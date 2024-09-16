伦敦最大的潜水零售中心 Mike's Dive Store 于 2015 年签约成为英国海洋慈善机构 Sea-Changers 的首批合作伙伴之一，其在过去九年中坚定不移的资金捐助刚刚达到 20,000 英镑。

商店不仅将部分利润上传到 换海者 该公司不仅定期进行捐赠，还积极鼓励顾客也进行个人捐赠。

“我们选择 Sea-Changers 作为我们的慈善机构，完全是基于海伦和雷切尔的热情，”Mike 的主管史蒂夫·布朗 (Steve Brown) 在谈到 Sea-Changers 充满活力的联合创始人海伦·韦伯 (Helen Webb) 和雷切尔·洛帕塔 (Rachel Lopata) 时说道。

2010 年，这两位潜水员提出了成立慈善组织的想法，将潜水员和其他水上运动者的捐款用于有价值的海洋保护事业。总部位于伦敦西部奇斯威克的 Mike's 成为 Sea-Changers 的首批行业合作伙伴之一，并一直坚持至今。

海伦·韦伯（左）和雷切尔·洛帕塔在海岸喷泉旁，这是她们工作实现的众多成果之一。

“如今的慈善机构经常会浪费大量资金，无法真正达到预期目的或惠及人群，”布朗说。“迈克希望选择一个我们认为人们真正参与其中、感兴趣并确保资金达到预期目的的机构。

“对于海伦和雷切尔，我们觉得情况确实如此。她们应该为自己所做的事感到自豪，尤其是在从事其他工作的同时。

全方位承诺

“一开始是利润的 1%，但为了防止利润不够，我们把它改为每年 订阅，现在人们可以真正地捐款 官网……因此，我们会从某些捐款中拿出一定比例，然后人们可以决定是否也想增加捐款。”

Mike's 一直致力于保护环境，这在其向客户发送潜水装备时的包装选择上有所体现。

“我们是业内首批使用全环保包装的公司之一，”布朗说。“我们所有的订单都用纸质包装 包袋，尽管它的成本通常是塑料的两倍或三倍 包袋 “会。我们几年前就做出了这个改变。”

Mike's 很早就开始用纸质包装代替塑料包装

Sea-Changers 的主要目标之一是“使关心海洋环境的企业能够发挥作用”，并旨在使像 Mike 这样的企业能够轻松地将资金用于最值得帮助的事业。

Sea-Changers 表示，自 2011 年以来，它已资助了超过 320 个英国草根海洋保护项目，涵盖研究、直接行动和教育，总额近 400,000 万英镑。

受助者的范围可以从小团体到知名的国家慈善机构，但 Sea-Changers 的首要任务是授权基层和社区团体采取本地化行动，为他们的“成长提供跳板”。

Mike 如何为 Sea-Changers 筹集 20,000 英镑 7 Mike 如何为 Sea-Changers 筹集 20,000 英镑 8

这些项目旨在解决英国海洋保护威胁和挑战的根本原因，防止或减少对沿海和海洋环境和/或物种的负面影响，并增加对挑战的认识。

一个例子是 海草计划，该公司于 2013 年成立。次年，Sea-Changers 成为第一个向其授予资助的组织。这 500 英镑用于资助 训练-pack 使其教育材料多样化——到 2022 年，其收入超过 800,000 万英镑，并在全球范围内扩张。

迅速致敬

去年，在查理三世国王的第一个生日授勋名单上，韦伯和洛帕塔因在海洋保护方面的贡献而被授予 MBE 勋章。他们迅速向敬业的志愿者、像迈克这样的合作伙伴（目前有 11 名）以及所有其他捐助者表示敬意。

洛帕塔说：“如果没有像迈克这样的企业的帮助，我们就不可能取得任何海洋保护成果。”

Mike 的内部

迈克的潜水店 成立于 1990 世纪 2009 年代，创始人是已故的迈克·考尔德。史蒂夫·布朗在红海开启了他的潜水生涯，并与考尔德共事，在考尔德于 XNUMX 年去世后，他从考尔德家族手中买下了这家公司，现在该公司继续销售各大品牌的水肺、自由潜水和浮潜设备。该公司还包括 Mike 的潜水相机.

迈克的潜水店

迈克向客户传达的关于 Sea-Changers 的信息是“参与其中，支持一个项目或者简单地传播这个消息——每一个小行动都有助于保护我们珍视的海洋”。

有关最新一轮 Sea-Changers 资助项目的信息可在该慈善机构的 官网. 直接向 Sea-Changers 捐款 可以在这里制作.

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