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《Scuba Diver ANZ》第 75 期现已推出

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《Scuba Diver ANZ》第 75 期现已推出

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新闻综述
澳大利亚水下大奖赛、Scuba Diver 与 Divernet 网站合并以及 50 Great Dives Challenge 的获奖者。

DAN 欧洲医疗问答
潜水员警报网络专家讨论了潜水时耳痛的问题。

澳大利亚：大南礁
Elodie Camprasse 博士继续探索大南部珊瑚礁被低估和忽视的海洋生物多样性。

菲律宾人
杰恩·詹金斯 (Jayne Jenkins) 是菲律宾的常客，但这次旅行是她第一次在群岛上体验船上生活。

瓦努阿图
阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 的瓦努阿图之旅以前往塔纳岛结束，该岛拥有一些很棒的潜水地点，但也为家庭或团体中不潜水的成员提供了很多娱乐活动

Mustard 的大师班
亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 将注意力转向引人注目的错层照片。

与 Andre Borell 一起潜水
PT Hirschfield 与电影制片人 Andre Borell 进行了交谈，后者的使命是拆除澳大利亚海滩上的“鲨鱼网”。

保育角
艾莎·阿姆斯特朗 (Asia Armstrong) 讨论如何将公民科学与研究相结合以取得保护成功。

亚太潜水员警报网络

这款 DAN 亚太地区 团队正在研究涉及卵圆孔未闭（PFO）的病例。

科技：比基尼环礁，第三部分
在第三部分中，唐·西尔科克 (Don Silcock) 冒险进入比基尼环礁举世闻名的沉船内部。

GO 潜水秀 ANZ 报道
PT Hirschfield 回顾 2024 年澳大利亚的潜水盛事——首届 GO Diving Show ANZ。

阿根廷
唐·西尔科克 (Don Silcock) 前往阿根廷的瓦尔德斯半岛，与雄伟的南露脊鲸的邂逅令他着迷。

什么是新的
即将上市的新产品包括 Garmin Fenix 8 智能手表，它在其众多体育活动中包括休闲潜水功能，提供空气/
高氧、全减压、指南针等，以及 Edge Smart Drive K5 紧凑型踏板车。

额外测试
PT Hirschfield 对背散射混合（HF1）闪光灯进行评级和评论。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

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潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

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