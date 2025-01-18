Mono 在海洋艺术摄影大赛中大获成功

第 13 届年度海洋艺术水下摄影大赛获奖者名单已经公布，2024 年大赛将吸引来自 90 多个国家的参赛者，主办方表示，这意味着参赛范围比以往任何时候都要广泛。

最佳展品奖颁给了爱德华多·拉巴特 (Eduardo Labat)，作品是《舞动的白鳍鲨》，这是一张在墨西哥雷维利亚希赫多群岛拍摄的黑白照片。

活动组织者美国公司重点推荐了黑白类别 水下摄影指南 (升级版) 被评为今年竞争激烈的奖项。保护类别也因引起人们对幽灵捕鱼破坏性影响的关注而脱颖而出。

“今年的海洋艺术大赛非同寻常，”大赛组织者 Nirupam Nigam 评论道，他 升级版的主编兼 Bluewater Photo 总裁。

“这些图片的作用不仅仅是赢得奖项；它们俘获了人们的心，影响了全球数百万人，并提醒我们保护海洋之美的共同责任。我很荣幸看到比赛的范围和影响力每年都在扩大。”获奖图片的影响力取决于它们被估计 250 多家全球媒体展示——例如 网际网路.

评审团成员一如既往，包括摄影师 Tony Wu、Marty Snyderman 和 Mark Strickland，不过还有一位新成员 Ipah Uid Lynn 加入，负责评判水下数码艺术和水下时尚类别。

Ocean Art 颁发了价值超过 60,000 万美元的奖品，包括由潜水度假村和船宿运营商捐赠的水下摄影装备和潜水之旅。以下是 14 个类别的获奖图片：

广角获胜者：

金焕熙 / Light

（Hwanhee Kim/海洋艺术）

“在我拍摄这张照片的前一周，墨西哥坎昆下了大雨，”金说。“附近洗车场的沉积物和营养物被冲进了 灰岩坑，由于浓度不同而产生令人惊叹的色彩。雨水通常对水下摄影来说是一个挑战，但在这种情况下，它产生了水下罕见的鲜艳色彩。

“阳光充满生命力，穿透红色的海水，展现出神奇的一刻。阳光连接着陆地和水下世界，也连接着自然和人类。我很荣幸能够见证这种美丽，也很幸运能够记录下来。”

奖品：菲律宾 Atmosphere Resorts & Spa 四晚双人潜水之旅。

使用尼康 D850 + 尼康 8-15mm 在 Nauticam 外壳下拍摄，自然光。1/125，f/7.1，ISO 1100

微距获胜者：

亚当·马丁/幼年蝙蝠鱼

（亚当·马丁/海洋艺术）

这只幼年蝙蝠鱼是在印度尼西亚巴厘岛图兰本 26 米深的海底发现的。使用聚光灯试图将闪光灯与拍摄对象隔离开来，而不会照亮太多背景。灯光突出了鱼身体的纹理和结构，强调了其优美的线条和鲜艳的色彩。

奖品：美人鱼船宿之旅，九晚科莫多岛或拉贾安帕特岛潜水之旅

使用 Nauticam 外壳中的 Sony A7RV + Canon 100mm 微距镜头、带聚光筒的 Inon 闪光灯拍摄。1/250，f/13，ISO 320

海洋生物行为奖获奖者：

佐藤洋一 / Born From Mouth

（佐藤洋一/海洋艺术）

“在一个仲夏夜，当大多数生物都熟睡的时候，一只雄性 东鼻虫完成了一周的孵化期后，它用尽全身力气，颤抖着从嘴里释放出一群幼虫，”佐藤说，他在日本鹿儿岛县南萨摩市拍摄了这张照片。“为了尽量减少对鱼的压力，我在昏暗的红灯下观察了这个过程。

“在孵化的瞬间，我使用了红色灯光，并设置了特殊设置，一旦检测到闪光灯的预闪，红光就会关闭。这种设置有效地消除了照片中的红光干扰，确保图像尽可能自然地捕捉到这一瞬间。”

