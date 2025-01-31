水下摄影大师名单公布

2024 年 DPG Masters 水下成像大赛获奖者名单于今日（80,000 月 31 日）公布，获奖者有望分享价值 XNUMX 美元的奖金。

该年度比赛针对静态图像和短片，美国组织者 潜水摄影指南 表示“来自数十个国家的数千名摄影师和电影制作人”在八个图像和一个视频类别中提交了作品。

参赛作品由六位水下摄影师组成的评审团进行评估：Nicolas Remy、Steven Kovacs、Shane Gross、Tanya Houppermans、Imran Ahmad 和 Andy Sallmon。据说参赛费的 15% 将直接捐赠给海洋保护工作

DPG Grand Master 2024 是加拿大摄影师 Eiko Jones 的作品，她的电影 西游记 据称该片“出色地捕捉”了加拿大河流中鲑鱼的戏剧性生命周期，并获得了短片类别的第一名。

琼斯较长的序列汇编 河流的心跳制片人表示：“我制作这部短片的目的是展示温哥华岛坎贝尔河和昆萨姆河的鲑鱼在整个生命周期中所经历的不可思议的旅程。

“这是不列颠哥伦比亚省和美国沿海地区数千年来战胜对手和障碍的胜利。”

（使用尼康 Z6、ZCAM E2-S6、Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6、尼康 AF-S 60mm f/2.8Macro、Aquatica & Nauticam 外壳、Nauticam EMWL、Laowa 微距探头和 Keldan 视频灯拍摄）.

以下是其他类别中的黄金和白银条目（投资组合中的黄金除外）：

传统/金色：

凡妮莎·米尼翁 (Vanessa Mignon) 的《蝠鲼之舞》(Mobula Dance)（澳大利亚）

（凡妮莎·米尼翁/UnderwaterCompetition.com）

米尼翁在巴哈 加州墨西哥湾的蝠鲼群，我们希望能亲眼目睹这里著名的蝠鲼群。“我们看到几群蝠鲼在海湾迁徙，但浅水区的能见度不高。所以我们决定出海，寻找更深、更蓝的水域。”

“很快，我们看到了我们所期待的景象：蝠鲼跃出水面。我们跳进水中，发现蝠鲼密密麻麻地围成一个圆圈，齐声旋转、游动，这是一场美丽而迷人的舞蹈。

“目睹像巴哈州这样的大规模聚集 加州 在一年中的某些时候，你可能会认为蝠鲼过得很好。不幸的是，IUCN 红色名录指出蝠鲼的总体数量正在减少，并将这些神奇的蝠鲼列为易危物种。”

（使用佳能 EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15mm 鱼眼镜头、Nauticam 外壳拍摄。f/4、1/500、ISO 500）

传统/银色：

《黑暗面》 雷娜塔·罗密欧（意大利）

(© 雷娜塔·罗密欧/UnderwaterCompetition.com）

这张照片是在埃及马萨阿拉姆拍摄的。“在一次潜水检查结束时，我和我的团队在船下安全停留时，我环顾着潜水员周围、珊瑚礁附近和沙质海底，”罗密欧说。“我看到有东西在水中游动，一开始我没认出那是什么。

“我走近它，惊讶地发现，这是一枚豹式鱼雷！这是 15 年来我第一次看到鱼雷游得离沙子这么远，而不是在海底。一般来说，它们在白天会待在海底，用沙子掩饰自己，以作伪装。

“我迅速调整了闪光灯和相机设置，因为鱼雷移动得很快，我刚好有足够的空间挤到它下面拍了几张照片，然后它就迅速游向更深的水域。我终于看到了它的‘另一面’！”

（使用佳能 EOS R7 + EF 8–15mm 鱼眼镜头、Easydive Leo3wi 外壳、两个 Inon Z-330 闪光灯拍摄。f/11、1/200、ISO 200）

宏观/黄金：

意大利安德烈·米切卢蒂 (Andrea Michelutti) 的《狼鱼》

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com）

米歇卢蒂在谈到这张在菲律宾八打雁省阿尼洛拍摄的照片时说道：“看到蝎子鱼吞食蜥蜴鱼的场景，真是令人感动不已。”

