那天我拍了很多照片，这张照片展示了水母钟形结构内的一只甲壳类幼虫。这张照片两侧的画面显示，幼虫螃蟹（或龙虾）实际上位于钟形结构的外部，但在这一瞬间，它完全位于我的对立面——因此呈现出被包裹在透明身体内的效果。”

“这是一种美丽而罕见的水母，但真正让人惊叹的是透过透明的钟形罩看到搭便车的虾，”马斯塔德说。“令人惊叹、惊讶和新奇。”

（使用 OM Systems OM-1 + Panasonic 45mm 微距、AOI 外壳、两个 Sea&Sea YS-D3 Duo 闪光灯拍摄。f/13、1/250、ISO 250）

英国水域微距摄影亚军

Fluo 刺蹲龙虾 © 詹姆斯·莱诺特 （英国）/ UPY 2025

这张照片拍摄于苏格兰芬湖因弗雷里。“这里以浅水区许多美丽的烟花海葵而闻名，但它也有一根覆盖着混凝土块的旧管道，里面住着许多生物，包括刺足龙虾。

“这些蹲伏的龙虾通常倒挂在巨石/悬崖上，按下相机快门后便会消失。然而，在这次夜间潜水中，它们在开阔地游荡，似乎并不介意拍几张照片。

“这些蹲龙虾发出的荧光是我在甲壳类动物中见过的最明亮的荧光，我很高兴在这次潜水中能够捕捉到整个动物。我在闪光灯上使用了激发滤光片，并在镜头前使用了黄色屏障滤光片来捕捉荧光。”

“詹姆斯对英国水域的荧光探索揭示了使用这种技术拍摄的另一个令人惊叹的主题，”马斯塔德说。“在处理时增加一点对比度，进行微小的裁剪并旋转到垂直方向，这张真正令人难忘的照片可能会一直持续下去......”

（使用 OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ、AOI 外壳、两个 Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea 滤镜拍摄。f/6.3、1/50、ISO 500)

英国水域共同生活优胜者

生锈的避风港© 丹·博尔特 （英国）/ UPY 2025

博尔特说，这张照片是在苏格兰的洛克卡伦拍摄的，“展示了大自然在逆境中变好的本领”。“铁块和沉重的链条实际上是将一艘小驳船固定在水面上，当地的扇贝潜水员将他们的设备存放在那里。

“驳船本身就是一个浮动的珊瑚礁系统，锚块也吸引了许多物种。

“我当时其实在为另一个 水下摄影 我拍摄这张照片时，它正在参加比赛。在当天的“溅水”比赛前几天，这只螃蟹一直处于这个位置，或者非常接近。可惜的是，比赛当天它却不见了。不过，让我高兴的是，这意味着我能够将我的练习照片用于 UPY！”

“角度选择得当，背景刚好足够，将视觉深度与位置相结合，”罗兰兹说。“链环从前景开始，非常显眼，然后慢慢从场景中退去，上方是好奇的小鱼，它们进入画面顶部。这张照片实至名归。”

（使用 OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1、AOI 外壳、两个 Sea&Sea YS-D3 Duo 闪光灯拍摄。f/7.1、1/50、ISO 640）

英国水域共存奖亚军

深呼吸© 盖伊树 （英国）/ UPY 2025

“当周围的海藻进行光合作用时，我们会躲避海浪下快节奏的日常生活，那里很安静，”特里斯在谈到这张在波特兰巴拉克拉瓦湾拍摄的照片时说道。“我们放松下来，心跳减慢；对很多人来说，海洋是寻找平静的地方。

“这张照片没有任何事先设置，只有环境光，捕捉到了自由潜水员在海藻中穿行的宁静瞬间。很快，我们就浮出水面呼吸空气了。”

“美丽的风景加上非常漂亮的模特姿势，”弗里德里希总结道。“照片的氛围和构图都做得非常好，模特面带微笑，穿着非常漂亮。只有鱼鳍可以也出现在画面中，其他的都没什么可挑剔的！”

（使用尼康 D850 + 14-24mm f2.8、Nauticam 外壳、自然光拍摄。f/2.8、1/640、ISO 200）

拯救我们的海洋年度海洋保护摄影师

1 / 200,000,000 © 罗伯特·马克·莱曼 （德国）/ UPY 2025

“这只虎鲨只是每年死于人类之手的约 200 亿只鲨鱼中的一只，”莱曼在谈到这张在印度尼西亚拍摄的照片时说道。“从我六岁（35 岁以上）起，我就一直在深入研究鲨鱼。这些年来，几乎没有什么变化，这令人沮丧。

“鲨鱼通过其‘健康警察’的生态功能保护着它们的栖息地——海洋。每天有超过十亿人依赖海洋，我们呼吸的氧气大部分都来自海洋。如果我们继续消灭守护我们最大、最重要栖息地的动物，我们就是在剥夺自己的生计。

“这就是为什么我一直在努力让人们通过我的眼睛看到并了解鲨鱼。每次拍这样的照片，我都感到很心痛，但通过这些图片，我可以激励数百万人了解鲨鱼及其处境并做出改变。”

亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 将此照片描述为“一张令人惊叹、充满故事性的照片，四个人将这只巨大的海洋捕食者拖上岸。光线很美，构图令人身临其境，时机把握得恰到好处，捕捉到了渔夫的姿态。

“尽管这是每天都会发生的事，而且在大多数地方都是合法的，但那名男子伸手阻止拍照，表明他的良心对他们所做的事情做出了判断。 摄影设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

（使用佳能 CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF 至 RF 卡口拍摄。f/5.6、1/6400、ISO 1000）

拯救我们的海洋年度海洋保护摄影师亚军

船只撞击受害者© Henley Spiers（英国）/ UPY 2025

这张照片是在墨西哥的巴哈州拍摄的 加州 苏尔，一只海龟的尸体让人们看到了公海里的生与死。“海龟甲壳上的伤口清楚地表明它是因船只撞击而死亡的——这是一种非自然死亡，也深刻地提醒人们，这些动物必须与日益增多的人类共享海洋，”斯皮尔斯说。

“然而，即使死了，海龟也成为了生命的载体。在遥远的大海中，每一块漂浮物，无论是天然的还是人造的，都成为一种倒置的救生筏。小鱼利用它们能找到的任何结构来躲避捕食者。在这里，海龟腐烂的尸体很快就被幼鱼当作避难所。”

“这本身就是一个鲜明的、传达信息的主题，但向上的角度创造了视觉上令人印象深刻的反射，精致的表面显露也更胜一筹，”罗兰兹说。“这幅图像有如此多的视觉细节，但只传达了一个信息。完美与糟糕并存。”

（使用尼康 D850 + Nikonos 13mm、Nauticam 外壳、自然光拍摄。f/22、1/500、ISO 800）

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