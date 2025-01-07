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IPO 幸存者“强烈建议”停止跳水

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建议在 IPO 事件中幸存的潜水员不要再次下水 (Pxhere)
建议在 IPO 中幸存的潜水员在未经过严格检查的情况下不要再次下水 (Pxhere)

国际潜水医学专家就浸泡性肺水肿 (IPO) 问题发表了联合立场声明，这种疾病引起了水肺潜水员以及浮潜者和其他水面游泳者的关注。 

关键的一点是，专家组强烈建议之前疑似或确诊患有 IPO 的潜水员在继续进行压缩气体潜水之前要仔细考虑。

他们表示，此类潜水员在考虑恢复水上活动之前，应该咨询精通潜水医学的医生或心脏病专家，因为在一次事故中幸存下来并不代表他们能在下一次事故中幸存下来。

专家表示，还应对经历过 IPO 的潜水员进行全面检查，以确定是否有任何疾病导致他们患上这种疾病，因为这可能会对未来的潜水产生影响。据发现，患有严重冠心病、心脏瓣膜病、心肌病和肾动脉狭窄等疾病的潜水员会出现 IPO。 

具有影响力的南太平洋水下医学协会的医学专家（斯普姆) Neil Banham、David Smart 和 Simon J Mitchell 与英国潜水医学委员会协商后撰写了该报告（英国糖尿病管理委员会) 成员 Peter Wilmshurst、Mark S Turner 和 Philip Bryson。

所有人都参加了 52 月份在斐济举行的 SPUMS 第 XNUMX 届年度科学会议上举行的讨论该主题的研讨会。

该声明的目的是向医疗从业者提供有关 IPO 和潜水的指导，特别是在紧急情况管理以及潜水员在被诊断出或强烈怀疑患有 IPO 后重返潜水运动的合理性方面。

首次公开募股风险因素

IPO 是指肺部积液，影响伤者呼吸能力，并可能致命。由于氧气无法进入血液，身体无法排出二氧化碳，这种情况也会发生在水面游泳者身上，而潜水员的呼吸器可能会加剧这种情况。

声明指出，目前已确定的IPO个人风险因素包括曾经历过、女性、年龄、患有高血压和/或已有心血管疾病。

Extrinsic factors include colder waters; 监管机构 that cause excess negative inspiratory pressures; rebreathers; severe exertion and excessive hydration. Ascents can also be problematic, particularly on open-circuit, with symptoms related to hypoxia occurring or worsening on ascent and/or after surfacing as the partial pressure of oxygen (PO2) 减少。

专家表示，如果在首次潜伏潜水事件中幸存下来的潜水员不顾医生的建议选择再次潜水，那么他们应该在得到满意的治疗或解决相关疾病或发现的风险因素后再这样做。

他们还应该了解潜在的风险缓解策略，例如仅使用高质量、合适的热防护，以及在水下时避免剧烈运动、高架环境或减压潜水。 

他们只有在确保应急氧气随时可用的情况下才可以潜水，并且应避免潜水前过度补水，而 CCR 潜水员应避免使用背负式呼吸袋。 

专家们一致认为，限制潜水深度并不是一个可接受的 IPO 风险缓解策略，并强调 IPO 与减压病 (DCI) 之间尚无已知关联。 

如果潜水员在深潜时患上 IPO，则需要更长的时间才能浮出水面并离开水面。它还会带来额外的风险，尤其是在开路时，因为 PO2 减少，并且在水中头部向上的姿势会导致负压呼吸。

由于已确定 IPO 与随后患上高血压之间存在联系，因此经历过 IPO 的潜水员应该终生定期检查血压。

体征和症状

IPO 的症状包括咳嗽、呼吸困难、泡沫状痰（有时为粉红色）、呼吸音潮湿或嘶哑以及喘息、胸闷、发绀和缺氧血症（低血氧水平）、意识模糊、激动、昏迷和心跳呼吸骤停。

潜水员应该注意自己或潜伴身上需要注意的迹象：上述迹象以及从开路呼出的气泡或快速下降的压力计上明显的呼吸急促迹象；误以为呼吸气体耗尽或呼吸设备出现故障；恐慌和上升的冲动。 

如果发生疑似IPO事件，建议潜水员立即结束潜水并尽快离开水面。 

虽然必须安全上升，但必要时可以省略安全停留，在严重情况下也可以省略强制减压停留，在这种情况下必须尽快输氧。浮出水面时，浮力背心不应充气过量，并应立即通知紧急服务部门。

The casualty’s chest should be supported upright for breathing efficiency and tight diving gear and 潜水衣 removed, though the diver needs to be kept warm.

为医疗人员提供有关紧急治疗和未来潜水评估的进一步临床指导 联合立场声明，最近由 SPUMS 在 潜水与高压氧医学第 54 卷。

也在 Divernet 上： 被指控过失杀人的潜水员会怎样？, 浮潜者的危险信号：如何阻止无声的死亡, 浮潜死亡报告质疑 IPO 调查结果, “这次潜水变成了我为生命而战的过程”

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