“集中注意力拍摄这张照片并不容易。这张照片捕捉到了大自然的美丽与残酷现实之间的鲜明对比。我用聚光灯聚集闪光灯的光线，使背景保持黑暗和不显眼。”

（使用索尼 RX100 Mark VII、Marelux 外壳、Inon Z-330 闪光灯、Snooty 光学聚光筒拍摄。f/11、1/500、ISO 100）

微距/银色：

《嘴里的小恶魔》 吴文丑（台湾）

(© 吴文丑/UnderwaterCompetition.com）

“我相信大多数潜水员都在社交媒体上见过食舌虱，”在台湾东北部拍摄了这张照片的温说。“它穿过鱼鳃进入鱼嘴，最终取代舌头成为鱼的一部分。

2024 年 5 月的一天，当我在进行 XNUMX 米安全停留时，我发现一条鳚鱼躲在一个洞里，于是我拍了几张照片来打发时间。拍摄时我没有发现这条鳚鱼有什么“异常”，但当我看着我的照片时 一台 后来我发现，它的嘴里还有一个‘小怪兽’！

“我以为鱼会被舌虱折磨，但这两条鱼似乎相处得很融洽，使得 照片 既可爱又令人不安。”

（使用 Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 微距、AOI 外壳、AOI +15 微距屈光度、两个 SUPE D-Pro 闪光灯拍摄。f/18、1/160、ISO 100）

广角/金色：

多纳泰罗的储藏室，马西莫·赞尼尼（Massimo Zannini）（意大利）

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com）

意大利托斯卡纳著名的卡拉拉大理石采石场之一——阿普安阿尔卑斯山的卡瓦瓦尔索拉“为可爱的意大利高山蝾螈提供了竞技场般的背景（阿尔卑斯鱼龙)，”赞尼尼说道。

“虽然采石场仍然生产著名的白色和蓝灰色大理石，但我们避免从这些色彩斑斓的蝾螈繁殖的天然水池中提取大理石——这是保护脆弱物种的一个暖心例子。”

（使用尼康 D850 ≠ EF 8–15mm 鱼眼镜头、Nauticam 外壳、两个 SUPE D-Pro 闪光灯拍摄。f/14、1/200、ISO 125）

广角/银色：

《Big Baby》——布列塔尼·伊拉迪（美国）

(© 布列塔尼·伊拉迪（Brittany Ilardi）/UnderwaterCompetition.com）

“这是一只非常非常大的鲸宝宝！”伊拉迪说道。“在法属波利尼西亚清澈的海水中和这只特别好奇的座头鲸幼崽一起游泳后，我除了微笑什么也笑不出来。冬天，波利尼西亚群岛上到处都是迁徙的鲸鱼，它们来这里繁殖和抚养幼鲸。

“在这一天，我们非常幸运，在下船五分钟后就找到了一对母海豹和小海豹。我们滑入水中，这只好奇的母海豹向我们打招呼，它肯定不知道个人空间的含义。它一直在我周围游来游去，一次又一次地靠近它打招呼，直到妈妈决定是时候离开了。”

（使用佳能 EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5、Nauticam 外壳、Nauticam WACP-C 拍摄。f/8、1/400、ISO 800）

大小分/金牌：

青蛙，Luc Rooman（比利时）

(© 吕克·鲁曼/UnderwaterCompetition.com）

“两栖动物对我来说仍然具有很大的吸引力，尽管拍摄它们需要很大的耐心，因为它们通常不太愿意被拍摄，”Rooman 谈到这张在安特卫普拍摄的照片时说道。“不过，在水中呆了好几个小时后，终于有一只青蛙静静地待在荷叶上。

“确实，这只青蛙显然想让我拍照：每次我从不同角度给它拍照时，它都会跟着我转身。”

（使用尼康 Z7 II + 16-35mm f/4、Isotta 外壳、Subtronic 闪光灯拍摄。f/13、1/200、ISO 100）

大小分 / 银牌：

马丁·史蒂文斯（英国）的《粉红黄》

(© 马丁·史蒂文斯/UnderwaterCompetition.com)

