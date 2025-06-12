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佳能影像助力塞舌尔珊瑚养殖实验室

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佳能 5DMKIII MPE65mm @x4 图像堆栈，f/3.5，1/125，ISO 1000（佳能/珊瑚产卵实验室）
使用佳能 5DMKIII MPE65mm @x4 图像堆栈拍摄的珊瑚，f/3.5、1/125、ISO 1000（佳能/珊瑚产卵实验室）

一段时间以来，珊瑚园艺一直是珊瑚礁修复的标准方法，即从现有珊瑚礁中取出珊瑚碎片，在苗圃中培育，然后移植回退化区域。 

然而，这会导致珊瑚礁中出现基因完全相同的珊瑚，许多专家认为，这些珊瑚的恢复力不足以长期抵御珊瑚白化事件。

佳能 5DMKIII 100mm 微距镜头，f/4.5，1/30，ISO 400（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII 100mm 微距镜头，f/4.5，1/30，ISO 400（佳能/珊瑚产卵实验室）
Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80th, ISO 640（佳能/珊瑚产卵实验室）
Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80th, ISO 640（佳能/珊瑚产卵实验室）

另一种选择是陆地上的有性珊瑚繁殖，通过在珊瑚产卵期间收集的幼虫培育健康、多样化的珊瑚，避免了被认为是“关键弱点”的现象。

现在相机制造商 佳能欧洲、中东和非洲地区 支持这一概念并赞助设立陆基珊瑚繁殖实验室，据称这是西印度洋首个此类实验室。

与英国研究团队合作推出 珊瑚产卵实验室 （CSL）和当地慈善机构 自然塞舌尔群岛该项目将采用最新的成像技术，以提高珊瑚礁抵御气候变化的能力。  

佳能 5DMKIII MPE65mm @x5 6 图像堆栈@f/8.0、1/100、ISO 2500（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII MPE65mm @x5 6 图像堆栈@f/8.0、1/100、ISO 2500（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII 100mm 微距镜头，f/11，1/60，ISO 800（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII 100mm 微距镜头，f/11，1/60，ISO 800（佳能/珊瑚产卵实验室）

佳能公司正在资助塞舌尔自然保护组织建设和运营该设施，并提供必要的成像设备，以加强对珊瑚产卵事件的观察和记录，用于公民科学和教育。其珊瑚图像示例可在此处查看。

塞舌尔自然基金会的珊瑚辅助恢复 (ARC) 设施预计将使人们能够更深入地了解珊瑚的繁殖时间、定居后的生长和存活情况，同时促进显微摄影、摄影测量和高质量图像的制作，并 视频 对于研究人员来说。  

ARC 将创建一个由 CSL 建造的弹性珊瑚基因库，同时还将为该设施的操作员提供培训。  

佳能 5DMKIII MPE65mm @x1 图像堆栈，f/8，1/160，ISO 640（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII MPE65mm @x1 图像堆栈，f/8，1/160，ISO 640（佳能/珊瑚产卵实验室）
Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30th, ISO 1000（佳能/珊瑚产卵实验室）
Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30th, ISO 1000（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII MPE65mm @x4 图像堆栈，f/6.3，1/100，ISO 1600（佳能/珊瑚产卵实验室）
'佳能 5DMKIII MPE65mm @x4 图像堆栈，f/6.3，1/100，ISO 1600（佳能/珊瑚产卵实验室）

“目前，我们基本上是在克隆珊瑚，创造基因完全相同的珊瑚礁，”塞舌尔自然组织首席执行官尼尔马尔·沙阿博士解释道。“进化依赖于多样性——强者、弱者、健康者以及介于两者之间的一切。” 

要打造真正具有复原力的珊瑚礁，我们需要拥抱真正的多样性。佳能的合作，加上珊瑚产卵实验室的专业知识，使我们能够做到这一点，使我们能够繁殖珊瑚，并创建一个具有复原力的物种基因库。 

“佳能的技术还将帮助我们揭开珊瑚繁殖的秘密，从而制定更有效的保护策略，并最终激发我们在保护和再生这些重要生态系统的方式上做出真正的改变。 

佳能 5DMKIII MPE65mm @x3 图像堆栈，f/3.5，1/80，ISO 800（佳能/珊瑚产卵实验室）
佳能 5DMKIII MPE65mm @x3 图像堆栈，f/3.5，1/80，ISO 800（佳能/珊瑚产卵实验室）
Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160th, ISO 640（佳能/珊瑚产卵实验室）
Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160th, ISO 640（佳能/珊瑚产卵实验室）

“珊瑚礁是我们经济、环境和生活方式的基础，”沙阿说道。“与佳能的合作不仅是为了修复珊瑚礁，更是为了守护塞舌尔的未来。” 

珊瑚产卵实验室被誉为陆地珊瑚有性繁殖的先驱。“作为一名前水下摄影师，我深知图像在传达复杂科学概念和激发行动方面所发挥的力量，”实验室联合创始人、海洋生物学家杰米·克拉格斯博士说道。

“通过与佳能合作，我们可以与世界分享珊瑚礁的美丽和脆弱。” 

也在 Divernet 上： 为博内尔岛病态珊瑚礁注入幼虫活力, REEFSEED珊瑚项目在马尔代夫受到欢迎, 大堡礁的珊瑚产卵, SECORE 超级珊瑚大幅提升耐热性

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