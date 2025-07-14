拉贾安帕特的保护

在短短二十多年的时间里，拉贾安帕特——印度尼西亚偏远的西巴布亚地区的“四大天王”——已经从一个默默无闻的穷乡僻壤变成了世界上最令人垂涎的潜水胜地之一。

2005年我第一次来到这里时，潜水活动仅限于少数几艘船宿潜水艇和临时生态度假村。如今，旺季期间，有近100艘潜水艇在这片水域航行，住宿设施也从简朴的乡村民宿到豪华度假村应有尽有。然而，不变的是这里令人叹为观止的景观和依然生机勃勃的水下生物多样性。

那时，鲨鱼的踪迹十分罕见。如今，顶级捕食者的数量已经回升，与珊瑚礁和海洋蝠鲼的邂逅也越来越常见，拉贾安帕特群岛是地球上少数几个蝠鲼种群正在增长的地区之一。

水上基础设施也得到了显著改善。索龙如今拥有现代化的机场以及包括购物中心和酒店在内的城市配套设施。问题是：拉贾安帕特是如何在保护环境的同时实现如此快速发展的？

答案在于一项独特的、以社区为中心的保护行动，由充满热情的个人领导。本文——系列文章的第一篇——聚焦其中一位领导者：马克·埃德曼 (Mark Erdmann)。他将科学专业知识与深厚的文化洞察力相结合，助力拉贾安帕特群岛的成功。

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马克·埃德曼是谁？

埃德曼是一位美国珊瑚礁生态学家，拥有加州大学伯克利分校的博士学位。他曾在印度尼西亚生活了23年，后于2014年携妻儿移居新西兰。他目前担任保护国际组织（CI）亚太区海洋项目副总裁，负责该地区的海洋项目。

埃德曼拥有超过14,000次潜水记录，并参与发现了215种新鱼类、珊瑚和螳螂虾。他撰写了260多篇科学论文，并与鱼类学家杰拉尔德·艾伦博士合著了三卷本的《东印度群岛的珊瑚礁鱼类》。

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探索拉贾安帕特

埃德曼首次造访拉贾安帕特群岛是在2002年，当时他参加了大自然保护协会（Nature Conservancy）的探险活动，旨在验证国际海洋保护组织（CI）关于该地区是全球海洋生物多样性中心的说法。在当地潜水先锋马克斯·阿默（Max Ammer）的带领下，埃德曼很快通过对虾（螳螂虾）的研究，证实了该地区的独特性。

但他也发现了明显的破坏迹象——炸鱼、氰化物捕捞、鲨鱼割鳍以及海龟偷猎。他清楚地意识到，保护工作刻不容缓，而这正是他的使命。

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艰巨的挑战

当时，拉贾安帕特地处偏远，基础设施匮乏，当地文化虽然没有记录在案，但却十分复杂。该地区面临着外来者掠夺资源的压力，执法部门几乎不存在。

尽管如此，埃德曼还是看到了一条前进的道路，只要能获得适当的资金和当地的支持。2004年，国际海洋保护组织招募他，帮助拉贾安帕特建立一个海洋保护项目。

与 Allen 博士一起现场准备/安装标本

建立科学基础

埃德曼明白，要获得支持，坚实的数据至关重要。但如何调查动态的珊瑚礁系统并发现新物种呢？

2005年初，埃德曼与格里·艾伦博士合作开展了一次海啸灾害评估，这成为了他人生的转折点。艾伦是一位经验丰富的鱼类学家，他完善了快速生态评估方法，能够快速评估鱼类多样性。

他们结成了合作关系，至今仍在继续。两人组成一个团队，艾伦负责勘测较浅的珊瑚礁（最深40米），而埃德曼则潜入更深的水域（40至70米），利用减压停留记录浅水区的隐蔽物种。

他们的工作证实了拉贾安帕特群岛的生物多样性：这里有超过1,660种珊瑚鱼和574种珊瑚，其中至少70种是该地区特有的。这巩固了拉贾安帕特群岛“物种工厂”的声誉。

艾伦博士正在拍摄马克在鱼浮出水面之前收集的标本，以记录鱼的真实颜色

整体保护策略

凭借令人信服的数据，埃德曼与一支由印尼环保人士组成的专业团队制定了一项全面的保护战略。埃德曼精通印尼语，并且非常熟悉印尼的政治格局，他帮助巴布亚当地利益与国家和国际保护目标相协调。

至关重要的是，研究团队认识到，任何解决方案都必须以当地美拉尼西亚社区为核心，因为他们对珊瑚礁拥有惯常的海洋使用权。对他们来说，保护不仅关乎生物多样性，更关乎确保食物和生计。

设立海洋保护区（MPA）并非为了限制，而是为了作为强化社区权利的法律工具。社区参与划定海洋保护区边界、制定规则，并限制外来渔民进入。

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赋能当地利益相关者

国际海洋保护组织没有引进外部专家来管理海洋保护区，而是支持培训和雇佣当地巴布亚人担任护林员和工作人员。虽然这些人中很少有人接受过正规教育，但他们对珊瑚礁有着深入的了解，并长期致力于服务社区。

这种社区驱动模式被证明是有效且可持续的。它确保了当地民众的认同，保留了文化传统，并保护了海洋生态系统。

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传承传承

马克·埃德曼在拉贾安帕特留下的遗产，是根植于当地尊重的富有远见的科学成果。他将生物多样性数据、基层赋权和战略伙伴关系融为一体，为如今世界上最成功的海洋保护工作之一奠定了基础。

这个故事仅仅是个开始。在接下来的文章中，我们将会见到其他拉贾安帕特的捍卫者——像埃德曼一样，他们仍在继续守护珊瑚三角区的核心地带。

作者：唐·西尔科克

Don 是《Scuba Diver》的资深旅游编辑，常驻巴厘岛，他的网站 www.indopacificimages.com 拥有关于印度洋-太平洋地区一些最佳潜水地点和全球“大型动物”体验的大量位置指南、文章和图片。