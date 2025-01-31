斐济顶级潜水胜地以时尚风格开启 2025 年

斐济顶级潜水胜地以时尚风格开启 2025 年：致力于卓越的海上安全和培训



随着 2025 年的到来，斐济首屈一指的潜水胜地 Volivoli 海滩度假村迎来了新的一年。度假村的 24 名船员和实习生（包括安全和机械团队成员）成功完成了著名的斐济海事安全局 (MSAF) 船长和限制级总工程师 6 级 (RME6) 船长课程，这是一次令人兴奋且意义深远的展示，体现了度假村对员工发展和海上安全的承诺。这项严格的实践培训计划标志着他们职业生涯中的一个重要里程碑，凸显了 Volivoli 海滩度假村对潜水和水上运动领域持续教育和卓越的奉献精神。

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深入的亲身体验



培训结合了课堂理论和实践研讨会，确保学员在每一个环节都能保持参与度和挑战性。课程中涵盖的主题对任何海事专业人士来说都是全面且至关重要的。这些主题包括船长的职责、安全设备的使用、航程规划、天气预报和应急程序等关键领域。学员还学习了船舶操作的实用技能——停泊、离泊、抛锚程序等等。



课程最有价值的方面之一可能是通过在陆地和海上进行的多次实践考试提供的实践经验。这确保每个参与者都能将理论知识应用于现实条件，进一步强调了安全、专业精神和团队合作在海洋环境中的重要性。

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值得骄傲的成就



Volivoli Beach Resort 的销售和营销经理 Simon Doughty 自豪地谈到了度假村不断努力投资于员工和当地社区。“秉承持续改进、持续教育和投资当地社区的精神，我们不仅被公认为斐济最合格、最有经验的潜水和水上运动运营商，而且被公认为世界一流的潜水运营商之一，”Simon 分享道。



培训计划体现了度假村对专业卓越的追求。通过为团队提供安全有效运营所需的技能和认证，Volivoli Beach Resort 确保每位客人都能在斐济周围健康而充满活力的水域享受世界一流的体验。

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展现本地支持



课程结束之际，举行了正式的毕业典礼和颁奖典礼，与会者们受到了 Tu Ko Navilevu Ratu Emori Bolobolo。他的出席凸显了投资当地社区的重要性以及此类举措对度假村和整个斐济国家的重大影响。



“Vinaka vakalevu”（衷心感谢）向斐济海事安全局表示感谢，感谢他们在整个课程中提供的指导和专业知识。这次合作不仅增强了学员的知识，还加深了度假村与斐济海事安全局之间的关系。



作为斐济领先的潜水度假村之一，Volivoli Beach Resort 在安全、服务和社区发展方面继续树立高标准。完成 MSAF 船长和 RME6 课程只是 Volivoli Beach Resort 采取的众多措施之一，以确保其团队始终处于潜水和水上运动行业的前沿，为客人提供既安全又难忘的体验。



在一个专业知识至关重要的行业中，沃利海滩度假村一次又一次地证明，它不仅仅提供世界一流的潜水体验，还不断投资于人才、培训和安全，以确保水域保持美丽而又纯净的安全。

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展望未来



展望未来，度假村仍致力于维护其作为全球最合格潜水运营商之一的声誉。凭借对当地发展、海洋保护和行业领先标准的强烈关注，2025 年对于 Volivoli Beach Resort 及其出色的团队来说将是又一个成功、成长和取得非凡成就的一年。



对于那些希望投入一次难忘的冒险，同时又知道安全、专业和环境管理是重中之重的人们来说，沃利沃利海滩度假村承诺将为他们带来无与伦比的体验——一种建立在技能、教育和社区精神基础上的体验。

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关于沃利沃利海滩度假村：



Volivoli Beach Resort 是斐济首屈一指的潜水度假村，位于风景秀丽的阳光海岸地区，就在斐济排名第一的潜水区布莱水域。Volivoli Beach Resort 以其专业的潜水导游、令人惊叹的水下景观和对可持续发展的承诺而闻名，为新手和经验丰富的潜水员提供了无与伦比的机会，可以接触到世界上一些最具活力的海洋生态系统。



随时联系他们的团队 res@volivoli.com – 或者访问 www.volivoli.com – 这可能是你在 2025 年做出的最佳决定



