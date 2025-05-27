Doubilet 将领衔 2025 年 Wildphotos 阵容

大卫·杜比莱特 国家地理 照片- 一位自认为在水下拍摄了超过 26,000 小时的记者，将成为今年 WildPhotos 一日自然摄影节上 14 位有影响力的自然摄影师之一。 摄影 伦敦研讨会。

今年的活动由 Wildscreen 与自然历史博物馆年度野生动物摄影师合作举办，将于 17 月 XNUMX 日星期五在大英图书馆举行。

杜比莱与卡琳·艾格纳共同领衔，主办方表示，艾格纳的作品挑战观众“以更人性化的视角看待保护”。艾格纳于2022年荣获年度野生动物摄影师（WPotY）大奖，成为40多年来第五位获此殊荣的女性。

去年的“野生照片”研讨会在布里斯托尔水族馆举行。伦敦研讨会的完整演讲嘉宾名单将于6月公布， 共用的， 在 Wildscreen 网站上。

WildPhotos 2024（克里斯蒂安·塔克威尔·史密斯）

WildPhotos 2025 的执行制片人是 Kathy Moran，现任 WPotY 评审团主席，曾任 国家地理 杂志的副主任 摄影. 本次活动由 专注于自然致力于保护和保存受威胁和濒危的野生动物和野生环境。

“WildPhotos 是一次独特的保护聚会 摄影 “这对我们来说是一个难得的机会，可以让我们了解这些照片背后的故事以及它们的影响，”Wildscreen 首席执行官 Lucie Muir 说道。

此次活动是在 61 月 14 日第 XNUMX 届 WPotY 竞赛获奖者公布以及旗舰展览开幕几天后举行的。 自然历史博物馆 在17月。

WildPhotos 2025 的全套门票价格为 150 英镑，另有 70 英镑的优惠票和 在线 门票24英镑。门票正在发售 点击这里，共发行 50 张限量版通行证，其中包括一张 WPotY 展览的免费门票。

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