《Scuba Diver ANZ》第 83 期现已推出

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新闻综述

潜水医生前往巴厘岛进行 SPUMS 治疗，NDIS 削减威胁到改变生活的水肺治疗，再次当选的阿拉巴马政府必须保护澳大利亚的海岸和海洋。

澳大利亚

塔莉亚·格雷斯 (Talia Greis) 认为库内尔是悉尼地区最令人兴奋、最具冒险精神的水下游乐场之一。

加拉帕戈斯群岛（第二部分）

阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 终于有机会探索加拉帕戈斯群岛的传奇潜水胜地，并发现它们确实名副其实。

Mustard 的大师班

亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 解释说，摄影的完美是不可能的，但努力追求完美对于拍摄出出色的图像来说至关重要。

潜水员警报网络

DAN 回顾了一起涉及气压伤的潜水事故，并指出“如果无法平衡压力，就中止潜水”。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家讨论疟疾风险及预防。

马来西亚潜水指南

12 页的马来西亚地区潜水乐趣指南。

大动物

唐·西尔科克 (Don Silcock) 将注意力集中在拉文塔纳 (La Ventana) 的“魔鬼鱼”上。

保育角

海洋守护者发起新活动保护澳大利亚海狮。

与Mick Baron和Karen Gowlett-Holmes一起潜水

PT Hirschfield 与商业伙伴 Karen Gowlett-Holmes 和 Mick Baron 进行了交谈，他们回顾了自己丰富的海洋事业以及对塔斯马尼亚脆弱海洋环境的倡导。

科技：澳大利亚

瓦内萨·托雷斯·马乔 (Vanessa Torres Macho) 带我们参观了她最喜欢的几艘沉船，它们位于悉尼海岸深水区。

巴布亚新几内亚

特里·康明斯博士和凯茜·康明斯夫妇乘坐 MV Oceania 号船宿游轮前往巴布亚新几内亚的米尔恩湾，寻找一些令人难以置信的潜水机会——而他们并没有失望。

什么是新的

新产品即将上市，包括较小版本的 XDEEP Radical 面膜，Mares Quad 2 潜水电脑以及探路者

GEN-X潜水频闪灯。

额外测试

编辑总监 Mark Evans 对 Mares Chroma UP 进行评分和评论 面膜以及 Seac Propulsion S 鳍.