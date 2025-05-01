尼康 Z6III 水下评测

这款相机是水下摄影师和摄像师的多功能混合相机，也是尼康的回归之作，《 水下摄影 导游兼 Bluewater Photo 总裁，这里的所有照片都是他拍摄的

尼康 Z6III 全画幅无反相机融合了先进技术与便捷功能，提供强大而友好的用户体验。它尤其适合正在考虑换用无反相机的尼康数码单反相机用户，因为它在自动对焦、图像稳定和视频录制方面进行了升级——所有这些关键改进都继承了 尼康的Z9 和 Z8 系列。

Z6III 拥有所谓的“世界上第一个部分堆叠 CMOS 传感器”，旨在提高处理速度并最大限度地减少滚动快门效应。

然而，最近的传感器测试表明，与Z6II相比，在较低ISO下，动态范围略有下降，这可能会引起一些摄影师的担忧。水下拍摄者，尤其是那些拍摄高对比度广角场景（例如“太阳球”）的拍摄者，在极端情况下可能会注意到这一点。

我们在潜水时对 Ikelite Z6III 水下外壳中的 Z6III 进行了彻底的测试 最喜欢的当地潜水地点 在南部 加州突破动态范围的极限，展现了这款相机在其饱受诟病的领域中的表现。感谢 Diving Catalina 的 Dave 对本次评测的支持——不妨去 Avalon Dive Park 看看他的新卡车！

使用尼康 Z6III（装在 Ikelite 外壳中）和佳能 8-15mm 鱼眼镜头（f/16、1/160 秒、ISO 100）拍摄的高动态范围海带森林场景)

尼康 Z6 III 主要规格

24.5MP 全画幅部分堆叠 CMOS 传感器

五轴机身防抖（最多八档）

EXPEED 7 处理器，性能更快

Z 镜头卡口（兼容 F 卡口镜头和 FTZ 适配器）

机械快门连拍速度为 14fps，电子快门连拍速度为 20fps

6K/30p、5.4K/60p 和 4K/60p 过采样视频录制

N-Log、N-RAW 和 ProResRAW 录制

全尺寸 HDMI 2.1 连接器

1/200秒同步速度

增强自动对焦功能，具有主体检测和跟踪功能

低光自动对焦灵敏度低至 -10 EV

ISO 10.46 时动态范围为 100 档

双卡槽：CFexpress B 型和 UHS-II

尺寸：14 x 10 x 7.5cm

重量：670g

仔细观察新传感器

Z6III 的分辨率与其前代产品相似，并配备了尼康首款“部分堆叠”传感器，读取速度比 Z3.5II 快 6 倍。卷帘快门几乎被消除，这对于拍摄快速移动的物体（例如动作、野生动物和 水下摄影.

当海豚、鲨鱼或旗鱼的速度对相机的性能造成挑战时，可以拍摄出更清晰的图像。

我们的动态范围测试显示动态范围略有下降，但大多数水下摄影师不会注意到。这张照片的曝光度应该更低，但我们仍然能够捕捉到相当不错的细节（f/13， 1/30日 ISO 100）

一个缺点是 Z6III 的 动态范围减小 在较低 ISO 下。在大多数光照条件下，摄影师不太可能注意到这一点。然而，许多水下环境需要尽可能大的动态范围。

我们的测试结论是，在曝光适当的照片中很难看到动态范围的损失；然而，在曝光过度的照片中（以上)，恢复起来比尼康 Z6 或 Z6II 稍微困难一些。我们认为，这是为了鼓励正确的摄影技巧，而不是相机的缺点。

尼康 Z6 III 捕捉到了这幅场景中的光线，以及茂密海藻树冠下阴影中的细节。使用 Ikelite Z6III 防水壳拍摄（F / 13, 1/30，ISO 100）

改进的自动对焦

Z6III 最显著的改进之一是自动对焦。虽然 Z6 和 Z6II 拥有强大的自动对焦系统，但它们往往落后于索尼和佳能等竞争对手。Z6III 采用与尼康旗舰 Z8 和 Z9 相机相同的自动对焦系统，因此追踪和主体检测速度更快、更准确。

在水下测试期间，重点关注小型或快速移动的物体，例如漂浮在 开放水域 (如下。) 快速可靠，使其成为水下微距和动作拍摄的颠覆者 摄影.

