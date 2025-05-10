《Scuba Diver ANZ》第 81 期现已推出

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新闻综述

澳大利亚首次开展气候潜水活动，全球专家齐聚索尼娃芙西岛，澳大利亚皇家海军布里斯班号首当其冲受到阿尔弗雷德飓风的袭击。

澳大利亚

正如 PT Hirschfield 所解释的那样，在墨尔本的海岸潜水天堂莫宁顿半岛，对于许多潜水地点来说，当地知识都是可选的。

泰国

兰达岛是泰国南部安达曼海一些最佳潜水地点的最近出发点，其中最著名的是 Hin Mueng、Hin Daeng 和 Koh Haa 小岛。

所罗门群岛

这是我们大多数人都曾有过的浪漫想法，但很少有人真正实现……找到一个远离现代世界的岛屿天堂，然后把它打造成一个梦幻般的荒岛。但你会在哪里实现它？更重要的是，该如何实现？唐·西尔科克将为你揭晓答案。

潜水员警报网络

提示和建议可让您的船潜更安全、更愉快。

DAN医疗线

潜水员警报网络 专家讨论减压病的恢复。

与 Daniel Sly 一起潜水

PT Hirschfield 与这位擅长拍摄令人惊叹的海洋生物肖像的辐照工程师进行了交谈。

保育角

海洋保护协会解释称，蓝石斑鱼在新南威尔士州获得了一条生命线。

技术：在黑暗中拍摄

正如杰出电视冒险家安迪·托贝特 (Andy Torbet) 所解释的那样，在黑暗、沉没的世界中拍摄并非没有挑战。

马尔代夫

富瓦穆拉只是印度洋上的一个小岛，但正如安德鲁·纽文霍夫 (Andrew Nieuwenhof) 所展示的，这座位于马尔代夫最南端的赤道小岛却因其栖息的虎鲨种群而声名鹊起。

澳大利亚

1967 年，昆士兰水下研究小组的成员萌生了一个新颖的想法，要在布里斯班的莫顿湾建立一个潜水点；一年后，他们沉没了一艘旧疏浚驳船，从而创造了世界上第一个由潜水员为潜水员建造的人工鱼礁，正如海伦·罗斯和奈杰尔·马什所解释的那样。

什么是新的

即将上市的新产品包括 Apeks EVX、NRC AirPro Nano 氮氧膜系统、Scubapro Navigator Lite 和 OrcaTorch ZD710 MK2。

额外测试

编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 对价格合理的 Seac IT 500 Ice 调节器进行了评级和评论。