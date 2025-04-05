佳能 EOS R5 Mk II 相机评测

NIRUPAM NIGAM 表示，这款相机为佳能的旗舰机型带来了重大升级，他一直在水下测试这款相机的性能，并拍摄了这里的所有照片。Nigam 是美国《水下摄影指南》的主编，也是 Bluewater Photo 的总裁

在过去四年中，佳能 R5 的受欢迎程度从未消退。这款突破性相机的继任者是 佳能 EOS R5 Mk II与 R1 相比，我们认为 R5 Mk II 是佳能的 true 旗舰相机，因为它具有更快的读取速度、增强的自动对焦系统和 8K/60p RAW 视频录制。

佳能 R9 Mk II 仅缺少 A5 III 的全局快门系统，似乎（几乎）拥有了一切。对于水下摄影来说，这些改进当然是令人兴奋的。毕竟，R5 II 是我们使用的第一款能够持续成功追踪鱼类、海狮和介于两者之间的一切的无反光镜相机。

这些改进是否足以保证升级？如果你一直坚持使用佳能 R5 Mk II，那么换用佳能 RXNUMX Mk II 是显而易见的决定。 数码单反相机佳能 5D Mark IV。如果您目前正在使用世界上最受欢迎的水下相机之一佳能 EOS R5 在水下拍摄，那么在升级到 R5 Mk II 时您需要考虑更多因素。

从纸面上看，这些变化都很棒。然而，使用刚刚开始上市的水下外壳测试 R5 Mk II 是确定这些升级在现场是否同样出色的唯一方法。

我们在位于不列颠哥伦比亚省 Port Hardy 的 Ikelite 外壳中测试了 R5 Mk II，当时我们正参加水下摄影工作坊。即使在潜水条件不佳的情况下，它也能提供一些令人惊叹的效果。Bluewater Photo、Bluewater Travel 和 UB Diving 支持了本次评测。

使用佳能 EOS R5 Mk II（装在 Ikelite 外壳中）和佳能 8-15mm 鱼眼镜头（f/22、1/160 秒、ISO 200）拍摄的黑颈海蛞蝓)

佳能 R5 Mark II 规格

全新 45 万像素全画幅背照式堆叠 CMOS 传感器

RF 镜头卡口

DIGIC X 处理器与 DIGIC Accelerator 协处理器

电子快门模式下 30fps RAW 连拍

1/250机械闪光同步速度，1/160电子闪光同步速度

预连拍模式

新的双像素智能自动对焦和自动对焦模式：动作优先、改进的佳能眼控自动对焦

改进的机身防抖功能

8K/60p 和 4K/120p 视频录制

RAW 和 C-Log2 录制功能

双卡槽：CFexpress Type B 和 UHS-II

5.76万像素OLED电子取景器

功率输出改进的 LP-E6P 电池

尺寸：138.5 x 101.2 x 93.5mm

重量：746g

建议零售价：4,299 美元（3,300 英镑）

使用佳能 R5 Mark II 拍摄的经典冷水礁场景。自动对焦非常出色——即使在低光下也是如此（f/11、1/50、ISO 400）)

EOS R5 Mk II 与 EOS R5

乍一看，这两款佳能相机比较相似，尺寸和控制功能相似，并配有 45MP 传感器。然而，机身差异很大，每款相机都需要独特的 水下房屋.

比较这两款相机，我们发现最令人印象深刻的升级包括新的自动对焦系统、眼动控制自动对焦、具有连拍和更快读出速度的新型堆叠传感器、更快的 8K 视频帧率和 C-Log2 录制。

虽然原版 R5 拥有出色的自动对焦功能，但如果您想使用世界上最好的系统进行拍摄，Mk II 可能是最佳选择。如果您更喜欢拍摄视频并且尚未使用佳能 EOS R5，请考虑 Mk II 的惊人规格。

我们必须等待，才能知道 Mk II 的新水下外壳是否与冷却电池手柄兼容，因此，在此之前，R5 C 对某些人来说仍然更具吸引力。

R5 Mk II 相对于 R5 的最大优势之一是水中的颗粒物不太可能干扰您的连续自动对焦伺服跟踪。

主要特点

凭借一系列在纸面上看起来不错的强大新功能，我们将分解佳能 EOS R5 Mk II 的基本功能，包括它们是什么、它们要实现什么，以及它们是否在我们的水下摄影现场测试中有所功能改进。

佳能 EOS R5 Mk II

提高读取速度

水下摄影的最新趋势是实现更快的读取速度，这得益于索尼 a9 III 的全局快门等创新。

虽然 R5 Mk II 不具备全局快门功能，但由于其 DIGIC Accelerator 协处理器，它可以从传感器到处理器实现高速数据传输。这种速度的一个重要组成部分是其新的 45 兆像素“堆叠”传感器。

