鹦鹉螺潜水俱乐部2025摄影大赛

凯恩斯鹦鹉螺潜水俱乐部将于 1 月 XNUMX 日起举办年度摄影比赛和展览

- 凯恩斯鹦鹉螺潜水俱乐部 支持当地潜水社区，并在昆士兰州北部推广水肺潜水。俱乐部拥有约400名会员，是澳大利亚最大的休闲水肺俱乐部之一。

- 年度水下摄影比赛 是俱乐部日程表上的重要活动。比赛包含摄影和视频类别，由知名的独立专业摄影师进行评审。比赛及相关活动 全球巡展 由当地及周边地区的潜水运营商和支持者赞助，其中包括澳大利亚水肺潜水行业的一些知名人士。2024年，超过5,000人参观了凯恩斯的展览。 坦克艺术中心，超过 500 幅高质量的照片和视频向公众展出。

2025 年竞赛将于 1 月 13 日至 XNUMX 日向金融俱乐部会员开放参赛， 全球巡展 将于 坦克艺术中心 展览将持续至18月10日至XNUMX月XNUMX日。坦克艺术中心免费入场，展览深受当地居民和游客的喜爱。

2025 年比赛的获胜者将于 2 月 XNUMX 日星期六在 Tanks 举行的颁奖晚会上宣布。

请访问俱乐部网页以获取有关比赛的更多信息和更新：

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024个展览

鹦鹉螺潜水俱乐部 2025 摄影比赛 2

主要活动信息：

展览： 18th 七月到10th 2025 年 8 月

地点：凯恩斯坦克艺术中心（4号坦克）

开放时间：工作日：上午 9:00 至下午 4:30

周末：上午 10:00 至晚上 2:00

颁奖之夜： 星期六2nd 2025 年 8 月

地点：凯恩斯坦克艺术中心（4号坦克）

时间：下午 6:00

谁将出席：Nautilus 会员和参赛者

赞助商和潜水行业代表

媒体推广

更多信息：大卫乔治

secretary@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

封面图片由 Libby Sterling 提供