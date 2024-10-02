一些人的幸运：第 13 届海洋艺术摄影大赛开幕

第十三届水下海洋艺术展 照片 比赛现已开始，总奖金为 60,000 美元（约合 46,850 英镑），总部位于洛杉矶的组织者 水下摄影 指南（UPG）表示，它仍然是世界上规模最大、最负盛名的此类活动之一。

参赛作品提交截止日期为今年 30 月 XNUMX 日，获奖者名单将于 XNUMX 月初公布。

比赛面向全球从业余摄影师到专业摄影师的各类人群，共有 14 个类别的参赛机会，以确保涵盖摄影学科的各个方面和相机类型。

可爱守护者，去年海蛞蝓类第二名，作者：Yen-po Huang

热门类别包括广角、微距和海洋生物行为，并有三种相应的紧凑型相机类别。更专业的类别包括黑白、海洋生物肖像、冷/温带水域、黑水、水下保护和裸鳃类。

水下时尚与水下 数字输入型 艺术类别提供了两个额外的类别，为参赛者提供完全的后期处理自由。

水下 数字输入型 艺术，第二名 Ice-Cream Nudis，作者：Francisco Sedano Vera

历届比赛评委包括水下摄影师 Tony Wu、Marty Snyderman 和 Mark Strickland，新加入的评委是 Ipah Uid Lynn。UPG 称她为“马来西亚水下摄影师新星，为我们的比赛带来了新视角，在这个领域，女性代表的增加将使比赛受益匪浅”。

海洋艺术奖品由一系列潜水度假村、船宿游轮和 照片- 以假期和设备的形式向装备制造商提供奖励。每个类别的获胜者都可以对他们希望获得的奖品进行排名，这使得成功的竞争对手更有可能获得完全合适的奖品。

了解有关进入的更多信息 海洋艺术 2024 UPG 网站上的比赛。

也在 Divernet 上： 禁止使用人工智能：海洋艺术奖“纯粹的摄影”, 章鱼妈妈在海洋艺术大赛中产子, 斗梭鱼在海洋艺术大赛中脱颖而出, 章鱼自拍捞出海洋艺术池