《Scuba Diver ANZ》第 79 期现已推出

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新闻综述

西澳大利亚附近的海洋热浪，所罗门航空开通跨塔斯曼航线，Aggressor Adventures 公司推出第二艘巴哈马船只。

澳大利亚，第一部分

黄金海岸的水上景点众所周知，但在水面之下，还有另一种同样令人激动的游乐场。阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 带您潜入水下，体验闪闪发光的黄金海岸的潜水。

所罗门群岛

唐·西尔科克 (Don Silcock) 对所罗门群岛的潜水并不陌生，但直到现在，他从未在传奇的比利基基 (Bilikiki) 号上体验过在那里潜水。

印度尼西亚

杰克和科琳·丹尼前往北苏拉威西岛探索萨龙德岛周围的水域，发现这里是裸鳃类动物和其他迷人大型动物的丰富狩猎场。

潜水员警报网络

一名潜水员回忆了一次涉及反向阻挡的事故，以及从这次经历中得到了哪些教训。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络团队讨论疟疾风险和肺动脉高压。

Mustard 的大师班

亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 仔细观察了硬珊瑚，并就拍摄它们的最佳方法提出了一些建议。

与 Sam Glenn-Smith 一起潜水

PT Hirschfield 与这位对章鱼情有独钟的水下摄影师进行了交谈，尤其是那些带有蓝色环的章鱼。

保育角

海洋守护者协会的远程海洋垃圾活动以及与护林员组织的合作。

科技：比基尼环礁

唐·西尔科克 (Don Silcock) 透露了他第一次去比基尼环礁进行空气开放循环潜水时学到的一些经验教训，以及为什么他在 CCR 上训练到适当水平后会回来。

马来西亚

PT Hirschfield 在马来西亚偏远的潜水胜地停泊岛体验平静的水域和悠闲的氛围，那里有丰富的生物和珊瑚。

澳大利亚

保罗·麦克唐纳 (Paul Macdonald) 仔细观察了一处几乎从未存在过的热门潜水地点......休斯港码头 (Port Hughes Jetty)。

什么是新的

新产品包括 Santi Diving 的 Edge 干式潜水服、Fourth Element 的 Expedition Duffel、XDEEP Radical 面罩和 Seac Sub Tablet 潜水电脑。

额外测试

编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 对价格低廉的 Seac Sub Screen 潜水电脑进行了评分和评论。