这种先进的传感器可显著降低滚动快门效应，在使用电子快门时可使快速移动的物体的图像更清晰，并最大程度地减少视频片段中的失真。在我们的水下测试中，即使是手持拍摄的视频也非常稳定。

堆叠式传感器的另一个优势是相机的连拍能力非常出色 - RAW 格式下最高可达每秒 30 帧。对于 45 万像素相机来说，这样的速度非常了不起。

虽然使用闪光灯的水下摄影师可能并不总是需要如此高的速度，但 Mk II 即使在电子快门模式下也可以与闪光灯同步（同步速度限制为 1/160 秒）。使用快速循环闪光灯（例如 Sea & Sea YS-D3 Duo 或 Marelux Apollo III）可以更轻松地在暗水中捕捉快速移动的物体，即使在较低的闪光灯功率下也是如此。

但是，与尼康 Z8 或 Z6 III 等其他堆叠传感器相机一样，增加的速度可能会略微降低动态范围。

Petapixel 的初步测试表明，R5 Mk II 的噪点比原来的 R5 略多，但在水下拍摄时，这种差异几乎察觉不到。对于大多数摄影师来说，这不是一个问题，但那些经常拍摄高动态范围场景（例如带有太阳光线的广角镜头）的摄影师可能更喜欢使用原始 R5。

话虽如此，Mk II 在尼康 Z8、索尼 a9 III 和尼康 Z6 III 等其他顶级机型中仍占有一席之地，甚至对于太阳球而言也是如此。

尽管佳能 R5 Mk II 的传感器是堆叠的，但它仍然可以产生出色的专业图像质量。此图像显示了传感器的动态范围（f/22、1/250、ISO 200)

世界上最好的自动对焦系统

EOS R5 Mk II 无疑为市场带来了最佳的自动对焦系统。虽然佳能的双像素自动对焦已经备受好评（经常与索尼的主体检测自动对焦跟踪相提并论），但这一新版本带来了更多创新。

对于水下摄影师来说，最显著的改进是 Mk II 能够忽略从被跟踪对象前方经过的物体。这在拍摄多条鱼或移动物体时非常有用。

当我们潜入太平洋西北部浑浊的水域时，那里有很多微粒，但相机始终锁定目标，没有出现任何问题。此外，当我们将相机置于自动对焦伺服模式，自动对焦范围较广时，它可以毫无问题地识别和跟踪鱼类和海狮。

佳能眼控自动对焦首次出现在 R3 中，现在也出现在 R5 Mk II 中。此功能使您只需看向拍摄对象即可移动焦点。遗憾的是，这项技术在使用潜水面罩或放大取景器时效果不佳，无法为水下摄影师所用。

R5 Mk II 可以轻松对焦这些敏捷的恒星海狮（f/13、1/250、ISO 320）)

8K 视频改进和录制功能

佳能推出 R8 时，在无反光镜相机中引入了 5K 视频录制功能。现在，佳能在该技术的基础上，在 Mk II 上提供高达每秒 8 帧的 60K 视频录制功能，使其与尼康 Z8 和 Z9 等型号相媲美。

Mk II 还提供改进的机身防抖功能，使手持水下视频更加流畅，正如我们测试期间拍摄的视频所展示的那样。

以 8K 分辨率拍摄视频提供了额外的灵活性，特别是对于那些可以裁剪到 4K 以获得更紧凑的取景或额外的 B-roll 的微距拍摄者来说。Mk II 还可以以每秒 120 帧的速度录制 4K 图像，非常适合慢动作拍摄和增加稳定性。

此外，它还支持 RAW 视频录制和新的 C-Log2 配置文件。Log 配置文件可捕捉高光和阴影中的更多细节，提供更大的动态范围和编辑灵活性。虽然 RAW 视频通常用于高端制作拍摄，但 C-Log2 配置文件对许多视频摄影师来说将是一个有价值的工具。

过热问题

人们对原版佳能 R5 在高分辨率和帧速率下录制时容易过热的担忧表示担忧。在我们的初步测试中，R5 在录制 20K 或 8K/4p 视频时只能持续约 120 分钟。后来固件更新改善了这个问题，佳能 R5C 的设计增强了冷却功能，以消除这些问题。

Mk II 配有可选的冷却配件手柄，但目前尚不清楚水下外壳是否支持它。虽然我们在本次评测中没有进行完整的过热测试，但 Mk II 在我们潜水拍摄 4K/60p 视频时没有过热。

水下外壳

正如预期的那样，随着如此受欢迎的相机的发布，顶级制造商正在提供水下外壳。 Nauticam 阳极氧化铝单元以及 Marelux 和 Ikelite 的 R5 Mk II 聚碳酸酯外壳，可在 Bluewater Photo 购买，并且很快还会有更多外壳推出。