奖品：印度尼西亚拉贾安帕特的 Meridian Adventure Dive Resort 度假村双人住宿七晚，共 12 次潜水。

使用佳能 EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM（Nauticam 外壳）、两个 INON Z330、一个 RG Blue S02RE-SNC 拍摄。f/13、1/125、ISO 400

肖像奖得主：

Stefano Cerbai / 卓越航运

（Stefano Cerbai/海洋艺术）

“我正在澳大利亚度蜜月，我们参观了许多令人难以置信的地方，其中之一是南澳大利亚，在那里我有机会潜水寻找难以捉摸的海龙——这是我多年来一直梦想看到的动物。

“我非常幸运，不仅发现并观察到了它，还拍到了它背着蛋的照片，它把蛋放在背上靠近尾巴的地方保护着它。”

奖品：Ikelite DS230 水下闪光灯（带造型灯）。

使用尼康 D7200 + Tokina 10/17 拍摄，配有 Isotta 外壳和 Ikelite 闪光灯。f/16、1/160、ISO 250

冷水奖得主：

詹姆斯埃默里/好奇的鸬鹚

（詹姆斯埃默里/海洋艺术）

“在蒙特雷 [加利福尼亚州] 潜水时，我正在拍摄 Metridium 田地，突然发现一只鸬鹚朝我们游来。令我惊讶的是，它开始啄我妻子的头，但她完全不为所动。

“我快速游过去拍了几张照片，然后鸬鹚的注意力转移到我相机圆顶端口的反射上。它和我们呆了大约 20 分钟，游上来呼吸空气，然后又回来查看我们。这是一个独特而有趣的时刻，让我瞥见了鸬鹚的好奇心”。

奖品：300 美元 Ultralight 礼券

使用索尼 A7III + 佳能 8-15mm 镜头和 Metabones 适配器（Nauticam 外壳）、Kraken KS160 闪光灯拍摄。1/80、f/13、ISO 500

裸鳃类获奖者：

Borut Furlan / 带帽裸鳃类动物

（Borut Furlan/海洋艺术）

“这是我 2024 年 XNUMX 月第一次访问温哥华岛，也是我第一次访问加拿大，”Furlan 说道。“我对该地区了解不多，因此决定在大多数潜水时使用广角变焦镜头，因为该地区的多样性。

“当我到达有冠裸鳃类动物的海藻森林时，我简直惊呆了。我以前从未在一个地方见过这么多的裸鳃类动物。它们有成千上万只，到处都是，在海底、在海藻上，甚至在水中游动。我拍摄了数百张不同的裸鳃类动物照片，这一张就是这个系列中的一张。”

奖品：巴布亚新几内亚 Walindi Plantation Resort 酒店大洋洲之旅最多 10 晚住宿

使用尼康 D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP（转换为 Seacam）和两个 Seacam 150D 闪光灯拍摄。1/40，f/14，ISO 400

黑水公司获胜者：

金京信 / 狩猎

（Kyungshin Kim/海洋艺术）

“去年 11 月，我在阿尼洛 [菲律宾] 的黑水区潜水时拍下了这张照片，”金说，他一开始注意到两只鱿鱼粘在一起，以为它们在交配。“仔细观察后，我意识到它们不是在交配——一只鱿鱼在吃另一只较小的鱿鱼。

“众所周知，鱿鱼会同类相食，但在黑水潜水时很少看到小鱿鱼互相吃东西。我仔细地跟随并观察它们，设法拍了几张照片。

“大约十分钟后，小乌贼的颜色开始褪去，最后喷出一股黑色墨汁，不久之后，吃完的乌贼慢慢消失在远处，而成为它猎物的乌贼则沉入漆黑的深海。”

