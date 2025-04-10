《Scuba Diver ANZ》第 80 期现已推出

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新闻综述

Sylvia Earle 博士被任命为 PADI 名誉大使潜水员，Don Silcock 成为 SEACAM 大使，并宣布了水肺潜水名人堂的新入选者。

澳大利亚

塔莉亚·格雷斯 (Talia Greis) 探索大悉尼地区最令人兴奋的岸潜地点之一——鲨鱼角 (Shark Point)。

潜水员警报网络

为了消除潜水员对卵圆孔未闭 (PFO) 的任何困惑，Douglas Ebersole 医学博士分享了他如何向患者解释这种病症。

菲律宾人

约翰·马吉 (John Magee) 前往菲律宾的马尔帕斯卡岛，这里以邂逅长尾鲨而闻名，但这里也为来访的潜水员提供了更多乐趣。

斯里兰卡

杰恩·詹金斯前往斯里兰卡岛，体验东海岸的潜水，并深入了解陆地上丰富的文化遗产和传统。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络团队讨论了戴着隐形眼镜潜水以及应对低铁水平的问题。

独特的澳大利亚海洋生物

近距离观察南沙章鱼。

与 Vanessa Torres Macho 一起潜水 PT Hirschfield 与水下摄影师、水肺教练、技术潜水员、企业主和探险队长 Vanessa Torres Macho 聊了聊她在水下和水上方面的丰富专业知识。

下一代

我们展示 Grace Westgarth 的成就。

技术：闭路循环呼吸器

唐·西尔科克 (Don Silcock) 解释了他选择 CCR 的原因，并讨论了与两个单位的熟悉会议如何最终促成了一笔相当昂贵的购买，以及未来更多冒险的承诺。

澳大利亚，第二部分

奈杰尔·马什继续他的黄金海岸之旅，这次他的注意力集中在这个潜水天堂的南部。

我们的世界-水下学者

帕布罗·富恩扎利达 (Pablo Fuenzalida) 赞扬了自己作为 2024 年“我们的世界——水下学者”的功绩，并讲述了他迄今为止的一些经历。

什么是新的

DynamicNord 的 RF-40 开放式脚蹼、SUEX VR 系列踏板车、SeaLife Sea Dragon Duo 6000 彩色增强水下照片/视频灯以及 Garmin Descent G2 腕表潜水电脑。

额外测试

编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 对 Scubapro Luna 2.0 AI 腕式潜水电脑进行了评分和评论。