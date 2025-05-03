SeaLife SportDiver S 可容纳 30 米长的手机

SeaLife SportDiver S 是一款全新的水下保护壳，旨在保护智能手机在 30 米标准休闲潜水极限下的安全性。它基于上一代 SportDiver 型号，据称可与所有 iPhone（包括 Max 尺寸）和大多数 Android 手机兼容。

SeaLife 还推出了两款新型潜水灯（如下。).

SportDiver S 外壳由聚碳酸酯、不锈钢、硬质阳极氧化铝和光学级玻璃制成，重 641 克，在浸入水中时可提供几乎中性的浮力，具体取决于里面的手机。

SportDiver S 配备弹簧和橡胶握把，可稳固固定不同尺寸的智能手机，并提供额外的防震保护。该外壳采用低功耗蓝牙 (LE) 5 无线技术自动连接到手机。

制造商表示，即使戴着手套也可以轻松操作

大型快门杆和后部控制按钮的设计使得即使戴着潜水手套也能轻松操作。 SCUBAPRO在英国和欧洲分销 SeaLife 产品。这可以控制相机设置，例如 照片/视频、缩放、曝光调整、自动/手动对焦、白平衡、镜头选择和 RAW/JPEG 模式。

据称，潜水后打开舱门时，如果水滴进入舱内，内部结构可以保护敏感元件和电子设备免受损坏。SL911 吸水胶囊可用于防止起雾。

安装了水传感器和警报器

外壳配备双重泄漏警报，可指示内部湿气并监测内部真空压力。潜水前压力测试会在防水密封受损时发出屏幕警告。

潜水过程中，可根据需要添加或移除可选的色彩校正滤镜，同时还提供可选镜头和 52 毫米/67 毫米镜头卡口。SportDiver S 防水壳配备适用于 iOS 和 Android 系统的 SeaLife SportDiver 相机应用程序。

该装置可以使用水下海龙进行扩展 照片- 视频灯和广角/微距镜头。SportDiver S 配备一个配件安装杆，带有三个标准 1⁄4-20 三脚架接口。

配件安装杆

据称，新外壳适合大多数智能手机（Tobias Friedrich）

SportDiver S 的电源由两节 AAA 电池供电，据称可提供超过 50 小时的连续使用时间。其外壳尺寸为 21.3 x 12.57 x 5.48 厘米（外部），16.5 x 8 x 0.97 厘米（内部），但可以使用 合身指南 在 SeaLife 网站上。

与现有更大更重的SeaLife SportDiver Ultra相比，该型号的潜水深度等级为130米，配备红色滤镜和七个配件支架。Sealife SportDiverS售价为249英镑。

SeaLife 海龙迷你灯

SeaLife Sea Dragon Mini 1600 潜水灯

SeaLife 还新推出了两款潜水灯，Sea Dragon Mini 有 1600 流明和 1200 流明两种电源套件形式。

紧凑型 Sea Dragon Mini 1600 潜水深度可达 100 米，采用 Luminus SFT-40 LED 灯。其设计兼具高亮度和窄长距聚光束（水下 4.5°），非常适合远距离观测，并能向其他潜水员展示海洋生物。

该灯具有阳极氧化铝外壳，设计为单手操作，循环切换五种模式——全功率、半功率、四分之一功率、1 秒闪烁和 SOS。

包含一块 18650 3500mAh 锂离子电池和 USB 充电器。据称，该电池在满电状态下可续航 1 小时。它配备充电指示灯和安全泄压阀，可在电池损坏时释放积聚的压力。Mini 1600 售价 180 英镑。

Sea Dragon Mini 1200 电源套装售价 160 英镑。它也使用 Luminus SFT-40 LED，提供窄聚焦聚光光束，水下光束角为 6°。电池为 18650 电池，容量为 2600mAh，但如果使用 108mAh 电池，满功率下可续航 3500 分钟。

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