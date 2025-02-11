瓦卡托比的快闪活动

有报道称，瓦卡托比的潜水员受到了闪光——那是由闪光濑鱼引起的。

在珊瑚礁边缘搜索 Wakatobi 你可能会遇到一群闪光濑鱼。我们说是一群，是因为这个群体由成熟的雌鱼和一只雄性首领组成。一整天，这些色彩鲜艳的小鱼都平静地啃着小块的藻类。要了解它们为什么被称为“闪光濑鱼”，你需要在日落前回来。那时雄性会变得浪漫起来。

雄性黄鳍闪光濑鱼（Paracheilinus flavianalis）正在向雌鱼展示自己的魅力。照片由 Wayne Osborn 拍摄

为了表达爱意，它会张开大鳍，将原本鲜艳的色彩变成电光般的亮色，开始跳求偶舞来吸引伴侣的注意。有幸拍下这一幕的摄影师可以将珍贵的照片添加到他们的摄影作品中。

“我们的相机在瓦卡托比加班工作，瓦卡托比珊瑚礁中各种各样的珊瑚礁主题从未令人失望，”客人韦恩·奥斯本说。我们很高兴在我们最喜欢的两个地点 Dunia Baru 和 Teluk Maya 发现了闪光濑鱼。”

杜尼亚巴鲁 是瓦卡托比众多潜水地点之一，也曾被报道过 ScubaDiverMag.com

目前，已确认有 20 种闪光濑鱼，它们属于印度洋-太平洋地区的 Parachellinus 属。考虑到这类热带海洋鱼属于唇鱼科，因此数量较少，该科有 600 多种，可分为 81 个属。

卡莱迪奥斯闪光濑鱼（Pseudojuloides kaleidios）最大尺寸可达 10 厘米/4 英寸。

濑鱼作为一个群体，其种类繁多，体型庞大。

虽然这个科的大多数鱼类体型较小（大多数身长不到 20 厘米 / 7.9 英寸），颜色鲜艳，但也有少数鱼类体型较大，例如苏眉鱼，它是这个科中最大的鱼类，记录显示其身长可达 2.5 米 / 8.2 英尺。它们是高效的食肉动物，以各种小型无脊椎动物为食。

在他们的博客上了解有关瓦卡托比海洋生物的更多信息 瓦卡托比河.

www.wakatobi.com