“紫红色刺水母在英国并不常见，但在 2024 年，它们在夏季和初秋大量出现在遥远的西南地区，”史蒂文斯说。然而，直到有一天，当他准备在康沃尔郡法尔茅斯的潮汐池中拍照和拍摄时，他才看到它们。

“我们到达海滩时发现，由于强烈的陆风，数百只水母被冲上岸，在水池里游动。我回家后，换上我的 潜水衣，然后在水边的水池里浮潜，那里聚集着许多鲜艳的粉红色水母。它们与黄色的海藻形成了美丽的对比，鲜艳的色彩与上方暴风雨般的灰色天空形成了鲜明的对比。”

（使用 OM System OM-5 + Olympus 7–14mm Pro、Isotta 外壳、两个 Sea&Sea YS-D3 II 闪光灯拍摄。f/13、1/200、ISO 400）

保护/黄金：

《Suffocating》 作者：Matthew Mak（加拿大）

(© 马修·马克（Matthew Mak）/UnderwaterCompetition.com）

麦克当时正在墨西哥巴哈州马格达莱纳湾追逐一个鱼饵球，它吸引了护卫舰、鲣鱼和加州海狮。“这只雄海狮就在一群海狮中。它的脖子上缠着的东西似乎是渔网碎片。尽管可能性很小，但人们看到它成功捕猎，看起来状态不错，并不瘦弱。

“我们在两个不同的鱼饵球处都遇到了他，他在那里热情地参与了活动。看到他被缠住的样子真是令人心碎，但他仍然能坚持下来，这一点也很了不起。

“海洋中堆积的塑料垃圾数量惊人，这张图片清楚地提醒我们塑料垃圾对野生动物和环境的影响。尽管动物可能正在适应，但如果我们想与地球上的生物和谐共存，就必须更好地减少对地球的影响。”

（使用 Sony a1、Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art、Ikelite 外壳拍摄。f/7.1、1/1250、ISO 2000）

保护/银质：

《最后一滴墨水》 帕斯夸莱·瓦萨洛（意大利）

(© 帕斯夸莱·瓦萨洛 / UnderwaterCompetition.com）

“我最近的一个摄影项目是记录渔网对当地海洋环境的影响，”瓦萨洛说，他当时正在伊斯基亚岛，这次机会来了。“在这张照片中，一只被困的乌贼正竭尽全力试图挣脱渔网，喷出一股墨汁，仿佛试图摧毁它被困住的可怕陷阱。

“尤其是在夏天，乌贼会游到海岸附近产卵，但大量的乌贼被捕获，至少剥夺了它们产卵的机会。

“一些渔民被允许在近海捕鱼并遵守规则。其他人则过度捕捞，似乎对环境不太尊重。”

（使用佳能 EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8、Seacam 外壳、两个 Seacam 160D 闪光灯拍摄。f/22、1/160、ISO 250）

黑水/金：

《阿尔戈英雄的崛起》 作者：安德烈·莫约（法国）

(© 安德烈·莫约/UnderwaterCompetition.com）

“在光线暗淡、寂静无声的深不可测的海底，一艘船首鱼开始向水面游去，”莫约说道。“船首鱼被包裹在精致的外壳中，这是自然建筑的杰作，它被一股神秘的水流带动着浮出水面。

“就像一个从深渊漂流而下的梦，它遇到了一片飘浮的叶子，一个意想不到的流浪伙伴。这片叶子从一棵不知名的树上脱落，似乎在水的指引下翩翩起舞。它们一起漂流——彩虹色的贝壳和大自然温柔的摇篮——在无声的舞蹈中融为一体。鹦鹉螺是深海的旅人，与这片叶子的轻盈融为一体，仿佛海洋本身提供了一瞬间的诗意。”这一切都发生在菲律宾的阿尼洛。

（使用尼康 D850 + AF-S 60mm f/2.8 微距、Seacam 外壳、Fotocore GTX 闪光灯拍摄。f/25、1 秒、ISO 100）

黑水/银：

《饥饿的章鱼》丹尼斯·科普兹（Dennis Corpuz）（菲律宾）

(© 丹尼斯·科普兹/UnderwaterCompetition.com）

这是在阿尼洛拍摄的另一张获奖照片。“我和我的团队习惯于在黑水潜水时目睹深海生物壮观的垂直迁徙，”Corpuz 说。“在一次潜水中，我看到了一只小 章鱼 以随机和不规则的方式游动。出于好奇，我游近一点进行观察，发现一只小螃蟹疯狂地试图逃离 章鱼.

