潜入利富岛，探索化石环礁

皮埃尔·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 在新喀里多尼亚一个鲜为人知的地方潜水时结识了各种意想不到的联系

这是早上出发的 贝蒂科 2，前往利富岛。早上六点在新喀里多尼亚主要港口努美阿的渡轮码头办理登船手续。

行李限额最高为 15 公斤，另加 6 公斤手提行李，所以我必须提前一天来，把 42 公斤的超重行李作为货物带走——也就是我的潜水和水下摄影设备。对于潜水员来说，没有其他选择！

飞机也限制您的体重为 15 公斤。视海况而定，渡海前往洛亚蒂群岛的利富岛需要七个小时。渡轮航行穿过马雷群岛，然后于下午 2 点前不久抵达利富岛东海岸的韦岛。

这是我第二次来新喀里多尼亚。第一次是在 2022 年 XNUMX 月，当时我还没有时间游览洛亚蒂群岛。

一位身材高挑、身材苗条、长发飘飘的法国人，Wé Plongée 的 Pascal，正在等着我，我们乘坐一辆凹陷的灰色 Dacia Logan 前往他的乡间别墅。在这片卡纳克土地上，大多数汽车似乎都遭受了这样或那样的损坏。利富岛将成为我两周多的家。

维玛丽娜

地形地貌

洛亚尔蒂群岛从西北到东南绵延 500 多公里。珊瑚海将它们与大陆隔开，珊瑚海宽 100 公里，深 2 公里。从东南方向看，这些岛屿包括沃尔波尔群岛、马雷群岛、利富岛、乌韦阿岛、博唐普雷岛和沉没的星盘礁，总面积 1,115 平方公里。

洛亚蒂群岛是澳大利亚板块俯冲至太平洋板块之下形成的古老火山弧。这些环礁是在上新世和更新世之间因反复下沉而形成的。

25 万年前，利富岛是一座火山岛，周围有礁石。300,000 万年前，尽管有新的喷发，但火山已被侵蚀，120 万年前海平面比现在高 XNUMX 米，环礁内有泻湖。随后海洋退却。

在 15,000 年前的 Riss-Würm 冰河时期，海平面比现在低 100 米，形成了洞穴和地下河。如今，大多数洞穴都被洪水淹没。大堡礁由致密的石灰岩构成，位于离岸 3 公里处。

男孩跳入利富岛中心彭海滩

岛中部地势平坦，古老的泻湖内充满结晶石灰岩、沙子和砾岩。北部高原高 25 米，礁顶高 90 米。南部高原高 40 米，礁顶高 110 米。

利富岛最大、最古老的洞穴——Hnanawei、Wanaham 和 Inegoj——形成于 190 万至 130,000 万年前。这里没有地表河流；一切都在地下流动。二月/三月雨水大，部分水储存在地下。

椰子树下，彭海滩

至于人类历史，公元前 3000 年，来自东南亚的南岛人抵达美拉尼西亚。人类首次从北美拉尼西亚（阿德默勒尔蒂群岛）迁徙到新喀里多尼亚可追溯到公元前 1700 年。在新喀里多尼亚西海岸的科内发现的拉皮塔陶器可追溯到公元前 1400 年。从 16 世纪到 19 世纪初，汤加人和萨摩亚人迁徙到利富岛，可能也是从瓦努阿图迁徙而来。

如果詹姆斯·库克船长确实于 4 年 1774 月 18 日“发现”了新喀里多尼亚，那么直到 XNUMX 世纪末，两艘英国船只才在利富岛登陆。洛亚蒂群岛就是以其中一艘船命名的。

捕鲸者早在 1810 年就已开始访问该岛，但 1829 年法国航海家和探险家杜蒙特·迪尔维尔 (Dumont d'Urville) “重新发现”了洛亚蒂群岛，并绘制了权威的海图。

