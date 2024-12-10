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《Scuba Diver ANZ》第 75 期现已推出

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新闻综述
澳大利亚政府着手解决幽灵网问题，Emperor 与 Bilikiki 展开合作，Sea Bees 推出随上随下船宿服务，并出版了两本有关海洋生物/潜水地点的新书。

DAN 欧洲医疗问答
潜水员警报网络专家讨论了胆结石与潜水、炎症性肠病与潜水。

下一代
年轻的兄弟 Tuna 和 Ege 谈论了他们喜欢水肺潜水的原因。

澳大利亚
塔莉亚·格雷斯 (Talia Greis) 揭示了悉尼大都市附近裸岛 (Bare Island) 周围经常被忽视的潜水机会。

所罗门群岛
唐·西尔科克 (Don Silcock) 返回所罗门群岛，探索该群岛西部省吉佐周围的珊瑚礁和沉船。

法属波利尼西亚
每年一次，法属波利尼西亚法卡拉瓦环礁海域都会上演一场非凡的盛事，成千上万条太平洋石斑鱼（Epinephelus polyphekadion）聚集在一起，进行短暂而壮观的交配仪式，正如唐·西尔科克所解释的那样。

独特的澳大利亚海洋生物
奈杰尔·马什 (Nigel Marsh) 仔细观察白纹箱鲀。

与Lyndi Leggett一起潜水
PT Hirschfield 与 Lyndi Leggett 谈论了患有认知和身体障碍的人在 The Scuba Gym 锻炼时发生的难以解释的奇迹。

潜水员警报网络
DAN 团队就放流潜水的安全做法提供了一些提示和建议。

科技：新西兰
利·毕晓普 (Leigh Bishop) 探索位于新西兰海岸线附近的沉没的俄罗斯客轮米哈伊尔·莱蒙托夫 (Mikhail Lermontov)。

大白鲨
约翰·马吉 (John Magee) 仔细观察了威严而备受诟病的大白鲨，它是海洋中最大的掠食性鱼类。

澳大利亚
利比·斯特林 (Libby Sterling) 高度赞扬大堡礁外缘诺曼礁丰富多样的潜水地点的优点。

什么是新的
即将上市的新产品包括 Sealife Sportdiver Ultra 外壳、Fourth Element 的 Pelagic 潜水表、 XDEEP 的 最新款连帽衫、Scubalamp PV53 和 PV73 视频灯，以及 Scubapro Supernova 刀片的新鲜颜色。

额外测试
编辑总监 Mark Evans 对高性能 Apeks MTX-RC 50 周年特别版进行评级和评论 调节器.

下一代
年轻的兄弟 Tuna 和 Ege 谈论了他们喜欢水肺潜水的原因。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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