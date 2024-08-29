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野生动物摄影师预告片中的海牛魔法

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晶莹剔透（© Jason Gulley / 年度野生动物摄影师）
晶莹剔透（© Jason Gulley / 年度野生动物摄影师）

晶莹剔透 由美国摄影师杰森·古利 (Jason Gulley) 拍摄的这幅水下照片是伦敦自然历史博物馆 (NHM) 为预览今年享有盛誉的年度野生动物摄影师大赛（第 15 届）而挑选的 60 幅照片中唯一的一张。 

按照惯例，组织此次大赛的 NHM 会在 10 月份公布 WPotY 获奖者名单之前，发布一系列获得高度赞扬的图片。

在 Gulley 的照片中 水下 这张照片是在佛罗里达州水晶河的亨特泉拍摄的，摄影师透过清澈的海水凝视着一头海牛和一头小海牛在鳗草中漂流。他说，小海牛脸上的表情、从鳍上冒出的气泡，加上充满希望的背景故事，使这张照片成为他众多母子照片中最喜欢的一张。 

农业径流引起的藻华导致河流的鳗草床减少，而鳗草床是海牛赖以生存的食物。然而，在这种情况下，当地社区已采取行动恢复栖息地并改善水质——这意味着 2022/23 年冬季记录到的海牛数量比以往任何时候都多。 

（使用尼康 Z6 + 14-30mm f/4 镜头；Nauticam 外壳 + WACP-2 广角转换端口、1/50 倍、f/4、ISO 1000 拍摄）.

另外三张海洋生物照片尽管是在水面上拍摄的，但很可能会引起潜水员的共鸣。 顺其自然 由英国摄影师 Tamara Stubbs 拍摄，并入围 动物及其环境 该类别显示威德尔海的海冰中的食蟹海豹。

（© Tamara Stubbs 和 Atlantic Productions / 年度野生动物摄影师）
顺其自然 （© Tamara Stubbs 和 Atlantic Productions / 年度野生动物摄影师）

在为期九周的大西洋制片公司探险活动中，斯塔布斯注意到海豹在浮出水面呼吸后就在船边睡着了，它们的鼻孔露出水面。

南极洲有大约 4 万只食蟹海豹，虽然它们不被视为濒危或受到威胁，但它们受到国际保护协议的保护，有待进一步研究气候变化和旅游业对其种群的影响。

（使用索尼 α7R II + 佳能 24-70mm f/2.8 镜头在 70mm 处拍摄，带偏光镜；1/320 秒，f/7.1，ISO 100）

另外，在 动物及其环境 类别，荷兰摄影师 Theo Bosboom 的照片 人多势众 展示了贻贝如何结合在一起，避免被冲离海岸线。Bosboom 对那些未被重视的物种很感兴趣，他用一个又长又薄的微距广角“探测”镜头从葡萄牙辛特拉的 Praia da Ursa 上方拍摄了这张照片。 

（© Theo Bosboom / 年度野生动物摄影师）
人多势众 （© Theo Bosboom / 年度野生动物摄影师）

贻贝在为其他海洋无脊椎动物（如甲壳类动物、蠕虫和小鱼）创建动态生态系统方面发挥着重要作用，它通过滤食来提取浮游生物以及细菌和毒素，从而改善水质，防止它们积聚到危险的水平。 

（使用佳能 EOS R5 + Laowa 24mm Periprobe 镜头拍摄；0.6 秒，f/32，ISO 200；九张图像的焦点堆栈）

钩状的 南非摄影师 Tommy Trenchard 的作品在 海洋：更大的图景 类别，记录了一条真鲨被误捕，“它的身体拱起，做出最后的抵抗”。

（© Tommy Trenchard / 年度野生动物摄影师）
大局观 （© Tommy Trenchard / 年度野生动物摄影师）

特伦查德当时正乘坐绿色和平组织的船只进行研究考察 北极日出旨在记录南大西洋捕捞金枪鱼和箭鱼的渔船意外捕获鲨鱼的情况，并强调国际水域工业规模捕鱼缺乏有效监管，目前75％的鲨鱼物种面临灭绝的危险。

（使用 Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7 镜头拍摄；1/550 秒，f/5.2，ISO 500）

所有获得高度赞扬的 WPotY 作品 可以在 NHM 网站上找到，其中还包含比赛和展览的完整细节。海洋生物获奖者将于 网际网路 十月。

也在 Divernet 上： Ballesta 再次荣获年度野生动物摄影师称号, 野生动物大赛呈现出游戏的面貌深部矿工目标区域的大多数生命对科学来说都是新事物芥末海藻在 WPOTY 图像中备受好评

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 XNUMX 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。


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