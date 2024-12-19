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子午线探险潜水每周摄影比赛

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子午线探险潜水每周摄影比赛

在 Meridian Adventure Dive Resort，每天都有独特的冒险、令人惊叹的风景和难忘的体验。从太阳从地平线升起的那一刻到海浪下充满活力的海洋生物，我们的度假村是一幅自然美景的画布。为了庆祝这一点，我们采用了一种创造性的传统：每周员工 拍照 竞争。

照片合集 6
子午线探险潜水周刊 拍照 比赛4

每周，我们才华横溢的团队成员都会用相机和智能手机拍摄周围的世界，捕捉那些让我们的度假村及其周边环境如此神奇的瞬间。从令人惊叹的日出到海洋生物的坦率快照，再到与当地社区的真挚联系，这些照片讲述了探索、美丽和情谊的故事。

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子午线探险潜水周刊 拍照 比赛5

每周员工 拍照 比赛不仅仅是一场比赛。它能培养创造力，加强团队合作，并提醒我们所有人停下来欣赏我们有幸成为其中一部分的这个不可思议的世界。这也是一种与我们的客人和支持者分享这些神奇时刻的方式，邀请他们通过最了解拉贾安帕特的人的眼光来看待它。

照片合集 5
子午线探险潜水周刊 拍照 比赛6

我们很高兴能在社交媒体平台上展示这些令人惊叹的照片，让游客和粉丝无论身在何处都能欣赏到拉贾安帕特的美景。每张照片都见证了我们团队的奉献精神和热情，他们提供卓越的服务，体现了探索和好奇的精神。

请继续关注下周的投稿，并探索等待在 Meridian Adventure Dive Resort 展开的故事！

关于子午线探险潜水度假村：

Meridian Adventure Dive 位于风景秀丽的印度尼西亚拉贾安帕特，是一家 PADI 五星级生态度假村。请访问我们的网站： https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet

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