我再怎么强调自动对焦系统与尼康 Z6 II 相比有多大的改进都不为过。就连自动对焦框也比 Z6 II 更小巧、更精准。

尼康 Z6III 在困难条件下拍摄时将产生更高质量的图像，例如 黑水潜水. 这种精度水平使尼康重新与 索尼 a7 IV 和 佳能 R6 Mark II 价格在 2,500 美元（1,911 英镑）左右。

尼康 Z6 III 的自动对焦快速灵敏，相比初代尼康 Z6 和尼康 Z 6II 有了显著提升。这张照片中使用的尼康 105mm Z 微距镜头比 F 卡口版本速度慢，但 Z6III 的自动对焦表现还算可以接受。F / 16， 1/160秒，ISO 100)

机身防抖 (IBIS)

Z6III 的五轴 IBIS 防抖系统可提供高达八档的防抖，是另一大亮点。它允许摄影师以较低的快门速度拍摄，而不会因相机抖动而产生运动模糊。

这对于在低光照条件下拍摄的水下摄影师特别有用，因为需要更高的 ISO，或者在较慢的快门速度可以帮助捕捉更多环境光以拍摄戏剧性的广角照片的条件下。

在我们对 卡塔利娜岛，我们能够以 1/30 秒的速度拍摄出清晰锐利的图像——这充分证明了 Z6III 的 IBIS 性能。对于水下摄像师来说，这种防抖功能使手持拍摄更加流畅，带来高质量的电影级影像。

海藻林下的环境光并不多。Z6III 改进的机身防抖功能让我能够将快门速度降低到 1/30 秒，而不会因相机抖动而产生运动模糊（f/13，1/30 秒，ISO 100）)

相机后视图

领先同级的视频功能

尼康 Z6III 在视频方面同样表现出色。它支持 6K/30p 和 4K/60p 过采样视频录制，并支持 N-Log、N_RAW 和 ProRes RAW 格式。这种灵活性非常适合高端视频制作，而能够以 4K/60p 进行无裁剪拍摄的能力使其成为中端全画幅相机的有力竞争者。

虽然尼康在较深的水下环境下手动白平衡设置一直不太好，但我们在潜水过程中，在18米深的水下依然取得了不错的效果。虽然色彩方面仍然不如索尼或佳能相机，但尼康在这方面已经有了显著的改进。

毫无疑问，在收购 RED 之后，尼康打算在不久的将来专注于视频创新。

水下外壳

由于尼康 Z 系列相机的流行，一些顶级品牌已经发布了 Z6III 的外壳，包括阳极氧化铝 Nauticam Nikon Z6III 水下外壳 和聚碳酸酯 Ikelite Nikon Z6III 水下外壳.

我们测试中使用的 Ikelite 外壳尤其值得一提，它拥有用户友好的控制功能、升级的拨盘设计，即使戴着手套也能轻松操作，并且内置了充电和数据传输隔板。我们期待其他主要制造商即将推出的产品，例如 马雷卢克斯、伊索塔和 菜类.

Ikelite Nikon Z6III 水下外壳在卡塔利娜岛的现场

推荐水下镜头

Z6III 的多功能性延伸到了镜头兼容性，可兼容 Z 卡口和 F 卡口镜头（通过 尼康 FTZ 适配器) 在水下表现优异。以下是一些最佳选择：

微距镜头：

使用尼康 Z 105mm 微距镜头和尼康 Z6III 拍摄的海葵嘴部纹理（f/16、1/160、ISO 100）)

广角镜头：

使用尼康 8-15mm 鱼眼镜头和 FTZ 适配器以及尼康 Z6III 拍摄的广角场景（f/14、1/100、ISO 100）)

结论：尼康重回巅峰

尼康 Z6III 标志着尼康无反相机发展历程中迈出了重要一步，在静态拍摄和视频拍摄功能之间实现了完美平衡。其升级的自动对焦、机身防抖和视频拍摄能力，使其成为同价位索尼和佳能机型的有力竞争者。

对于水下摄影师和摄像师来说，它提供了即使在恶劣条件下也能捕捉高质量、专业图像和镜头所需的工具。

虽然动态范围的缩小引起了一些担忧 在线经测试，在大多数水下场景下，Z6 的表现都相当出色。只要曝光得当，ZXNUMX 就能拍出令人印象深刻的效果，使其成为目前市面上最好的中端全画幅相机之一。

G使用尼康 Z6III 拍摄的奥根尼亚软珊瑚礁景观（f/14、1/100、ISO 100）)

审稿人 尼康 Z6III 水下评测 12 水下摄影师兼渔业科学家 Nirupam Nigam 在洛杉矶长大，并追求 水下摄影 在当地的海峡群岛。他在华盛顿大学获得了水生与渔业科学、普通生物学学位，以及北极研究辅修学位。在白令海和北太平洋的船只上担任渔业观察员后，他成为了 水下摄影指南 水下照片和视频零售商总裁 蓝水照片. 看看他的 摄影 at www.photosfromthesea.com

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