我们是 Plongée

总部位于 Wé 码头，靠近 贝蒂科 2 码头，Wé Plongée 自 2018 年开始运营。Pascal 在一个集装箱里设立了潜水中心，这个集装箱也充当私人面包店，因为他每天都会烤面包！

Wé Plongée 潜水中心位于一个集装箱内

韦普隆埃的帕斯卡

Pascal 是法国 FFESSM 以及 PADI 和 SSI 教练，他不仅提供体验式水肺潜水体验，还提供不同级别的潜水员培训。在 Chateaubriand Bay 的潜水活动使用充气设备，大多数潜水地点距离这里都不超过五分钟路程。

船上有潜水员

在任何特定区域潜水都必须获得部落海关当局的批准。海湾外的活动只限传统部落。合格的潜水员可以在上午进行两次潜水，而 DSD 和潜水培训则在下午进行。

省好与峡谷

第一天的潜水计划是参观相当相似的 Province Good 和 Canyons。珊瑚礁巨大，有无数的峡谷、游泳通道和隧道，周围有白色的沙滩。

这更像是一次氛围体验，因为鱼群并不显眼——没有大鱼，没有鱼群，只有常见的蝴蝶鱼、鹦嘴鱼、刺尾鱼、偶尔出现的神仙鱼和一群奇怪的金斑条纹鲷（浅绿色颌齿鱼).

古德省的叶珊瑚丛

橙鳍小丑鱼群落（两栖金翅目) 有白色的尾巴，克拉克小丑鱼 (克氏鳗). 黑尾猪鱼（大头鲵）是常见的景象。菠萝海参（凤梨）在沙质海底被发现，还有巨型蛤蜊（鳞砗磲）。

粉色海绵茎，Province Good

鹿角珊瑚桌珊瑚和其他珊瑚物种，省好

蓝点蝴蝶鱼 (Chaetodon plebeius) 和黑蝴蝶鱼 (C flavirostris)

峡谷的巨蛤（Tridacna squamosa）

峡谷的鹿角珊瑚和桌珊瑚

玛丽娜的墓碑

第二天，帕斯卡带我去了他最喜欢的训练地点之一。Tombant de la Marina 是一个小深坑，最大深度为 13 米，有白色的沙滩和散落的珊瑚礁。

鱼类更加引人注目，有绿海龟、白鳍礁鲨、苏眉鱼、蓝鳍金枪鱼、石斑鱼（小花萼螺) 和孔雀石斑鱼 (乌鳢)、刺豚和珍珠鸡河豚。

Tombant de la Marina 的绿海龟

我遇到了几条红色和黑色的小丑鱼（黑斑双锯鱼）、魔鬼蝎子鱼（蝎子兰) 胸鳍呈黄色和红色，椭圆斑蝴蝶鱼 (镜海葵)、黄条鹦嘴鱼（斑马鱼）和柠檬皮神仙鱼（黄胸刺尾蝽) 为黄色，带有蓝色眼圈。

“前几天，在训练中，我们看到了蝠鲼，甚至还看到了一条锤头鲨，”帕斯卡兴奋地说。

土豆泥

Patates de Hnassé 的泪珠蝴蝶鱼（Chaetodon unimaculatus）

Patates de Hnassé 看起来相当美丽——一堆巨大的珊瑚礁，散落在沙滩上，外坡向蓝色水域开放。

我还看到了泪珠蝴蝶鱼（单斑梭鱼)、巴布亚蝎子鱼（巴布亚鲉）、人字形蝴蝶鱼（筋膜梭菌) 和蓝线蝴蝶鱼 (矮牵牛). 双斑花园鳗（哈西异海鳗) 在一些地方点缀着沙质海底。

Patates de Hnassé 的巴布亚蝎子鱼（Scorpaenopsis papuensis）

在石斑鱼科中，有蜂窝状（灰石斑鱼)、黑鳍（边缘桉）红色，带白色斑点，还有月尾 天花.

