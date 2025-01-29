为什么浮潜者应该认真对待死亡调查

本世纪澳大利亚发生的 300 多起浮潜和自由潜水死亡事件中，三分之二的受害者都超重或肥胖，而且其中近一半的人患有潜在的健康问题，使他们容易发生心律失常相关事件。

在对 317 年至 2000 年期间澳大利亚记录的 2021 起死亡事件进行新审查后，这些和其他令人担忧的统计数据浮出水面，这可能是有史以来分析过的最大的浮潜和自由潜水相关死亡数据集。

该调查旨在更准确地查明死亡原因并制定应对措施，由潜水医学专家约翰·李普曼博士实施。李普曼博士是 DAN 亚太区的创始人，并因在水肺潜水安全、复苏和急救方面的贡献而荣获澳大利亚勋章。

此次评估基于澳大利亚潜水安全基金会（Lippmann 是该基金会的主席兼首席执行官）和国家验尸官信息系统掌握的数据。莫纳什大学公共卫生与预防医学系和皇家救生协会也参与了这项研究。

该研究的早期报告已经考虑了 2001 年至 2013 年和 2014 年至 2018 年的数据，以确定这些时期的趋势。

据估计，每年约有 88,000 名 15 岁以上的澳大利亚人浮潜或自由潜水，而大堡礁 (GBR) 和宁格鲁等地也吸引了数十万国际游客。56% 的死亡事件发生在昆士兰州，因为对于许多中老年海外游客来说，在大堡礁“水面浮潜”是一项毕生难忘的追求。

该分析还涵盖了通常更有经验的自由潜水员和鱼叉捕鱼者，他们在参加竞技水下运动或练习屏住呼吸时死亡。

在所有记录的死亡事件中，198 名受害者（62%）可能主要是水面浮潜者，而 113 名受害者（36%）则进行某种形式的屏住呼吸潜水。

目录 目录 主要为男性 健康状况 从疾病到鳄鱼 溺水与心律失常 加强监管

主要为男性

受害者绝大多数为男性（占 88%），平均年龄为 48 岁。女性年龄较大，平均年龄为 60 岁，而自由潜水的男性平均年龄为 35 岁，女性为 58 岁。

很多浮潜死亡者都是 50 岁以上的男性。他们通常体重超标，浮潜经验不足，且之前就患有可能导致心律失常（心律不齐）的疾病。

相比之下，自由潜水者通常相对年轻、健康且经验丰富，但有可能因呼吸暂停缺氧（低血氧）而导致溺水。

所有受害者中有 44% 是海外游客，平均年龄为 60 岁；8% 是澳大利亚游客，其余是当地潜水的澳大利亚人。15% 的人以前从未浮潜过，24% 的人没有经验，而 33% 的人据称经验丰富（其他事件中未具体说明专业知识）。

34% 的受害者曾与商业运营商一起浮潜（主要在大堡礁），63% 的人是观光，20% 的人是用鱼叉捕鱼，11% 的人是潜水采集贝类和/或甲壳类动物。

健康状况

验尸 92% 的案件都有检查报告，248 名受害者的体重指数 (BMI) 均有记录。平均 BMI 为 27.5，其中 41% 的受害者被归类为超重（BMI 为 25-29.9），26% 的受害者被归类为肥胖（BMI 超过 30）。

几乎一半的死亡者都患有缺血性心脏病 (IHD) 和左心室肥大 (LVH) 等既往疾病，这两种疾病都可能使受害者容易发生与浮潜相关的心律失常事故。

三分之一的受害者可能因心律失常而致残，至少有 137 人死于原发性溺水，其中 34 人死于呼吸暂停缺氧。

IHD 和 LVH 导致许多老年人在浮潜时死亡，至关重要的是，Lippmann 观察到这种风险可以通过有针对性的健康检查“得到一定程度的缓解”。

在所有受害者中，高达 11% 的人因长时间屏住呼吸导致呼吸暂停缺氧而溺水身亡，其中八人死于泳池，六人当时附近有人但并未密切监视。32% 的人是独自进行自由潜水，只有 25% 的人是在他人在场的情况下死亡。

