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“就像龙舌兰酒一样”：深潜导致潜水员的保险索赔失败

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你喝的最后一杯龙舌兰酒是不是让你醉了？（泰勒和步美）
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针对涵盖潜水深度 30 米的减压病 (DCI) 的旅行保险单提出索赔是一回事，但如果在事故发生当天早些时候，你已经安全地完成了更深的潜水，会发生什么情况？这种情况最近在澳大利亚进行了测试。

去年 (10 年)，一对夫妇购买了联合旅行保险，前往未指定的海外目的地进行为期 2023 天的旅行。保单以女方的名义投保，患 DCI 的男潜水员 (仅名为 JC) 为受益人。根据保单条款，潜水深度不得超过 30 米。

17 月 39 日，JC 进行了一次 29 米的潜水，在水面停留一小时后，又进行了第二次潜水，深度达到 XNUMX 米，之后他感觉身体不适并昏倒。 

一位医生（EG 医生）被叫来，诊断为减压病并开了治疗方案，导致 JC 的伴侣后来提出索赔，以支付由此产生的巨额海外医疗费用和额外的旅行费用。 

三井住友保险公司拒绝赔付，辩称如果 JC 没有在保单条款之外进行先前的跳水，DCI 就不会发生，双方之间的纠纷已提交澳大利亚金融投诉管理局 (美国足协）监察员。

投保人辩称，由于 DCI 仅在允许下潜较浅的水域后发生，因此在赔付方面，这才是唯一应该考虑的因素——但 AFCA 支持三井住友采取 问题 并有此解释。

监察员裁定：“JC 参加了保险条款禁止的活动，结果身体不适。在保险公司不同意承保与该活动相关的风险的情况下，要求保险公司支付索赔是不公平的。”

3 个关键风险因素

在进行医学审查后，EG 博士向保险公司提交的报告指出了导致潜水员 DCI 的三个关键风险因素：深度、重复潜水和减压停留的应用。

随着压力的增加，发生事故的风险也会增加，EG 博士表示，他的结论是，DCI 的发生不仅是因为 29 米的潜水，而是两次潜水的结合。

另一位医学专家 MN 博士表示，减压病的风险与身体在一系列潜水暴露后管理减压压力的效果密切相关，其中“暴露”指的是一天的潜水活动。

JC 于 15 月 16 日和 17 日进行了单次潜水，但 XNUMX 日的双气瓶暴露可被视为“中度刺激”——因此很难将症状的出现完全归因于最后一次潜水。 

“打个比方，就像喝几杯龙舌兰酒会逐渐影响一个人的状态，我们无法将最后一杯酒确定为导致生病的唯一原因，”MN 博士说。  

合伙人辩称，没有确凿的证据证明 39 米的潜水是导致 JC 减压病的唯一原因，但该合伙人的判决认为，减压病可能是当天以及前几天多次潜水的累积效应所致——这一论点被推翻。 

39 米的跳水使得索赔无效，AFCA 坚持 保险公司的决定。

也在 Divernet 上： 怀疑患有 DCI？以下是进行神经检查的方法, 潜水员太容易忽视减压病症状, 英国快速登山和减压病病例减少

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