拉贾安帕特 Slinky 游泳者

一只巨大的海鳗优雅地在拉贾安帕特群岛的水域中滑行
关于我们 子午线探险潜水:
坐落在令人惊叹的 拉贾安帕，印尼， 子午线探险潜水 是 PADI 五星级生态度假村，并荣获著名的 PADI 绿星奖。我们的 潜水 其服务以专业性和质量而闻名，已成为 PADI 的代名词， 经络探险 名称，确保每个人都能享受自信和愉快的潜水体验。
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Adrian Stacey 于 24 年前首次在大堡礁学习潜水。从那时起，他在世界各地担任潜水教练和水下摄影师，包括埃及、哥斯达黎加、印度尼西亚、泰国、墨西哥和萨巴岛。他现在已经定居澳大利亚，回到了他最初热爱潜水的地方。
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