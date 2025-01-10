《Scuba Diver ANZ》第 77 期现已推出

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新闻综述

世界最大的海草苗圃揭幕，新的“侵略者冒险”红海船驶向南方腹地，一名十几岁的浮潜者在马尔代夫被船的螺旋桨击中身亡，两艘船不幸着火，第三艘船不幸沉没

在埃及。

澳大利亚

在澳大利亚广阔的海岸线上，您将发现一些最令人兴奋的潜水体验、令人惊叹的珊瑚礁和独特的海洋奇遇。黛博拉·迪克森·史密斯 (Deborah Dickson-Smith) 提供 360 度全方位的导游服务，从大堡礁的东北端开始，一直到 4.000 公里外西澳大利亚西北海岸的罗利浅滩 (Rowley Shoals)。

波利尼西亚

“波利尼西亚之岩”汇聚了清澈的海水、洞穴、裂谷和丰富的海洋生物。

潜水员警报网络

随着新年的到来，DAN 团队认为这是一个重新设定和优先安排计划和准备工作的好机会，以确保今年的潜水安全。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络的专家解答了有关游泳者耳朵病和如何避免的问题，以及患有疱疹是否可以潜水。

与Todd Thimios一起潜水

PT Hirschfield 与潜水器驾驶员、水下摄影专家兼潜水作家 Todd Thimios 聊了聊拍摄一张虎鲸照片如何改变了他的一生。

科技：所罗门群岛

经过 40 多年的休闲潜水，唐·西尔科克 (Don Silcock) 开始涉足“黑暗面”，开始了他的技术潜水之旅，并在所罗门群岛将他的一些新技能付诸实践。

印度尼西亚

拜伦·康罗伊（Byron Conroy）第二次前往布纳肯海洋公园和西拉登度假村和水疗中心，再次对那里的海洋生物、珊瑚、服务和地理位置感到惊叹不已。

澳大利亚水下奖

对于许多水下摄影师来说，海洋既是缪斯女神，也是画布，为摄影师提供无限的灵感。对于智利人 Gabriel Guzman 来说，他发现自己的使命是水下摄影师，多年的旅行、对海洋生物日益增长的热爱以及对完美图像的不断追求塑造了这段旅程。

什么是新的

Scuba Diver 团队研究了即将上市的新产品，包括 Sublue Vapor 踏板车、DynamicNord 的 RS 系列干式潜水服、XDEEP 的“日本浪潮”T 恤和 Santi Diving 的 Bergen 2.0 底层系统。

额外测试

《水肺潜水员》编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 对传统夹克式 Seac Smart BCD 进行了评分和评论。