瓦卡托比超宽敞的潜水船

乘坐瓦卡托比潜水度假村标志性的潜水船

大多数潜水和浮潜之旅都是从乘船开始的。世界上大多数目的地都是如此，包括瓦卡托比度假村。没错，这里有 House Reef，它是世界上最受赞誉的岸潜地点之一。但要探索度假村海洋保护区的全貌，您必须登上可以漂浮的船只。我们想向您介绍瓦卡托比船队，并分享许多潜水员认为它们是舒适、个性化服务和潜水乐趣的理想船只的一些原因。

目录 目录 认识舰队 个人空间 私人事务 当地实用信息 人的元素

认识舰队

瓦卡托比潜水度假村 该公司拥有一支由 20 艘专用潜水/浮潜船组成的船队，这些船全长约 67 米/4.5 英尺，船宽 14.7 米/XNUMX 英尺。由于每艘船都是由工匠手工打造的，所以每艘船都是独一无二的，但所有船都遵循类似的设计和布局。虽然设计传统，但每艘船都配备了现代化的安全和导航设备，如氧气、GPS 和海事无线电。

瓦卡托比船只最重要的共同特征之一是全长屋顶。防晒是热带地区潜水和浮潜活动中一个至关重要但经常被忽视的方面。水和风的冷却效果可能会让乘客无法注意到阳光照射的全部影响，但很快就会出现严重的晒伤或脱水。这就是为什么瓦卡托比的船只从船头到船尾都是遮盖的，不需要乘客涂上厚厚的防晒霜或穿上遮盖物来防止晒伤。对于那些想晒晒太阳的人来说，船头有一个宽敞的开放区域供您放松。

“我进行过很多次船潜，知道当一艘小船上有 12 或 14 个人试图装备而没有肘部空间时会有多不舒服。我爱上了 Wakatobi 的船。它们开放、宽敞，而且超级舒适。” ~ 客人 Mitchell Bennett

瓦卡托比船只的另一个设计特点是浴室的位置，也就是航海人士所说的“头部”。在许多船上，前往头部需要通过梯子进入船头舱，然后进入一个狭窄的空间，在船在海浪中颠簸时处理必需品。瓦卡托比的潜水船在更稳定的船尾区域和甲板高度设有一个宽敞的头部，配有全套热水淋浴。

个人空间

瓦卡托比的船只外形修长，有足够的座位和活动空间。理论上，每艘船都可以轻松容纳大量潜水员，但容量大并不是瓦卡托比的风格。例如，度假村最大的船最多可容纳 16 名潜水员，而稍小的船最多可容纳 12 名客人。

Wakatobi 潜水船注重空间和舒适度，每艘船长约 20m/67 英尺，横梁宽 4.5m/14.7 英尺，确保客人拥有足够的肘部空间。除了在水上非常稳定之外，它们还具有全长屋顶，可以遮挡阳光。

脸等物品 口罩, 鳍、短靴和其他个人物品存放在舷边长凳下方单独编号的储物篮中。每位客人在首次入住潜水中心时都会获得一个编号的储物篮，潜水工作人员会在客人入住期间将这些储物篮从船上转移或运出。

专用的摄像台和冲洗站位于船后部附近，而进出水面的出口则通过船两侧的宽侧入口门。这些开口设置在相机台和前排座椅之间的中间，为摄影师提供了组装装备的空间，而不会妨碍其他潜水员和浮潜者进出水面。



“瓦卡托比潜水艇的侧面入口是一大优势。它们让潜水员进出水面非常方便，而且不会受到发动机排气的影响，这比我旅行期间乘坐过的大多数潜水艇都舒适得多。” ～嘉宾 Ken Glaser

入水更像是迈出一步，而不是迈出一大步，距离水面一英尺半。由于腰部问题等原因需要更容易进入的潜水员可以简单地坐下来，让甲板工作人员帮助他们穿脱装备。回到船上也很容易，因为有一个非常坚固的梯子和易于使用的手柄。侧面入口点的另一个好处是与位于船尾较远的船舶发动机排气口分开。

私人事务

Wakatobi VII 是一艘专用的私人潜水/浮潜船，拥有超级宽敞的有盖甲板，其中包括带遮阳的用餐区、厨房站、带浴室和淋浴的更衣室、前甲板上的一组日光躺椅以及屋顶上完全开放的甲板，可供晚上观光或观星。

瓦卡托比超宽敞的潜水船 10 瓦卡托比超宽敞的潜水船 11

瓦卡托比船队包括两艘专为私人包船而建的船只，可为个人或小团体提供真正个性化的潜水体验。与度假村其他船只上的全长长凳座位不同，宽敞的有盖甲板设有阴凉的用餐区、船头日光浴椅、厨房站和带全套浴室和淋浴的更衣室。上层甲板是一大特色，可用于观光、晒太阳或在星空下享用晚餐。 更多关于私人船只的信息 >点击这里.