Ikelite Canon R5 Mk II 水下外壳

水下镜头

水下摄影主题多种多样，摄影师也各有不同，因此需要选择不同的镜头。无论您喜欢微距和超微距，喜欢拍摄大型动物和风景，还是想让照片更具艺术气息，您都能找到与您的 EOS R5 Mk II 搭配的完美镜头。

宏

拍摄水下小生物（甚至是微观生物）需要微距镜头。佳能爱好者前往 顶级微距摄影目的地 想要将佳能的兼容微距镜头之一与 R5 Mk II 搭配使用：

佳能 RF 100mm f/2.8L 微距 IS USM：通过提供更长的工作距离，最适合拍摄害羞的动物。您还可以添加微距屈光度来拍摄超微距图像。与 EF 相比，RF 的放大倍数更大，使您能够以令人印象深刻的 1.4:1 比例拍摄照片。请注意，佳能 RF 100mm 的球面像差控制环不推荐用于水下摄影。

佳能 EF 100mm f/2.8L 微距 IS（带 EF-EOS R 适配器）：另一个使用更大工作距离捕捉小而害羞的拍摄对象的绝佳选择。与微距屈光度结合使用时，它也是超微距摄影的必备工具。

佳能 RF 85mm f/2.8 微距镜头：虽然这款镜头价格不菲，似乎是个不错的选择，但由于其对焦筒移动速度出奇地慢，其自动对焦功能在水下几乎无法使用。

使用佳能 R5 Mk II 和 EOS 100mm 微距镜头拍摄的海星皮肤

建议湿屈光度

Nauticam 超级微距转换器：这是市场上最清晰、最强大的屈光度转换器之一，可帮助您拍摄清晰的微距和超微距照片。对于超微距，请将其与佳能 100 毫米 f/2.8 微距镜头一起使用。

Kraken +13 屈光度和 Weefine +13 屈光度：具有出色放大倍率的出色选择，这两个屈光度提供与 Nauticam 相同的质量，但价格更实惠。

Bluewater +7 屈光度：推荐给初学者，Bluewater +7 的放大倍数可能较低，但适合与中档镜头一起使用，并为佳能 100mm 微距镜头提供额外的放大倍数。 阅读我们关于水下微距湿镜头的完整指南.

广角鱼眼镜头

使用广角鱼眼镜头捕捉超宽视野，非常适合拍摄世界上最壮观的珊瑚礁。用鱼眼镜头拍摄的图像通常与照片角落的扭曲有关；然而，这种扭曲在水下会通过光折射自然减少。

佳能 EF 8-15mm f/4L 圆形鱼眼镜头（带 EF-EOS R 适配器）：全画幅鱼眼镜头的最佳选择，可选晕影。8mm 时可获得炫酷、艺术的晕影，放大至 15mm 时可获得无晕影的图像。

这些聚集的海葵是用佳能 EOS R5 Mk II 和佳能 8-15mm 鱼眼镜头拍摄的

直线广角镜头

选择直线广角镜头来捕捉迷人的地形或大型动物，而不会产生鱼眼镜头造成的失真。直线广角镜头非常适合与鲨鱼一起潜水、与鲸鱼一起游泳或拍摄远处的物体。

佳能 RF 14-35mm f/4 L IS USM：这是我们为 EOS R5 搭配广角镜头的首选，因为它具有令人难以置信的边角锐度。它在 14 毫米处会产生晕影，因此您应该像使用 16-35 毫米一样使用它。

佳能 EF 16-35 f/2.8 III 超广角变焦镜头（带 EF-EOS R 适配器）：如果您的预算不限，这是一个不错的选择。

佳能 EF 16-35mm f/2.8L II 广角镜头（带 EF-EOS R 适配器）：这款镜头多年来一直是佳能全画幅的畅销产品，具有角落锐利、速度快和价格合理的特点。

佳能 EF 11-24mm f/4L 超广角镜头（带 EF-EOS R 适配器）：市场上最广角的镜头，虽然更重且价格更高，但它提供了拍摄巨大沉船和广阔珊瑚礁的视角。

佳能 R5 Mk II 适合您吗？

如果您的摄影需要顶级自动对焦跟踪系统，那么佳能 R5 Mk II 就是市场上最好的，它使您能够在拍摄拍摄对象时忽略视线的任何干扰。

使用装有 Ikelite 外壳的佳能 EOS R5 Mk II 拍摄的红色爱尔兰领主（f/11、1/50、ISO 400）)

寻求 8k 视频和 60fps 的出色分辨率的摄像师会发现 EOS R5 Mk II 是完美的选择（假设它经得起过热测试）。

底线是什么？如果你正在寻找可以买到的最好的佳能水下摄影相机，这就是它了。找到 原始评论 请参阅水下摄影指南。

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