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瓦卡托比的快闪活动

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雄性黄鳍闪光濑鱼 (Paracheilinus flavianalis) 向雌鱼展示自己的风采。照片由 Wayne Osborn 拍摄|Kaleidios 濑鱼 (Pseudojuloides kaleidios) 最大尺寸可达 10 厘米/4 英寸。|雄性黄鳍闪光濑鱼 (Paracheilinus flavianalis) 向雌鱼展示自己的风采。照片由 Wayne Osborn 拍摄
雄性黄鳍闪光濑鱼 (Paracheilinus flavianalis) | 大花濑鱼 (Pseudojuloides kaleidios) 最大尺寸可达 10 厘米/4 英寸。| 雄性黄鳍闪光濑鱼 (Paracheilinus flavianalis) 向雌性展示自己的风采。照片由 Wayne Osborn 拍摄

有报道称，瓦卡托比的潜水员受到了闪光——那是由闪光濑鱼引起的。 

在珊瑚礁边缘搜索 Wakatobi 你可能会遇到一群闪光濑鱼。我们说是一群，是因为这个群体由成熟的雌鱼和一只雄性首领组成。一整天，这些色彩鲜艳的小鱼都平静地啃着小块的藻类。要了解它们为什么被称为“闪光濑鱼”，你需要在日落前回来。那时雄性会变得浪漫起来。

雄性黄鳍闪光濑鱼（Paracheilinus flavianalis）正在向雌鱼展示自己的魅力。照片由 Wayne Osborn 拍摄
雄性黄鳍闪光濑鱼（Paracheilinus flavianalis）正在向雌鱼展示自己的魅力。照片由 Wayne Osborn 拍摄

为了表达爱意，它会张开大鳍，将原本鲜艳的色彩变成电光般的亮色，开始跳求偶舞来吸引伴侣的注意。有幸拍下这一幕的摄影师可以将珍贵的照片添加到他们的摄影作品中。 

“我们的相机在瓦卡托比加班工作，瓦卡托比珊瑚礁中各种各样的珊瑚礁主题从未令人失望，”客人韦恩·奥斯本说。我们很高兴在我们最喜欢的两个地点 Dunia Baru 和 Teluk Maya 发现了闪光濑鱼。”

杜尼亚巴鲁 是瓦卡托比众多潜水地点之一，也曾被报道过 ScubaDiverMag.com

目前，已确认有 20 种闪光濑鱼，它们属于印度洋-太平洋地区的 Parachellinus 属。考虑到这类热带海洋鱼属于唇鱼科，因此数量较少，该科有 600 多种，可分为 81 个属。 

卡莱迪奥斯闪光濑鱼（Pseudojuloides kaleidios）最大尺寸可达 10 厘米/4 英寸。
卡莱迪奥斯闪光濑鱼（Pseudojuloides kaleidios）最大尺寸可达 10 厘米/4 英寸。

濑鱼作为一个群体，其种类繁多，体型庞大。  

虽然这个科的大多数鱼类体型较小（大多数身长不到 20 厘米 / 7.9 英寸），颜色鲜艳，但也有少数鱼类体型较大，例如苏眉鱼，它是这个科中最大的鱼类，记录显示其身长可达 2.5 米 / 8.2 英尺。它们是高效的食肉动物，以各种小型无脊椎动物为食。 

在他们的博客上了解有关瓦卡托比海洋生物的更多信息 瓦卡托比河.

www.wakatobi.com

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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
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11:09 潜水讲座
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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