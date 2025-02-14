年轻女性引领斐济水上运动

斐济拥有清澈的海水和令人惊叹的世界级珊瑚礁，长期以来一直是寻求无与伦比的生物多样性的潜水爱好者的天堂。如今令人兴奋的是，越来越多的来自岛屿的年轻女性正在打破障碍，引领潜水和水上运动界的发展。这些冉冉升起的新星不仅在挑战运动的极限，而且还激励着未来几代的女孩和年轻女性潜水。溅起水花，挑战海洋。

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该小组在 沃里沃利海滩度假村, 斐济经验最丰富、资质最强的潜水胜地致力于培养年轻的斐济女性，向人们展示大海不仅仅属于男孩。Asivina（实习生）、Suliana（潜水长）、Zara（潜水大师）、Adi（实习生）和 Kelera（潜水长）等运动员在国际舞台上掀起波澜，证明斐济女性在水中的技巧和勇气与世界其他地方一样高超。

这些年轻女性正在改变斐济的性别规范，并鼓励更多女孩拿起脚蹼和面罩，开始她们的水下世界之旅。这 19 名年轻女性与 5 名同事一起，最近还完成了限制级总工程师 6 级 (RME6) 船长课程，这是 Volivoli Beach Resort、Ra Divers Fiji 和斐济海事安全局 (MSAF) 联合举办的课程的一部分。

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除了身体素质，这些女性还利用自己的平台倡导环境保护。作为海洋守护者，她们站在推广可持续做法和提高人们对保护斐济脆弱海洋生态系统重要性的认识的最前线。



得益于这些开拓性的年轻女性的影响力不断增强，斐济在水上运动方面的未来一片光明。随着越来越多的女孩从她们的成功中汲取灵感，我们可以期待看到更多的女性潜水专业人士涌入海面，海洋是她们的征服之地，她们用力量、技巧和风格征服海洋。