当地实用信息

您可能想知道为什么像瓦卡托比这样的顶级潜水和浮潜度假村会运营一支看似传统的印度尼西亚渡轮船队。装有一对嘶哑的涡轮柴油机和闪闪发光的金属导轨的时尚玻璃纤维汽艇在哪里？

Wakatobi VI 停靠在度假村的码头。

他们走传统路线的原因有很多，首先是他们对可持续发展和社区管理的承诺。作为瓦卡托比为当地社区创造经济效益的使命的一部分，他们委托当地造船商建造我们的标志性船只，而不是进口工厂制造的潜水船。

本地建设不仅可以保留社区的收入，还可以带来一些环境效益。选择可持续木材而不是玻璃纤维树脂减少了与建筑相关的排放，同时在家附近建造建筑也减少了从遥远地点进口船只所产生的碳足迹。

除了在当地建造“感觉良好”的方面之外，瓦卡托比的选择背后还有许多实际原因。首先是可靠性。由于这些船只是由当地工匠建造的，因此可以快速轻松地进行维修，无需等待专有部件从数千英里外的工厂空运过来。因此，他们的团队可以更方便地处理机械问题和维护。

然后是效率。他们的潜水船长且相对瘦长的形状使它们能够由单个发动机提供动力，与高速涡轮柴油船相比，消耗的燃料少得多，产生的排放也更少。度假村的船只以 17 公里/11 英里/小时的速度轻松行驶，这对于我们的潜水风格来说已经足够快了。在瓦卡托比，大多数地点通常只需 30 到 XNUMX 分钟即可到达，甚至最远的地点也可在一小时内到达。

这给我们带来了他们传统设计的第三个好处，那就是舒适。我们的船以轻松的速度行驶，没有撞击或倾斜，发动机噪音也降低到可以进行正常对话的低噪音。船体设计无论是在航行中还是停泊在停泊处时都非常稳定。乘客可以在前往现场的途中放松并走动，无需抓住扶手来保持平衡。虽然瓦卡托比船很少遇到汹涌的海水，但其锋利的船头和陡峭的轮廓使它们能够轻松地穿过波浪和波浪。

人的元素

瓦卡托比潜水船最重要和最有价值的特征之一不是物理因素，而是人的因素。我们的船员和潜水人员为提供最高水平的个人服务和关注而感到非常自豪。它甚至在客人登船之前就开始了。潜水人员负责处理往返船上的所有设备转移并设置您的装备。如果您想自行设置装备，也没有问题，如果需要，我们随时为您提供帮助。

整个潜水团队都非常出色。简报结束后，我觉得我几乎可以自己浏览这些网站，这就是描述的全面和个性化。”- Joe Bennett

每次潜水之前，瓦卡托比的导游不仅会详细介绍您的期望，还会与每位客人讨论期望，并相应地定制潜水活动。在水中，我们的潜水导游是提供适当程度关注的专家，无论是帮助经验不足的潜水员，让更有经验的潜水员设定节奏，还是充当专业的生物观察员。浮潜者也受到同样的关注，他们经常陪伴潜水者前往瓦卡托比海洋保护区的许多地点，那里有大面积的浅礁。

舒适和个性化关注是瓦卡托比服务理念的重中之重，包括您的潜水船体验，因此您的假期回忆将更加美好。

每次潜水后，客人都会收到一条清凉的薄荷味毛巾，以及小吃和饮料。瓦卡托比的厨师还会在船上满足客人的饮食要求或愿望；客人只需提出要求，他们就会确保在船离开码头前准备好。正是这样的细节让在瓦卡托比船上的时间不仅仅是水面休息或水下体验的必要前奏。事实上，许多客人认为往返潜水地点的休闲时光是整个度假体验中非常愉快的一部分。

如果您还没有体验过潜水船的真正乐趣，请访问 wakatobi.com，预订您的参观并登机。