珊瑚产卵：大堡礁迎来“婴儿潮”

在这个地球上最引人注目的产卵事件中，旅游经营者和当地珊瑚礁产业通宵工作，学习尖端的珊瑚修复技术，以帮助提高珊瑚的健康数量。

每年 11 月的满月都会引发大堡礁的珊瑚产卵活动，大堡礁的珊瑚会在水下“暴风雪”中大量繁殖，向水中释放数以万亿的卵子和精子，从而迎来生命。大卫·爱登堡爵士将其描述为“最伟大的自然奇观之一”。

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这一活动也是珊瑚科学家一年中最重要的一天，他们正在探索创新方法，扩大珊瑚礁修复规模，以保护这一自然标志免受气候变化日益加剧的影响。

为了增加今年产卵的珊瑚幼虫数量，澳大利亚海洋科学研究所 (AIMS) 的一个团队首次培训凯恩斯和道格拉斯港的海洋产业（包括旅游业）如何使用创新的珊瑚幼虫播种技术，即珊瑚体外受精 (Coral IVF)。这项为期一夜的任务是在该地区两个不同地点设立专门设计的浮动幼虫池，捕获数百万个珊瑚卵子和精子，旨在支持珊瑚礁的自然再生过程。

这些娇嫩的卵束将在育苗池中停留长达一周，发育成珊瑚宝宝。一旦准备好，它们将被放置在珊瑚礁上，包括最近受到白化事件影响的地区，在那里它们可以长成健康的幼珊瑚，为大堡礁带来新生命。

科学家估计，珊瑚试管受精技术可将珊瑚受精的成功率提高 100 倍——通过这种创新技术，可将自然环境中的百万分之一的受精几率提高到万分之一。

大堡礁基金会董事总经理安娜·马斯登表示：“去年夏天，我们的大堡礁又经历了一次毁灭性的白化事件，这再次凸显出珊瑚礁处于气候变化的最前沿。开发一套解决方案来帮助我们恢复已经失去的东西并保护剩下的东西免受气候变化的影响至关重要。

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“科学家和旅游经营者之间的合作，即 Boats4Corals，通过我们的珊瑚礁群岛计划在圣灵群岛成功试点，并正在突破珊瑚礁修复的最大瓶颈之一——规模。在这次成功的基础上，在澳航的支持下，我们将在珊瑚礁的其他地区采取同样的措施。通过鼓励热切的旅游经营者和当地人将这项技术添加到他们现有的保护工具包中，我们希望扩大以科学为基础、可扩展的当地珊瑚礁修复运动。

“通过结合旅游业和海洋产业的领导力、船只、当地专业知识和人力，我们的目标是实现比仅靠研究人员所能完成的规模更大的珊瑚礁修复。这确实是一个强大的合作伙伴关系。”

本周，AIMS 北部大堡礁调查的最新数据显示，2024 年的大规模珊瑚白化事件导致蜥蜴岛地区硬珊瑚覆盖率出现 39 年来最大的年度下降。蜥蜴岛和凯恩斯之间水下调查的初步监测结果显示，超过三分之一的硬珊瑚因白化而消失。科学家们正在继续调查大堡礁的各个区域，全面评估将于 2025 年发布。

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AIMS 首席系统工程师兼项目主任马克吉布斯博士表示：“昨晚能够与当地新兴产业在水上进行培训并分享有关凯恩斯和道格拉斯港地区珊瑚礁的信息真是太棒了。

“我们的产卵活动非常成功，池塘里现在充满了正在发育的珊瑚幼虫。尽管该地区的珊瑚礁在夏季遭受了损失，但我们对该地区产卵的水平感到鼓舞。

“我们采用的方法是通过珊瑚礁修复和改造合作计划开发的。在不断完善这些方法的同时，我们的团队正在利用当地人民、船只和技能的力量，对它们进行测试，以确保它们能够从研究转化为现实。

“最近几周我们一直在与这些当地团队合作，每个不同的行业都有自己独特的优势和能力，我们将把它们结合在一起。

“虽然鱼卵采集工作可能已经结束，但我们仍在继续培训当地操作员，以监测正在发育的珊瑚，并在准备就绪时将它们分发到当地的珊瑚礁上。因此，未来几周将有大量培训和合作。”

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大堡礁是澳大利亚最大、最有价值的自然标志， 德勤的研究数据显示，大堡礁为澳大利亚经济贡献了6.4亿美元，维持了64,000多个就业岗位，其中大部分来自旅游活动。

Quicksilver 集团环境与合规经理 Phil Coulthard 表示：“保护当地珊瑚礁的场地管理计划一直是 Quicksilver 集团关注的核心，但是为了增强抵御未来环境压力的能力，需要海洋旅游业内部采取合作行动，并与其他行业、政府、传统所有者以及我们的科学界建立合作伙伴关系。

