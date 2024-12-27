与 Meridian Adventure Dive 一起潜入拉贾安帕特群岛

潜入拉贾安帕特群岛并享受 Meridian Adventure 潜水专属特惠，节省开支。
我们灵活的潜水套餐可根据您的日程安排量身定制，让您探索拉贾安帕特的水下奇观。无论您是想短暂度假还是进行更长时间的冒险，您都可以享受潜水的乐趣，无需设定到达或离开日期。您可以随波逐流，穿过充满活力的珊瑚礁，按照自己的节奏探索多样的海洋生物。
潜水套餐：
6 晚 / 7 天 + 10 次潜水 = 每人共享 2098 美元 *包含 1 晚免费住宿
7 晚 / 8 天 + 12 次潜水 = 每人共享 2273 美元 *包括 1 晚住宿和 2 次免费潜水
8 晚 / 9 天 + 14 次潜水 = 每人共享 2449 美元 *包括 1 晚住宿和 4 次免费潜水
9 晚 / 10 天 + 16 次潜水 = 每人共享 2693 美元 *包括 2 晚住宿和 2 次免费潜水
10 晚 / 11 天 + 18 次潜水 = 每人共享 3112 美元 *包括 2 晚住宿和 4 次免费潜水
包含的内容：
- 价格仅基于住宿加早餐 (B&B)
- 客房设施包括电视、保险箱、吹风机、洗发水、护发素、沐浴露、毛巾和浴袍
- 24小时空调、热水及每日客房清洁服务
- 房间内和度假村各处均有饮用水
- 水肺潜水装备 (口罩, 鳍, 呼吸管, 潜水衣，BCD， 调节器、重量、坦克）
- 往返所有潜水地点的交通
- 所有潜水均提供沙滩巾、茶、咖啡、新鲜水果和饮用水
排除：
- 接送服务（索龙和瓦塞）：约 每人$ 55
- 拉贾安帕海洋公园许可证： 每人 1,000,000 印尼盾
- 餐饮（午餐和晚餐）——8 人或以上的团体可提供半膳/全膳
- 酒精和非酒精饮料
- 潜水电脑 和火把
- 航班、旅行和潜水保险
留下联系方式
联系电话：+62 951 317 6120
什么是应用程序：+62 822 4854 0774
电子邮箱： reservations@meridianadventuresdive.com
网站:
附带条款与条规 :
请参考 MADSPECIAL2025 预订时即可享受这些专属优惠。
预订期：01年2024月31日至2025年XNUMX月XNUMX日
旅行期间：01 年 2024 月 31 日至 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日
价格以美元列出，并包含适用税费。