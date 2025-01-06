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神奇的宁格鲁礁

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神奇的宁格鲁礁

托德·蒂米奥斯 探险者神奇的宁格鲁礁

几年前，我有幸飞往埃克斯茅斯，在那里待了一段时间，研究我写的一本关于世界最佳潜水胜地的书。距离我上次去宁格鲁已经过去了很多年，说实话，我以为埃克斯茅斯现在会更加拥挤。

虽然我的社交媒体上现在似乎充斥着年轻摄影师在捕鲸船上拍摄的照片，但埃克斯茅斯镇及其南部小邻镇珊瑚湾仍然太过偏远，大多数人不会考虑搬到那里。季节性住宿有限的额外障碍也阻碍了潜在居民的涌入。

©ToddThimios 复制 1
神奇的宁格鲁礁 4

书籍摘录

以下是 Todd Thimios 所著《终极潜水地点》的节选，由 Hardie Grant Explore 出版，1 年 2025 月 XNUMX 日发行。获取您的副本 of 终极潜水地点 现在！

敬请留意 2 月份关于宁格鲁礁的更深入的文章 问题 潜水员 杂志 澳新银行！

为什么它如此特别

从珀斯向北驱车 13 小时，您将抵达澳大利亚最偏远的城镇之一埃克斯茅斯，它是通往宁格鲁礁的门户，或用传统所有者 Baiyungu、Thalanyji 和 Yinigurdira 人的语言称之为 Nyinggulu。这里是澳大利亚珊瑚海岸，沙漠与珊瑚礁交汇，所有活动都发生在海上。每隔一条车道就有一艘船（起风时），小镇的商店很少。

©ToddThimios 18 副本
神奇的宁格鲁礁 5

从三月到十月，这座拥有 3000 人的小镇人口会翻倍，因为游客们纷纷来到宁格鲁，与其最著名的年度游客一起游泳。这里是世界上记录在案的最大鲸鲨聚集地。

我在宁格鲁第一次看到了鲸鲨，我打算有一天带我的女儿们再来这里，也第一次看到鲸鲨。这里也是每年 40,000 多头座头鲸的迁徙路线上，这里的土地非常安静，晚上你可以听到它们在海滩上的呼吸声。

终极潜水地点封面
神奇的宁格鲁礁 6

摄影：Todd Thimios

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