“像这样的项目就是完美的例子。过去几周对我们的团队来说是一个难得的机会，可以与其他行业运营商和澳大利亚海洋科学研究所合作，进一步了解珊瑚干预技术，我们希望这些技术不仅能造福当地的珊瑚礁，还能成为大堡礁和全球珊瑚礁扩展项目的平台。”

“但最精彩的当然是再次见证道格拉斯港阿金考特礁上世界最大规模的同步产卵活动。这一活动的规模令人惊叹，证明了大堡礁的恢复力和美丽。目睹数十亿只动物同时排出散发着臭味的卵子和精子不仅是大自然的奇迹，也加强了我们海洋生态系统的微妙平衡及其对环境可预测性的依赖。”

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GBR 生物学经理 Eric Fisher 博士表示：“在私营企业、研究人员和传统所有者之间建立合作伙伴关系对于帮助天然珊瑚礁恢复和保护大堡礁的未来至关重要。GBR 生物学致力于支持珊瑚 IVF 计划。它与我们现有的现场辅助珊瑚礁恢复计划（如珊瑚捕食者控制、水混合和珊瑚碎石稳定）无缝契合。”

此次试验由澳大利亚政府的珊瑚礁信托基金和澳大利亚海洋科学研究所资助，并得到了澳洲航空通过与大堡礁基金会达成的 10 年 10 万美元合作伙伴关系提供的支持。

澳航代理首席可持续发展官菲奥娜·梅森特 (Fiona Messent) 表示：“将来自四面八方的客户与我们令人惊叹的自然景观联系起来是我们工作的核心。我们很自豪能够通过与大堡礁基金会的合作支持 Boats4Coral 合作的扩展，以便旅游经营者和科学家能够共同努力，扩大珊瑚礁修复规模并帮助保护澳大利亚的自然标志。”

该项目采用了通过珊瑚礁修复和改造计划开发的创新技术，该计划由澳大利亚政府珊瑚礁信托基金和大堡礁基金会合作资助，并得到了澳洲航空的支持。

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珊瑚礁修复和适应计划执行主任 Cedric Robillot 博士表示：“气候变化对全球珊瑚礁的影响速度令人震惊。凯恩斯和道格拉斯港地区的这种知识共享和合作代表着将珊瑚礁修复和适应计划开创的科学创新转化为实地解决方案工具包的关键一步。

“这将通过多年和更大规模的试点部署来实现，以建立未来的珊瑚礁修复和改造行业，该行业可以让珊瑚礁社区、行业、传统所有者和管理者每年在珊瑚礁上部署数百万个耐热性更高的珊瑚。”

关于大堡礁基金会

大堡礁基金会 正在通过恢复珊瑚礁和沿海栖息地并帮助它们适应气候变化的影响，为世界珊瑚礁创造未来。我们建立了一个合作组织，以筹集资金、投资创新理念并设计现实世界的可扩展保护计划，这些计划正在实现海洋和陆地恢复方面的突破。基金会与原住民和前线社区并驾齐驱，正在世界各地快速推进和部署解决方案。

珊瑚产卵为何如此重要？

没有人比大卫·爱登堡爵士解释得更好：

如果没有一次真正非凡的事件，大堡礁的居民就不会在这里。它每年只发生一次，是所有自然奇观中最伟大的一次。直到 1980 世纪 XNUMX 年代，科学家才在这里发现了它 大堡礁每年有几个晚上，当条件恰到好处时，沿着大堡礁，许多不同种类的珊瑚会突然涌现。这是伟大的产卵事件，也是自然界的奇迹之一。这是一年中唯一一次珊瑚本身不只是通过分枝生长，而是进行有性繁殖， 这对珊瑚礁的生存至关重要.

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什么是珊瑚产卵？

珊瑚产卵是珊瑚礁中新生命的开始。它每年发生一次，是一种令人着迷的自然现象，被描述为水下暴风雪。春末，大堡礁的珊瑚会释放卵子和精子，这些卵子和精子会以小球的形式缓慢地漂浮到海面上。产卵只发生在晚上，那时以浮游生物为食的珊瑚鱼正在睡觉，这降低了卵子被吃掉的风险。

珊瑚虫会在珊瑚表面形成一层粉棕色的浮油层，在那里，珊瑚卵会遇到合适的卵子，然后产下幼虫，幼虫需要大约十天才能完全发育成珊瑚虫。许多小团团会发育成年轻的珊瑚，为大堡礁的未来带来希望。

直到 1982 年，磁岛才发现珊瑚产卵现象。近海珊瑚礁的产卵时间往往比外礁早一个月，外礁的产卵现象更为壮观。珊瑚产卵通常发生在凯恩斯和道格拉斯港外礁，时间是 27 月满月后的两到六个晚上，当时水温为 28-XNUMX 摄氏度。

图片来源：大堡礁基金会