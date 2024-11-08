《Scuba Diver ANZ》第 75 期现已推出

点击此处获取最新信息 潜水员 ANZ 版

新闻综述

澳大利亚水下大奖赛、Scuba Diver 与 Divernet 网站合并以及 50 Great Dives Challenge 的获奖者。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家讨论了潜水时耳痛的问题。

澳大利亚：大南礁

Elodie Camprasse 博士继续探索大南部珊瑚礁被低估和忽视的海洋生物多样性。

菲律宾人

杰恩·詹金斯 (Jayne Jenkins) 是菲律宾的常客，但这次旅行是她第一次在群岛上体验船上生活。

瓦努阿图

阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 的瓦努阿图之旅以前往塔纳岛结束，该岛拥有一些很棒的潜水地点，但也为家庭或团体中不潜水的成员提供了很多娱乐活动

Mustard 的大师班

亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 将注意力转向引人注目的错层照片。

与 Andre Borell 一起潜水

PT Hirschfield 与电影制片人 Andre Borell 进行了交谈，后者的使命是拆除澳大利亚海滩上的“鲨鱼网”。

保育角

艾莎·阿姆斯特朗 (Asia Armstrong) 讨论如何将公民科学与研究相结合以取得保护成功。

亚太潜水员警报网络

这款 DAN 亚太地区 团队正在研究涉及卵圆孔未闭（PFO）的病例。

科技：比基尼环礁，第三部分

在第三部分中，唐·西尔科克 (Don Silcock) 冒险进入比基尼环礁举世闻名的沉船内部。

GO 潜水秀 ANZ 报道

PT Hirschfield 回顾 2024 年澳大利亚的潜水盛事——首届 GO Diving Show ANZ。

阿根廷

唐·西尔科克 (Don Silcock) 前往阿根廷的瓦尔德斯半岛，与雄伟的南露脊鲸的邂逅令他着迷。

什么是新的

即将上市的新产品包括 Garmin Fenix 8 智能手表，它在其众多体育活动中包括休闲潜水功能，提供空气/

高氧、全减压、指南针等，以及 Edge Smart Drive K5 紧凑型踏板车。

额外测试

PT Hirschfield 对背散射混合（HF1）闪光灯进行评级和评论。