一片广阔的 泡孔珊瑚 珊瑚值得一看，它有小雏菊状的息肉，还有蓝色和黑色斑点的刺鳐（苦瓜新栉)、小丑鳞鲀和长颌濑鱼（埃布卢斯·斯迪迪特）出现。

克拉克小丑鱼 (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

黑鳍石斑鱼 (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

蓝点蝴蝶鱼 (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte 位于航道入口附近红色和绿色浮标之间，由四个对齐的礁石组成，左侧有一个深坡，深达 25 米以上。

可以看到绿海龟和玳瑁，以及白口海鳗（红腹裸胸鱼）、浅棕色带白点、半圆形神仙鱼（半圆刺尾鱼) 和大眼仔 (大头鱼）深红色，眼睛呈黑色。埃及海星（埃及花) 也引起了人们的关注。

白口海鳗，（Gymnothorax meleagris），Bouée Verte

埃及海星 (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

去洞穴

在潜水休息日，建议租一辆车游览利富岛北部甚至整个地区。柏油路将我带到了 Hnathalo，从那里前往 Tingeting 的路途颇具挑战性。这是因为年轻人的消遣是摧毁现有的路标，无论它们在哪里，这需要不断问路。

路边的木雕

我最终找到了魔鬼洞，年长的地主要求支付约 14 英镑的入场费。一条 10 分钟的森林小道通向悬崖底部，即环礁外的石灰岩冠。

魔鬼洞穴，廷格廷

食人族洞穴内部

爬上爬下，我发现了一个裂缝很严重的洞穴，洞顶敞开着。左边的一个洞里放着一堆人骨，上面的岩石架上放着几具头骨，露出坚忍的笑容。有人告诉我：“这是食人时代和恐怖仪式的遗迹。”

食人族头骨

利富岛的洞穴数量惊人，有些洞穴长达 8 公里。读到一些洞穴中有水后，我选择潜入东南海岸的 Luengoni 洞穴。必须获得土地所有者的许可。

体格健壮的帕斯卡尔·卡津 (Pascal Qazing) 自称是卡纳克独立运动的捍卫者，他组织游客参观洞穴，并同意在一天早上带我一起去。他在洞穴内和内湖周围点燃了小蜡烛，游客们正在内湖享受凉爽的沐浴。

卢恩戈尼洞穴入口

在卢恩戈尼洞穴

我背着水箱，潜入清澈的水池中。水温为 21°C。我沿着一条狭窄的隧道前行，隧道里有一些钟乳石和石笋，上下起伏，没什么特别的，直到我到达 10 米深的盐跃层。

我的半球镜头突然变得模糊起来。这只是温暖海水凝结成的水汽，但我恼怒地转过身，担心相机被水浸湿了。

Pascal 在 Trone De Fer 游泳出场

帕斯卡穿过 Trone De Fer 礁石上的沟壑

卢恩戈尼洞穴

在寻找伊内戈伊洞穴的过程中，我发现这位 78 岁的地主正坐在桌边听收音机。他把我介绍给镇上一位管理该地区的人，但我几天后未能获准前往，因为唯一可能的向导正在山药田里忙着其他事情。我不得不放弃那条通往地下湖的 500 米长的隧道。

戈尔戈内斯礁

戈尔戈内斯礁的柳珊瑚

戈尔戈内斯礁的黄眼鲀（Canntherhies dumerilii）

帕斯卡建议我联系位于利富岛西北海岸埃索的一家潜水中心，该中心由巴斯蒂安经营，他是一个外表粗犷但友善的秃头。泻湖狩猎之旅自 2013 年开始运营，拥有一艘 7.5 米长的玻璃纤维船，舷外配备 175 马力，可搭载 25 名潜水员前往 Baie de Jinek 以北的约 XNUMX 个潜水地点。

