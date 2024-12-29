鲸鱼的寿命比科学家想象的要长得多

阿拉斯加大学费尔班克斯分校的格雷格·布里德和格里菲斯大学的彼得·科克伦表示，鲸鱼的潜在寿命是之前估计的两倍

南露脊鲸 根据我们发表的新研究，寿命可以超过 100 岁，其中 10％ 的人可能活过 130 岁 在杂志 科学进展有些鲸鱼可以活到 150 岁。这个寿命几乎是传统认为的 70-80 年的两倍。

北大西洋露脊鲸 还被认为最大寿命为 关于70年。然而，我们发现， 极度濒危 该物种目前的平均寿命仅为22年，而且很少能活过50岁。

这两个物种关系非常密切——仅在 25 年前它们还被认为是一个物种——因此我们预计它们的寿命也会相似。

我们认为北大西洋露脊鲸寿命的明显差异是由人类造成的死亡造成的，其中大部分是被渔具缠绕或被船只撞击。

我们做出了这些新的年龄估计 几十年来，我们一直使用照片来识别雌鲸个体。我们可以通过照片年复一年地识别出鲸鱼个体。

当它们死去时，它们就不再被照片“重新看到”，并消失了。利用这些照片，我们通过估算鲸鱼随着年龄增长从照片记录中消失的概率，绘制出了科学家所谓的“存活曲线”。通过这些存活曲线，我们可以估算出最大潜在寿命。

25 年前，科学家与北极的土著捕鲸人合作，发现弓头鲸可以存活到 甚至超过200年.

他们的证据包括，在传统捕鲸者刚刚捕杀的鲸鱼的鲸脂中，发现了自 1800 世纪中期以来就没有再使用过的石制鱼叉尖。

寿命较长的动物繁殖速度往往非常缓慢——北大西洋露脊鲸（国家海洋保护区/GRNMS）

对被捕鲸眼睛中的蛋白质进行分析，进一步证实了鲸鱼的长寿。与露脊鲸一样，在进行分析之前，研究人员认为弓头鲸的寿命约为 80 岁，而人类是寿命最长的哺乳动物。

在那份报告发表后的几年里，科学家们试图找出弓头鲸的独特之处，使它们能够活得如此之久。但我们对弓头鲸两种近亲寿命的最新分析表明，其他鲸鱼物种也可能拥有极长的寿命。

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为何重要

了解野生动物的寿命对于如何最好地保护它们具有重要意义。寿命很长的动物 通常繁殖得极其缓慢 并且两次生育之间间隔可能很多年。

须鲸的生命史——尤其是雌鲸开始繁殖的年龄和幼鲸之间的间隔——受其潜在寿命的强烈影响。没有相应规划的保护和管理策略将更有可能失败。

考虑到气候变化的预期影响，这一点尤为重要。

南露脊鲸妈妈和幼崽（Martin Etsebeth）

什么仍然未知

还有许多其他大型鲸鱼，包括蓝鲸、长须鲸、塞鲸、座头鲸、灰鲸和抹香鲸。与弓头鲸和露脊鲸一样，这些鲸鱼也是 因捕鲸而濒临灭绝.

目前，科学家认为它们的寿命约为 80 或 90 年，但我们对弓头鲸和露脊鲸也抱有同样的认识，直到数据证明它们的寿命可以更长。

这些其他鲸鱼物种能活多久？工业捕鲸活动直到 1960 世纪 XNUMX 年代才结束，导致年老鲸鱼从世界鲸鱼种群中消失。尽管许多鲸鱼种群的数量正在恢复，但工业捕鲸活动结束后出生的鲸鱼还没有足够的时间变老。

许多其他鲸鱼物种也有可能具有较长的寿命，甚至很有可能。

正在做哪些其他研究

其他研究发现 老年人的流失 从种群中分离出来是大多数大型动物物种都会出现的现象。

它削弱了许多物种的繁殖潜力。研究人员还认为，这代表着动物文化和智慧的真正丧失，从而降低了它们在不断变化的环境中生存的潜力。

下一步是什么

我们希望更好地了解捕鲸活动如何影响当前鲸鱼种群中老年个体的数量，并预测老年个体的数量何时能够恢复到捕鲸前的水平。

初步结果表明，鲸鱼数量可能还需要 100 年才能真正恢复，即使对于现在数量与捕鲸之前一样多的物种来说也是如此。

对于北大西洋露脊鲸，我们的研究表明，即使数量在增加，采取的管理措施也不足以防止这些鲸鱼过早死亡。

格雷格·布里德 是定量生态学副教授 阿拉斯加大学费尔班克斯 和 彼得·考克伦 是行星健康与粮食安全中心的兼职高级研究员， 格里菲斯大学. 本文转载自 谈话 根据知识共享许可。阅读 原创文章.

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