“我毫不犹豫地拍下了几张这种激烈互动的照片，然后 章鱼 撤退到深处。能看到如此有趣的动物行为真是幸运。”

（使用尼康 D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro、Sea&Sea 外壳、Fotocore GTX 闪光灯拍摄。f/25、1/250、ISO 250）

紧凑型/金色：

内部设计：Andrea Michelutti（意大利）

(© 安德里亚·米歇鲁蒂/UnderwaterCompetition.com）

“这条蓝鲹鱼（费尔道鲹）坐落在 缨口线虫 水母展示了它们的共生关系，一种共生形式，”Michelutti 在谈到另一张 Anilao 拍摄的照片时说道。

“水母为鱼类提供了保护和庇护，鱼类可以利用水母作为盾牌抵御掠食者。作为回报，水母也获得了间接的好处，比如由于鱼的存在，水母可以清除寄生虫或残骸。

（使用索尼 RX100 Mark VII、Marelux 外壳、Inon ZM80 广角屈光度、两个 Inon Z-330 闪光灯拍摄。f/10、1/250、ISO 250）

紧凑型/银色：

Enrico Somogyi（德国）的《Ghostpipes》

(© 恩里科·索莫吉 (Enrico Somogyi) / UnderwaterCompetition.com)

“当我在道因（菲律宾）的海域潜水时，我发现一对鬼海龙在水流中优雅地来回游动，”索莫吉说。“它们的身体闪着柔和的色彩，与周围的环境完美融合。

“我着迷地看着它们嬉戏地游来游去，仿佛在表演一场秘密舞蹈。阳光穿过水面，创造出一种神奇的光影效果。我调整姿势，拍摄背景中的潜水员和前景中的一对幽灵海龙。

“闪烁的光线和娇嫩的鱼群之间的对比令人叹为观止。当我按下快门时，我知道我捕捉到了一个独特的瞬间——一张照片中展现了海底世界的美丽。”

（使用 Sony RX100 Mark VII、Fantasea 外壳、带 160° 物镜的 Nauticam EMWL、两个背散射迷你闪光灯 (MF-2) 闪光灯、两个 DIY 聚光筒、Weefine WED-5 显示器拍摄。f/8、1/800、ISO 125）

投资组合/黄金：

《环游世界》 菲利波·博尔吉（意大利）

Borghi 的作品集重点突出了世界不同地区，旨在展示各种海洋生物在其自然环境中的不同行为。

“从大型哺乳动物到漂浮在洋流中的微生物，拍摄对象范围从地中海深处到南澳大利亚的表面，从南极洲的冷水域到印度洋的温暖水域，”他说：

“一条安康鱼捕获了一条鳐鱼，展示了它出色的捕猎技巧”，意大利詹努特里岛（© 菲利波·博尔吉 / UnderwaterCompetition.com）

“色彩鲜艳的巨型乌贼聚集在一起产卵，展示它们非凡的伪装和沟通技巧”，南澳大利亚怀亚拉（© 菲利波·博尔吉 / UnderwaterCompetition.com）

“一只好奇的豹海豹，在一次既令人兴奋又超现实的互动中，顽皮地露出了它的牙齿”，南极半岛（© 菲利波·博尔吉 / UnderwaterCompetition.com）

“一头座头鲸妈妈正在哺育幼鲸并与其建立感情”，留尼汪岛（© 菲利波·博尔吉 / UnderwaterCompetition.com）

“一只海鬣蜥栖息在岩石基底上，以藻类为食”，厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛（© 菲利波·博尔吉 / UnderwaterCompetition.com）

所有获奖和备受赞誉的作品及其背景故事均可在 DivePhotoGuide 的水下竞赛 页面。

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