Bastien，Easo Lagoon Safaris 潜水总监

这次潜水与 Baie de Chateaubriand 的封闭水域形成了鲜明对比，戈尔戈内斯礁的海水呈钴蓝色，能见度清澈，还有许多鱼在欢迎我。该地点面向大海，沐浴在北流的常规洋流中，提供了丰富的柳珊瑚和软珊瑚，事实证明这是一个健康、充满活力的珊瑚礁。

白色的沙滩上，两座尖峰从 30 米以上的地方升起，水温为 27°C。蓝鳍金枪鱼和斑纹金枪鱼配对（斜带鲹)，银色侧面的 V 形条纹和鳃盖上的黑色划线为特征。红鲷 (博氏笛鲷）与一大群黑鲷混合（黑斑病) 靠近尖峰之间的表面。

白鳍鲨

一些大狗牙金枪鱼（独角蛇r) 在深海中游过，偶尔可以看到白鳍鲨在沙质海床上休息。在尖峰的顶部，一条长颚濑鱼（埃布卢斯·斯迪迪特) 以其黄色和棕色相吸引了我的注意力。

蓝鳍金枪鱼，戈尔戈内斯礁

戈贡内斯礁幼年吊颌濑鱼 (Epibulus insidiator)

黑鲷云（Macolor niger）

一箭之遥就是拱门，一座巨大的拱门上装饰着迷人的红色和金色的柳珊瑚。在土丘的顶部，有三只短鼻鲳鱼（布氏鲳鱼) ，银色，鳍黄色，与一群相当害羞的大眼鲭鱼一起。

拱门处的伪装石斑鱼（Epinephelus polyphekadion）

拱门内的柳珊瑚

拱门处的金鼻独角鱼（Naso vlamingii）

黄眼鲀（杜氏巨蜥）好奇地出现了。孔雀石斑鱼和珊瑚石斑鱼到处游荡，还有一条伪装石斑鱼（多带石斑鱼）躲在屋檐下，平静地注视着我。

一条2米长的灰礁鲨在深海悠闲地游动。弗拉明金刚鹦鹉) 是一种视觉享受，尾端流淌着蓝色的细丝。

马丁帽

更北边的马丁角可以看到远离墙壁的一大片珊瑚礁。那里满是柳珊瑚和软珊瑚。当我探索一处避开强流的较小珊瑚礁时，巴斯蒂安疯狂地指着我身后的某个东西。

我转过身，惊讶地看到一只米色的锤头鲨在我背上划出优美的曲线。这真是太令人惊讶了，我甚至没有时间拍照！

马丁角的柳珊瑚和潜水员

马丁角的软珊瑚（Dendronephthya sp）

智子

位于 Easo 码头的 Lagoon Safaris 游船

在 Tomoko，海岸线上布满了海蚀洞，其中一个是叉角羚龙虾的巢穴（长毛龙虾）。巴斯蒂安说服我和他一起进行夜间潜水。“这是观察鹦鹉螺的好机会，”他笑着说。这个提议太诱人了，让人无法拒绝。

位于 Tomoko 的叉角龙虾 (Panulirus penicillatus)

友子 (Tomoko) 的海扇珊瑚和潜水员隧道

天黑后，我们从埃索的海滩出发，在水下浮潜了大约 10 分钟。很快，我就看到了一场篮子海星节（裸星蟒），完全展开成进食姿势。巴斯蒂安发现了一条黑色汉考克扁虫（汉可卡拟双角鹿s），带橙色和白色腰带。

伊索夜间潜水中的汉考克扁虫（Pseudobiceros hancockanus）

我惊叹于一只粉色的天鹅绒 冠斑病菌 身上有黑色的线条，这是我以前从未见过的，我怀疑这是一个新物种。一只橙色斑点箱蟹（卡拉帕洛斯) 站在岩石上，还有一只黄边海鳗 (黄缘裸胸鱼) 在鹿角珊瑚下展现自己。

Easo 的粉红绒毛藻 (Coriocella sp)

Easo 的橙色斑点箱蟹 (Calappa lophos)