报告称，为了降低风险，自由潜水者需要在受控环境中练习，并更加注重有效的伙伴关系和加强监督，特别是对于缺乏经验的人来说。

自由潜水员的易感因素包括身体素质差、已有疾病、缺乏经验、海况恶劣、监督不足以及在大型食肉动物经常出没的地区狩猎或采集海鲜。

从疾病到鳄鱼

被认为导致 48% 死亡的先前存在的健康相关疾病最常见的是心脏病 (112)，特别是中度至重度心肌缺血、左心室肥大和/或心脏扩大（心脏扩大）（73）。56 名受害者同时患有严重的心肌缺血和左心室肥大/心脏扩大。

至少有 101 名死者已经接受了确诊或相关疾病的医疗护理。33 人正在接受高血压治疗（其中 24 人被确诊患有左心室肥大和/或心脏肥大），XNUMX 人正在接受哮喘治疗，XNUMX 人正在接受糖尿病治疗，XNUMX 人正在接受癫痫治疗。酒精或药物导致或造成了 XNUMX 人的死亡。

计划不周——主要是决定独自潜水、离开伙伴或在恶劣的海况下出海——可能导致 43% 的死亡。技能差和缺乏经验可能是造成至少 26% 死亡的原因，而长时间呼吸暂停等高风险活动（没有充分监督）则导致 15% 死亡。

一名自由潜水员在潜水时使用了朋友的潜水呼吸器后上升（没有充分呼气），导致脑动脉气体栓塞。

创伤性死亡包括遭遇鲨鱼（9起）、船只撞击（5起）、鳄鱼袭击（3起）、黄貂鱼伤害（1起）以及在波涛汹涌的大海中撞上岩石（XNUMX起）。

溺水与心律失常

当某人从水中被救出来时，肺部没有受到任何特异性的影响，也没有其他明显原因，溺水通常被记录为默认的死亡原因。

报告称，61% 的浮潜者死亡原因是溺水，而 43% 的死亡原因是窒息，两者之间的差异可能反映了因心律失常而导致溺水的病例数量。

水面浮潜者比自由潜水者更容易因心脏病发作而致残（50/15％），但因溺水而致残的可能性较小（41/61％）。

近年来，尽管人们一直在讨论浸没性肺水肿 (IPO) 或“内部溺水”，但只有四起事故被认定为死亡原因，这似乎令人惊讶。然而，正如 Lippmann 承认的那样，这种情况很难与溺水区分开来，因此在许多情况下很可能无法识别。

这篇评论解释道，仅仅因为浸水或沉入水中就可能引发心律失常。由于浮力抵消了重力的影响，它促使静脉血从四肢重新分布到胸部，导致心脏负荷大幅增加。

运动、焦虑、寒冷引起的血管收缩（血管变窄）、呼吸阻力和心率加快等因素会进一步增加这种负荷。

屏住呼吸也可能导致心律失常，尤其是在较冷的水中，无论个人多么年轻和健康，但目前还没有明确的治疗方法 抛尸 测试来确定这种情况是否发生，利普曼说。

他的研究表明“心律失常可能是导致这些往往无声死亡的诱因”，这就是为什么他说建议 45 岁或以上的潜水员接受潜水医学检查，重点是心血管评估。

报告总结道：“由于上述许多潜在的心脏病触发因素对潜水员和浮潜者来说很常见，因此年长的活跃或潜在的浮潜者也应该与医生讨论他们的心脏健康状况，这似乎是明智之举。”

加强监管

利普曼进一步建议，如果知道自己有相关疾病的浮潜者计划参加商业浮潜旅行，他们应该声明自己的病情，以便经营者可以提供安全措施，如加强监督、在浮管上贴彩色标签或提供漂浮辅助设备。

他说，由于许多浮潜者游泳水平不高，如果他们能学会遵守伙伴制度，将会有所帮助，尤其是考虑到指定的瞭望员有时需要同时监督比实际更多的浮潜者。

商业浮潜操作员还应携带适当的急救设备，包括氧气、除颤器，并培训工作人员使用这些设备。

“尽管浮潜有很多机会，但它并不是一项无害的活动，人们应该意识到潜在的挑战和不利因素，并进行相应的管理，”利普曼告诉 网际网路。 他的 评论已发布 ，在 国际环境研究与公共卫生杂志.

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