奈杰尔·马什 (Nigel Marsh) 与 New Holland Publishers 合作，刚刚发布了一本新指南—— 澳大利亚海鱼简明指南。这本书很好地介绍了澳大利亚海鱼，指南中涵盖了 121 个科和 193 个物种。

澳大利亚是世界上海洋鱼类数量和种类最多的国家，记录的种类超过 4000 种。这主要是因为该国广阔的海岸线为海洋鱼类提供了各种各样的栖息地。在北部，澳大利亚温暖的热带水域充满了色彩斑斓的珊瑚鱼。这些热带鱼大多与其他印度太平洋国家共享。而在南部，该国凉爽的温带水域主要生活着特有鱼类，这些物种在地球上其他地方是看不到的。

澳大利亚海鱼简明指南 5

澳大利亚各地的海洋环境中都大量存在着海洋鱼，包括红树林、珊瑚礁、海藻森林、沙湾、河口和大陆架外的深暗水域。有些海洋鱼还在海鲜产业中发挥着重要作用。

澳大利亚境内有超过 4000 种海鱼，而且每年都会发现更多， 澳大利亚海鱼简明指南 是对这些迷人海洋生物的精彩介绍。本指南中介绍的鱼类家族是潜水员、浮潜者和垂钓者遇到的最常见和最有趣的鱼类家族。

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这本书是澳大利亚野生动物简明指南系列的一部分，其他书籍包括鸟类和爬行动物。奈杰尔在过去四十年中一直在澳大利亚潜水并拍摄了众多鱼类，之后被邀请撰写这本书。

奈杰尔·马什 为《潜水员》的读者所熟知，因为他一直为 杂志 自成立以来，Nigel 一直是澳大利亚水下摄影师和摄影记者，其作品在澳大利亚和海外的众多杂志、报纸和书籍中发表。Nigel 曾在澳大利亚各地以及亚洲、太平洋、印度洋和加勒比海进行过广泛潜水。

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他的水下摄影作品曾多次赢得国际摄影比赛。多年来，奈杰尔还撰写了十多本书，包括《水下澳大利亚》、《珊瑚奇观》、《与鲨鱼一起潜水》和 淤泥潜水， 也由新荷兰出版。

澳大利亚海鱼简明指南 该书目前在书店和网上有售，售价 16.99 美元，对于想要了解更多所遇鱼类的潜水员或浮潜者来说，这是一份完美的圣诞礼物。