奖品：菲律宾波多格莱拉潜水度假村 El Galleon / Asia Divers 七晚潜水套餐

使用 Nauticam 外壳中的尼康 Z8 + 60mm 微距镜头、两个 Kraken S160 和一个 Weefine 5000 灯拍摄。1/200，f/20，ISO 200

水下保护奖获奖者：

金伯·格林伍德/淹没在塑料中

（金伯·格林伍德/海洋艺术）

这张照片是在 High Springs 拍摄的，是佛罗里达泉理事会为宣传瓶装水对当地佛罗里达泉的影响而开展的项目的一部分。瓶装水厂每分钟生产 300 多瓶水，这些水厂距离拍摄这张照片的泉水只有几分钟的路程。

“这些瓶子不仅最终被填埋，并将微塑料引入我们的环境，而且装瓶的‘泉水’还导致佛罗里达含水层的水量流失，从而降低水位和水流量，导致泉水和河流环境恶化，”格林伍德说。

“这幅图中使用的瓶子是当地一位环保活动家捐赠的，他从当地一家瓶装厂的生产带上取下来。”这些图片被用在社交媒体和印刷广告活动中，以鼓励人们改用可重复使用的水瓶。

奖品：两个 Marelux Apollo S 闪光灯和 Lumilink

使用索尼 A7IV + 24-70mm F2.8 GM 拍摄。1/500 秒 f/3.5，ISO 400

水下数字艺术奖得主：

Unkoo Kim/欲望

（Unkoo Kim/海洋艺术）

韩国济州岛西归浦的海水是金姆的心头好，但那里远非水下摄影的理想环境，海水常常浑浊，水流湍急。“西归浦的海水受到海水温度上升、拍摄对象不足和其他因素的进一步影响，”金姆说，在决定使用光线作为背景来突出海洋生物之前，他一直不确定如何捕捉那里海洋生物的美丽。

“我拍摄这张照片时正值一年中最好的季节。为了拍摄蓝花虾虎鱼的正面照片，我花了无数个小时观察和靠近它们。想象着蓝花虾虎鱼与散景光的动态相互作用，我使用事先准备好的工具和经过改装的老式镜头将多重曝光与烟花散景图像相结合。

“虽然拍摄烟花图像并不是特别困难，但它需要细致的准备、努力、练习，最重要的是，需要时间来与拍摄对象建立联系。”

奖品：Marelux SOFt Lite Snoot plus 底座。

使用尼康 D850 + 60mm 微距镜头 / Bell & Howell Filmovara 改装的 Nauticam 外壳、两个 Ikelite DS230 闪光灯、Sofirn 水下灯拍摄。1/160，f/11，ISO 100

黑白奖得主 + 最佳展示奖：

爱德华多·拉巴特 / 跳舞的白鳍鲨

（爱德华多·拉巴特/海洋艺术）

“这是我们当天的最后一次潜水，下午阳光渐渐暗淡，”拉巴特说。在 Roca Partida [墨西哥雷维拉希赫多斯岛]，大多数白鳍鲨会聚集成小群，遍布岩层的各个岩架上。”

一大群白鳍鲨开始在距离岩石一定距离的地方聚集，其中数十只在水深约 8 米处形成一个紧密的群体，但并没有捕猎或表现出攻击性行为。

“在从群落外围目睹了这一罕见现象后，我慢慢上升到群落上方盘旋。这就是我拍摄这张照片的地方。从上方看，鲨鱼似乎在以圆周运动同步游动。目睹这一幕真是太美了。

“我决定在这张照片中使用黑白色，不仅因为这种风格的几何形状看起来更美观，还因为黑白色可以欣赏到鲨鱼尖端与身体其他部位的自然对比。

奖品：All 7 Diving / Akaya Bali 四晚双人住宿，含 4 次潜水

使用 Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 鱼眼镜头（Nauticam 外壳）、Sea & Sea YS-D3 DUO 闪光灯拍摄。1/160，f4.0，ISO 640