为了增加一点趣味，一条大带状海蛇（圣吉龙辣尾藻) 在沙地的空旷处觅食，没有注意到我的存在。

Easo 夜间潜水中的带状海藻（Laticauda saintgironsi）

埃索的黄缘海鳗 (Gymnothorax flavimarginatus)

虎贝母 (Cypraea tigris)、Easo

迷宫

太平洋双鞍蝴蝶鱼（Chaetodon ulietensis）、Labyrinthe

黑蝴蝶鱼（Chaetodon flavirostris）、Labyrinthe

在我离开之前，帕斯卡坚持要带我去他选定的景点之一——迷宫。迷宫里有峡谷、游泳通道和隧道，人们像老鼠一样挤过去。我借此机会见到了难以捉摸的彩色小丑牙鲆（南齿角齿鲨)，红色中带有白色和灰色条纹，隐藏在黑暗中。

一条环路环绕岛屿北部，通往 Hnathalo、Wanaham 机场、Jokin 和 Xepenehe。另一条环路环绕西部 (Drehu)、南部 (Mu) 和东部海岸 (Traput)。

穆的海滩和新喀里多尼亚松树

利富岛提供多种游览和带导游的徒步活动，可前往洞穴或风景优美的观景点，例如 Jokin 悬崖或 Marmites du Cap des Pins，那里有高耸的礁石阶地，上面有巨大的潮汐池。您可以一边泡澡一边欣赏美景。

如果您喜欢田园诗般的海滩，那么 Chateaubriand、Luengoni 和 Peng 是您的不二之选。在一片绿色的原始森林之外，僻静的 Kiki 海滩是大自然爱好者的珍宝，位于 Xepenehe 南部的悬崖底部。Easo 北部的 Baie de Jinek 为浮潜者提供了一条令人兴奋的水下小径，他们可以在那里独立游泳，小浮标上悬挂着旗帜指引方向。

为了获得最佳的潜水体验，我建议在利富岛停留一周，先在东海岸的 Wé Plongée 潜水，然后去西北海岸的 Lagoon Safaris 潜水。如果时间允许，您还可以探索其他 Loyalty 群岛，例如 Mare 或 Ouvea。

被冲到穆海滩上的鹦鹉螺壳

最后一天，早上 6 点，我和哈曼约好去万纳哈姆机场后面一个隐蔽的地方。我打算去参观鲜为人知的费特拉赫洞穴。哈曼透露：“星期天我不会去山药田里干活，因为这是主的日子。”

按照惯例，我们坐在他的花园里聊了一会儿，以便他能明白我的目的。他家后面的森林里隐藏着一个山洞的小门廊。我们不得不蹲着才能进去，洞燕四处飞舞，随意撞到我的脸上。“这是洞穴的守护者，”他低声说，指着右边。

我的目光落在了壁龛里的一具头骨上。我们手脚并用，戴着头灯，穿过黑暗狭窄、布满蝙蝠粪便的通道。周围散落着一些碎尸。在经过 100 米的泥泞跋涉后，我的手和膝盖都变得乌黑了。

一个宽敞的洞室打开了，里面有黑色的石笋和钟乳石。令我困惑的是，墙上布满了黑色、有时是红色的手绘图案。“考古学家 30 多年前来到这里，对这些图案进行了年代鉴定。它们有 3,000 年的历史，属于拉皮塔人，”我被告知。

进入费特拉河洞穴的黑暗走廊

哈曼面对 Fetra He 的模版手墙

数千年前的手印

这些早期来自东南亚的航海者在太平洋各地留下了他们迁徙的痕迹，著名的陶器就来自那里。利富人的祖先来自北美拉尼西亚，来自巴布亚新几内亚的阿德默勒尔蒂群岛，我曾经在那里生活过。

一切都水到渠成了。我的直觉告诉我，我已经追寻拉皮塔人的踪迹好几年了。仿佛在前世，我就是他们中的一员。

在确定性的屏幕之外，思维以神秘的方式运作……