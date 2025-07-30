为什么即使是潜水专业人士也应该警惕 CESA

新的研究表明，在训练中进行 CESA（受控紧急游泳上升）对水肺潜水员的生理影响，即使没有外在迹象，这些练习也可能导致肺部压力。

CESA 是防止在缺气情况下肺部过度扩张损伤的标准潜水安全程序。然而，据法国研究小组称，过去与该操作相关的肺部风险记录并不充分。

报告称，与 CESA 相关的事故中，并发症的范围从咳嗽和咯血（咳血）等轻微症状到气胸、纵隔气肿（肺部之间有空气或气体）和脑动脉气体栓塞等严重后果。

CESA 训练爱好者认为，受伤主要是由于技术不当，特别是呼气不足，并强调教练在整个攀登过程中需要持续监控。

在监督下

该研究的作者、潜水医学专家 Olivier Castagna、Vianney Hamar、Bruno Schmid 和 Arnaud Druelle 认为，即使在严格的监督下，事故也可能发生，这表明除了呼气技术之外的机械因素也可能导致肺部压力。

他们的研究分两个阶段进行，分别由法国南部圣芒德里耶军事潜水学校的经验丰富的军事潜水员组成。他们穿着潜水服，在18摄氏度的海水中使用开放式水肺，呼吸的是高氧40气体。

在第一阶段，七名潜水员被要求进行两次10米深度的开放水域潜水。其中一次是控制潜水，通过一个 调节器，另一次是 CESA 潜水，上升时无需使用咬嘴持续呼气。

每次潜水前后，研究人员都会获得“超声肺彗星”或ULC，这些图像显示血管外肺水增加，就像肺水肿或间质性肺病的情况一样。

第二阶段涉及四名潜水员在 5 米和 10 米深处进行 CESA，以记录他们的“通气动力学”——身体调整呼吸频率和深度以满足身体活动不断变化的氧气需求的速度和效率。

肺部压力

虽然所有潜水员均未出现任何症状，但他们的ULC在CESA潜水后显著增加——但在对照潜水后则没有。这表明CESA导致了亚临床肺部压力，分析显示个体潜水员之间存在显著差异。

ULC 显示的血管外肺水适度积聚可能与上升过程中的压力和体积变化有关。

研究团队指出：“这些发现表明，即使是训练有素的潜水员，也无法始终将呼气力度与气体扩张相匹配，这可能会增加肺部的机械压力。因此，CESA 训练可能会使健康个体承受无声肺泡压力，这凸显了在上升训练期间改进监测工具和个性化通气评估的必要性。”

研究人员现在想确定，像潜水专业人员那样反复接触这种短暂的压力源，是否会导致长期的肺泡损伤或使个人容易出现日后的肺部问题。

他们表示：“这些发现挑战了‘无症状就等于无损伤’的假设。它们支持了‘无症状肺泡损伤’这一新兴概念，该概念可能不仅限于潜水生理学，还适用于更广泛的临床环境。”

该研究报告可在 应用生理学杂志

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