水下时尚冠军：

露西·德利科娃 (Lucie Drlikova) / 女王万岁！

（Lucie Drlikova/海洋艺术）

来自 Snow White 这张照片中的童话被她内心的恶魔所唤醒，这是德利科娃个人项目“水乡之梦”的一部分，她已经为这个项目工作了七年。

“这个项目代表着我重拾童年的梦想——所有服装、场景和道具都是我亲手制作的，”她说。这张照片是在捷克共和国的 Aquapalace Praha 的一个 8 米深的游泳池里拍摄的。

奖品：价值 400 美元的 Bluewater Photo 礼券

使用尼康 D810 + Nikor 17/35 f2/8 拍摄，配有 Nauticam 外壳和 Subtronic 闪光灯。1/160，f/8，ISO 500

紧凑型广角获胜者：

Marco Lausdei/《夜间狩猎》

（Marco Lausdei/海洋艺术）

在马尔代夫著名的玛雅蒂拉岛潜水时，拉斯迪注意到一只白鳍礁鲨在以周期性的方式游动，显然是被蒂拉岛悬崖边上的一群蠹鱼所吸引。

“我利用附近的一块巨石作为掩护，小心地躲藏起来，尽量减少气泡，尽量靠近而不打扰捕食者的行为，”他说。“一旦鲨鱼习惯了我的存在，我就等待它周期性的动作，将它带入闪光范围。

“我定时拍摄，不仅捕捉到鲨鱼，还捕捉到潜在猎物群的躲避动作。照片是从下往上拍摄的，有意包括海面以增加图像的深度和维度。了解拍摄对象的习惯和行为对于这张照片的成功至关重要。”

奖品：七晚船宿之旅 比利基基 在所罗门群岛

使用 Seafrog 外壳中的 Sony RX100m5 + Seafrog 圆顶灯拍摄。1/160，f/10，ISO 200

紧凑型微距获胜者：

娜奥米·斯普林格特 / 长鼻鹰鱼

（娜奥米·斯普林格特/海洋艺术）

“为了度蜜月，我们参加了大堡礁的船宿潜水之旅。这张照片是在这次旅行中最美的一次潜水中拍摄的：一片生机勃勃的珊瑚群，拥有丰富的微距生物。这条长鼻鹰鱼骄傲地栖息在黑色太阳珊瑚上，对我的存在并不在意，让我高兴的是，它静静地待了一会儿，让我拍了几张照片，然后它就游走了。

“由于许多热带鱼都怕镜头，所以这是一次难得的体验。黑太阳珊瑚是我最喜欢的珊瑚之一；浓郁的绿色为这种引人注目的鱼提供了对比鲜明的背景。”

奖品：加拉帕戈斯群岛八日潜水之旅 Aqua 安第斯旅行社的船宿之旅。

使用 PT-4 外壳中的 Olympus TG-056、两个 Sea 和 Sea 闪光灯拍摄。1/40，f/8，ISO 200

紧凑行为奖得主：

娜奥米·斯普林内特（Naomi Springett）/互利共生

（娜奥米·斯普林格特/海洋艺术）

这只蓝纹清洁濑鱼和杂色蜥蜴鱼是在澳大利亚大堡礁发现的，这是互利共生的一个例子。“通常蜥蜴鱼非常胆小，不能容忍摄影师靠得太近，但这只蜥蜴鱼在清洁时很乐意摆姿势拍照，”斯普林格特在谈到她第二张获奖照片时说道。

“我惊讶地看到小鱼在蜥蜴鱼的身上游来游去，甚至游进它的嘴里，这表明小鱼对它非常信任，最后它停在了蜥蜴鱼的头顶上！”

奖品：如上

使用 PT-7 外壳中的 Olympus TG-059、两个 Sea 和 Sea 闪光灯拍摄。1/80，f/13，ISO 200

这些图片以及所有亚军和荣誉提名的照片及其背景故事都可以在主办方的网站上看到。 水下摄影指南.

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