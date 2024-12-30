乌埃皮岛五大潜水胜地

乌埃皮岛的五大潜水胜地以及如何拍摄它们

尤皮岛位于壮丽的马罗沃泻湖的北部堡礁上，地理位置优越，可轻松抵达这个著名地区的最佳潜水地点。北面是新乔治亚海峡营养丰富的洋流，南面是泻湖生物多样性丰富的水域，从度假村乘船只需五分钟即可抵达其中一些令人惊叹的景点！

要想在这些地方潜水并达到最佳效果，当地的专业知识至关重要，Uepi 的老板 Jill 和 Grant Kelly 以及他们专业的潜水团队拥有超过 30 年的潜水经验，对这些地点了如指掌。

我很幸运，在几乎所有的景点都得到了吉尔和格兰特的亲自指导，我想分享我最喜欢的五个景点——以及一些拍摄它们的技巧！

#1 尤皮角

乌埃皮角位于查拉波阿纳通道的西北端，在乌埃皮岛和附近的查拉波阿纳岛之间，被广泛认为是马罗沃泻湖这一部分的标志性潜水地点，这是有充分理由的。

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这个“点”是北部大堡礁沿线的几个地点之一，古老的地质断层线抬升了岛屿，并在泻湖中雕刻出通道。查拉波阿纳海峡独特的宽度、深度和水下地形为新乔治亚海峡深盆地富含营养的海水流过并滋养珊瑚礁创造了理想的环境。

在这些富含营养的洋流的冲刷下，尤皮角可以一睹大自然的水下世界。您将看到令人惊叹的软珊瑚、过滤丰富海水的巨大海扇和各种令人眼花缭乱的海洋生物，包括数量惊人的灰礁鲨在蔚蓝的海水中巡​​游。

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这里有太多值得一看的东西，很难决定重点关注什么，但对我来说，尤皮角是一个绝佳的广角潜水点。清晨或傍晚涨潮时，这里会闪闪发光。这时，新乔治亚海峡清澈的海水和柔和的倾斜光线相结合，让这里变得生机勃勃。

在 Uepi Point 潜水时，我会使用尼康 Z8 相机和多功能 Z14-30mm 镜头。14mm 镜头非常适合拍摄大型海扇和生机勃勃的珊瑚花园。该镜头出色的变焦范围和相对较近的对焦能力可实现多种构图，因此可以在一次潜水中拍摄各种主题！

#2 Uepi 肘部

尤皮肘部是该岛的最北端，延伸至新乔治亚海峡的最深处，因此也是观赏随洋流游弋的远洋生物的最佳机会。

“肘部”本身具有一堵倾斜的墙，直插海峡深处。这堵墙上装饰着令人惊叹的海扇、充满活力的海鞭和壮观的软珊瑚。

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从摄影角度来看，Uepi Elbow 是一处绝佳的广角潜水点。墙上有大量引人注目的物体，需要广角镜头才能拍出它们的美，如果出现远洋物种，您肯定不想用微距镜头捕捉它们！

尽管如此，对于那些喜欢微距摄影的人来说，这堵墙丰富的生态系统提供了无数的机会去发现隐藏在珊瑚中的较小、迷人的物体。

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然而，对我来说，探索 Uepi Elbow 最好使用广角设置。我再次使用我的尼康 Z14-30mm 镜头，它捕捉到了长城生机勃勃的壮丽景象，同时让我准备好应对任何与路过的远洋生物的意外邂逅。

#3 查拉波阿纳角

查拉波阿纳角位于查拉波阿纳岛的顶端，与乌埃皮角隔海相望，与其著名的邻居相比，查拉波阿纳角显得略逊一筹。

查拉波阿纳角的北侧有很多值得探索的地方，海流绕过的点周围密集地聚集着海洋生物。然而，我最难忘的经历是越过该点并深入水道，那里的水域更加安全。

令人惊讶的是，这个较为平静的地区常常会展现出大量令人着迷的事物，无论大小。

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从摄影角度来看，Charapoana Point 用途广泛，既适合广角摄影，也适合微距摄影。就我个人而言，我更喜欢在这里潜水时配备广角微距摄影设备，我的首选设备是尼康 8-15 毫米鱼眼变焦镜头和小型圆顶端口。

