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拉贾安帕特 Slinky 游泳者

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拉贾安帕特 Slinky 游泳者

一只巨大的海鳗优雅地在拉贾安帕特群岛的水域中滑行

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关于我们 子午线探险潜水:

坐落在令人惊叹的 拉贾安帕，印尼， 子午线探险潜水 是 PADI 五星级生态度假村，并荣获著名的 PADI 绿星奖。我们的 潜水 其服务以专业性和质量而闻名，已成为 PADI 的代名词， 经络探险 名称，确保每个人都能享受自信和愉快的潜水体验。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
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08:19 滑动领先
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14:26 湿脖子

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