这款镜头最初是为尼康单反相机设计的，与 FTZ 适配器一起使用时，可以无缝地在我的尼康 Z8 无反光镜相机上使用。在 8 毫米时，镜头会产生圆形鱼眼效果，在 15 毫米时，它可用作标准鱼眼镜头 - 这两种情况都不适合广角微距拍摄。

为了适应，我使用了 Kenko 1.4 增距镜，它与小型圆顶端口搭配使用时，可有效地将焦距范围转移到 14-22 毫米变焦，并为广角微距摄影提供出色的多功能性。

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该镜头具有极近距离对焦功能，可让您直接靠近合作对象，将其与周围环境一起拍摄下来，从而创造出独特、引人注目的图像。水道入口处的隐蔽区域是寻找这些对象的最佳地点，因此成为我最喜欢探索和拍摄的区域。

#4 Uepi 迎宾码头

如果您在欢迎码头 (Welcome Jetty) 偶遇马罗沃泻湖 (Marovo Lagoon) 的灰礁鲨群，那么您的乌埃皮之旅就不算完整。

防波堤位于主航道边缘，涨潮时是潜水的最佳时机。要想获得难忘的体验，关键是要站在防波堤前方约 5 米处，耐心等待。鲨鱼对潜水员习以为常，而且天生好奇，它们经常会靠近潜水员进行探索。

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吉尔和格兰特·凯利与马罗沃的鲨鱼一起潜水和浮潜已有 30 多年，他们说自己从未感到受到鲨鱼的威胁。事实上，正如吉尔所描述的那样，鲨鱼在潜水员周围感到舒适和好奇，因为它们从未受到过鲨鱼的威胁！

从摄影角度来看，鲨鱼是出色的拍摄对象。它们的好奇心常常使它们靠得足够近，以便拍摄出令人惊叹的广角照片。我建议使用尼康 Z14-30mm 镜头拍摄经典的广角构图，或使用尼康 8-15mm 鱼眼镜头搭配广角微距设置拍摄引人注目的近焦图像，展示鲨鱼及其周围环境。

#5 德库·德库鲁

最后，但同样重要的一点是风景绝佳、美不胜收的德库德库鲁 (Deku Dekuru)，这是一片美丽的洞穴和游泳池，距离乌埃皮度假村 (Uepi Resort) 约 25 分钟路程。

探索这些洞穴的最佳时间是上午晚些时候或下午早些时候，此时太阳高挂天空，阳光透过上方的开口照射进来，投射出光束，以近乎空灵的方式照亮水下景观。

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进入这些洞穴非常安全，但穿越时需要有知识渊博的导游，以确保您体验最佳的路线和风景。

德库德库鲁 (Deku Dekuru) 是典型的广角潜水点，因此请务必带上最广角的镜头来捕捉洞穴以及光影的相互作用。

唐·西尔科克

Don 是《Scuba Diver》的资深旅游编辑，常驻印度尼西亚巴厘岛。他的网站 www.indopacificimages.com 拥有关于印度洋-太平洋地区一些最佳潜水地点和全球“大型动物”体验的大量位置指南、文章和图片。

用最好的照片之一拍摄 Uepi！

与最优秀的摄影师一起拍摄 Uepi，让您的摄影和图像处理从优秀走向卓越！今年 21 月 28 日至 XNUMX 日，Don 将带领少数人参加 Uepi 岛精心策划的水下摄影工作坊和静修会。名额极其有限，所以不要错过参加的机会。

如需了解详情或预订，请发送电子邮件至 hello@uepi.com 立即！